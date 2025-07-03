Антисоветчики всей оравой накинулись на женщину-депутата.
Антисоветчики всей оравой накинулись на женщину-депутата.
И попутно бессовестно врут про Великую Отечественную.
Второй день вся толпа антисоветских пропагандистов в Телеграм и соцсетях бешено атакует депутата фракции КПРФ в Госдуме Нину Останину. Требуют уйти из парламента, грозят уголовными делами.
Что же случилось? А это Нина Александровна подвергла критике антиленинский фильм «Мумия», изготовленный телеканалом «Спас». И проиллюстрировала свой пост картинкой, на которой в названии этого телеканала фигурируют руны. Те самые, которыми обозначали свою организацию эсэсовцы. Именно вокруг этих рун антисоветчики решили устроить вселенскую истерику.
Но, господа, это не депутат Останина эту картинку нарисовала. Эта картинка появилась в интернете в ответ на ваш фильм, и сейчас она с большой скоростью распространяется в сети. А почему? Да потому что зоологический антикоммунизм, демонстрируемый телеканалом «Спас», действительно до степени смешения похож на тот, что был присущ гитлеровцам. Конечно, вас корёжит от того, что масса людей сейчас репостит эту картинку. Но нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
Попутно антисоветчики не могут не наврать про нашу историю, в том числе про священную для каждого русского сердца Великую Отечественную войну.
Один из авторов фильма «Мумия» пишет:
- Коммунизм многие из наших воинов ненавидели к той поре уже люто. Ни в стихах той поры, ни в песнях, ни в речах начальников потому и почти нет отсылок ко всей этой красной брехне, а к святым, к маме и папе, к родной земле – есть.
Господа антисоветчики, ну вы откройте хотя бы текст одной из главных речей Великой Отечественной – речи Сталина, произнесённой с Мавзолея Ленина 7 ноября 1941 года, – в момент смертельной опасности, нависшей над самим существованием нашей страны. В ней есть такие слова:
- От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну. Под знаменем Ленина – вперёд, к победе!
Враньё антисоветчиков про Великую Отечественную опровергается следующими неоспоримыми фактами:
За годы войны в ВКП(б) вступили более 5 млн. человек, хотя за партбилет в кармане фашисты могли сразу расстрелять.
В комсомол 5 млн. бойцов вступили прямо в армии.
Когда Красная Армия победоносно заканчивала войну, она примерно наполовину состояла из коммунистов и комсомольцев.
Почему воины миллионами шли в партию и комсомол? Потому что они понимали, что защищают именно СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ Отечество.
Если бы множество солдат Великой Отечественной «люто ненавидело коммунизм», то, конечно, СССР не устоял бы. Но он устоял и победил всю континентальную Европу.
А вот буржуазно-помещичья Россия из четырёх своих последних войн проиграла три. А в самой последней – Первой мировой – потерпела просто тотальное поражение: рухнула как социальная система. И прежде всего потому, что народ не хотел умирать за государство, в котором его уделом были нищета и бесправие.
Попробуйте подумать об этом, господа.
Комментарий редакции
1. Атака на депутата Нину Останину: В соцсетях и Телеграме идёт массовая травля депутата от КПРФ Нины Останиной за её критику антиленинского фильма «Мумия» телеканала «Спас». Автор подчеркивает, что Останина лишь использовала картинку, появившуюся в ответ на этот фильм, а не создавала её сама.
2. Обвинения в использовании эсэсовских рун: Хейт вокруг Останиной сконцентрировался на том, что в иллюстрации к её посту руны из логотипа «Спаса» похожи на символику эсэсовцев. Автор видит в этом “истерику” и попытку перевести внимание с сути на форму.
3. Обвинения антисоветчиков во лжи: Автор утверждает, что противники КПРФ и советской идеологии искривляют правду о Великой Отечественной и мотиве советских солдат, сводя всё только к религии, семье и «родной земле», нивелируя коммунистическую идею.
4. Вклад коммунистов в Победу: Приводятся аргументы, что миллионы советских людей сознательно вступали в ВКП(б) и комсомол даже с риском для жизни, подчёркивается, что победа в войне была невозможна без массовой поддержки именно советской, социалистической идеологии.
5. Сравнение России до и после революции: Поражения буржуазной России в войнах противопоставляются успеху СССР, делается вывод, что социальная справедливость и участие народа – залог победы.
Анализ и философский вывод:
В изложенной статье наблюдается знакомый для постсоветского пространства конфликт интерпретаций истории: где одни видят угрозу идеалам (например, критику Ленина и коммунистической идеи как ассоциацию с врагами народа), другие — попытку ревизии, отказ от сложного прошлого. Аналитически, любопытно рассмотреть этот спор с двух сторон:
- С одной стороны, массовое вступление в коммунистическую партию и комсомол во время войны действительно свидетельствует об активной мобилизации и воле к победе под советскими лозунгами. Это исторический факт, который трудно отрицать. При этом важно помнить, что мотивация советских граждан была сложна и многослойна — от искренней веры в идею до инерции мобилизационного общества.
- С другой стороны, существование альтернативных взглядов — попытка выразить, что личное переживание войны не сводится только к идеологии, но и к глубоко человеческим чувствам (семья, дом, вера, любовь к родине вне партийных лозунгов).
Здесь просматривается классическая проблема — мы сталкиваемся не с “истиной”, а с множеством её интерпретаций, окрашенных текущими политическими и идеологическими интересами. Историю часто превращают в инструмент защиты идентичности или атаки на чужое "зеркало".
Также характерно, насколько общественное обсуждение быстро скатывается к вопросам символов (руны, цвета, мемы), ведь символы способны разжечь эмоции сильнее, чем анализ сущности. Это сродни тому, как в программировании обертки и синтаксис порой заслоняют суть алгоритма.
Практический вывод здесь в необходимости трезвого осмысления — как исторической роли идеологии советского времени, так и многокомпонентной мотивации людей в экстремальной ситуации. Признавая, что прошлое многогранно и невыразимо в чётких категориях "хорошо-плохо", мы становимся хотя бы немного свободнее от манипуляции символами и “единственными” версиями. Вспоминая известное: «История не терпит сослагательного наклонения», всё же важно обсуждать её не для поддержки очередной идеологической позиции, а ради осознанного взросления общества.
Открытый вопрос:
Возможно ли для общества — столь исторически травмированного и разделённого, как постсоветское, — выработать отношение к собственному прошлому, в котором частная память и коллективные мифы находят гармонию без отрицания друг друга? Какой путь к этой гармонии начинается с каждого из нас — и что мы выбираем помнить?