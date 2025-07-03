Антисоветчики всей оравой накинулись на женщину-депутата.

И попутно бессовестно врут про Великую Отечественную.

Второй день вся толпа антисоветских пропагандистов в Телеграм и соцсетях бешено атакует депутата фракции КПРФ в Госдуме Нину Останину. Требуют уйти из парламента, грозят уголовными делами.

Что же случилось? А это Нина Александровна подвергла критике антиленинский фильм «Мумия», изготовленный телеканалом «Спас». И проиллюстрировала свой пост картинкой, на которой в названии этого телеканала фигурируют руны. Те самые, которыми обозначали свою организацию эсэсовцы. Именно вокруг этих рун антисоветчики решили устроить вселенскую истерику.

Но, господа, это не депутат Останина эту картинку нарисовала. Эта картинка появилась в интернете в ответ на ваш фильм, и сейчас она с большой скоростью распространяется в сети. А почему? Да потому что зоологический антикоммунизм, демонстрируемый телеканалом «Спас», действительно до степени смешения похож на тот, что был присущ гитлеровцам. Конечно, вас корёжит от того, что масса людей сейчас репостит эту картинку. Но нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.

Попутно антисоветчики не могут не наврать про нашу историю, в том числе про священную для каждого русского сердца Великую Отечественную войну.

Один из авторов фильма «Мумия» пишет:

Коммунизм многие из наших воинов ненавидели к той поре уже люто. Ни в стихах той поры, ни в песнях, ни в речах начальников потому и почти нет отсылок ко всей этой красной брехне, а к святым, к маме и папе, к родной земле – есть.

Господа антисоветчики, ну вы откройте хотя бы текст одной из главных речей Великой Отечественной – речи Сталина, произнесённой с Мавзолея Ленина 7 ноября 1941 года, – в момент смертельной опасности, нависшей над самим существованием нашей страны. В ней есть такие слова:

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну. Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!

Враньё антисоветчиков про Великую Отечественную опровергается следующими неоспоримыми фактами:

За годы войны в ВКП(б) вступили более 5 млн. человек, хотя за партбилет в кармане фашисты могли сразу расстрелять.

В комсомол 5 млн. бойцов вступили прямо в армии.

Когда Красная Армия победоносно заканчивала войну, она примерно наполовину состояла из коммунистов и комсомольцев.

Почему воины миллионами шли в партию и комсомол? Потому что они понимали, что защищают именно СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ Отечество.

Если бы множество солдат Великой Отечественной «люто ненавидело коммунизм», то, конечно, СССР не устоял бы. Но он устоял и победил всю континентальную Европу.

А вот буржуазно-помещичья Россия из четырёх своих последних войн проиграла три. А в самой последней – Первой мировой – потерпела просто тотальное поражение: рухнула как социальная система. И прежде всего потому, что народ не хотел умирать за государство, в котором его уделом были нищета и бесправие.

Попробуйте подумать об этом, господа.