Изменение границ и переход территорий между странами создаёт предпосылки для смены этнической идентичности местного населения. Постепенно люди смешанного происхождения начинают идентифицировать себя со ставшим более статусным, титульным народом. Переход школьного образования, науки, администрирования, культуры на другой язык размывает этнические границы, облегчая ассимиляцию. Язык меньшинства постепенно приобретает черты суржика, упрощаясь до деревенско-бытового уровня, на котором можно поговорить о текущих делах, но ничего более серьёзного делать не получится.

Данная динамика была хорошо заметна в первые десятилетия советского периода в Средней Азии, где перемещение административных границ вело к заметному изменению этнического состава в районах по итогам переписей населения. При отсутствии ярко выраженного противостояния и этнорелигиозного конфликта, для очень многих людей идентичность не столь принципиальна. Они спокойно наблюдают, как их дети уже не знают родного языка, адаптируясь к новым условиям, ведь так «им будет легче в жизни». Собственно, бУкраина является примером подобного перехода – изначально русские люди стали «политическими украинцами», с утратой корней и традиций.

В XXI в. понимание, что этническая принадлежность определяется не столько кровным родством, сколько культурной самоидентификацией, станет общепризнанной нормой. Русским будет считаться человек, который знает русский язык и культуру, считает себя русским, признаётся таким со стороны других русских и хочет, чтобы его дети были русскими. Замените «русский» на название любого другого народа и правило продолжит быть верным. Мы пришли к этому одними из первых в силу традиции имперской нации, но и другие народы довольно скоро осознают эти принципы.

В предыдущие столетия смена этнической идентичности происходила медленно в силу отсутствия единого школьного образования, высокой доли сельского населения, низкой информационной связанности общества и слабого вовлечения большей части населения в административно-государственные процессы. Во многих регионах Восточной Европы столетия существовала система, когда элиты и городское население были представителями одного народа, а окрестное сельское население другого.

Знаменитый собирательный образ и роль немецкого «прусского учителя» привели не только к созданию Второго Рейха, но и ассимиляции прусского народа и практически всех славян на территории Восточной Германии. Если бы власть немцев продержалась ещё 1,5-2 поколения в Чехии, то чехи сейчас существовали бы на уровне лужицких сербов, последнего реликта славян, коренного населения на территории ГДР.

В ближайшие годы границы и геополитические статусы стран в мире претерпят большие изменения, что найдёт своё отражение в массовых процессах смены этнического самосознания индивидов. Люди будут заявлять об обретённых корнях примерно, как евреи на территории бСССР, которых вдруг стало в разы больше, стоило только полукровкам и квартеронам получить право на репатриацию в Израиль. Получив паспорт, умные ехали спокойно дальше – США, Канада, Европа и т.д. В условиях мировой катастрофы мотивация к переселению взлетит, после чего простое население массово начнёт «признаваться».

Особенно просто подобное будет сделать, когда речь пойдёт о близких народах. В ближайшие 20-30 лет можно ждать кратного увеличения количества карелов, которые от западных соседей отличаются лишь православным вероисповеданием. Ситуация, когда несколько сот тысяч формальных финнов-лютеран вдруг «вспомнят» о корнях и покрестятся, более чем реальна. Не только «Париж стоит мессы», но и переселение из Диких земель в благословенную Империю. Принимая во внимание, что Финляндия ранее считалась Западной Карелией, всё пройдёт легко.

Аналогична ситуация будет с молдаванами и румынами (валахами), если сейчас выезжающие массово на заработки жители центральных районов вокруг Кишинева готовы записываться румынами, то при смене вектора, население Западной Молдавии (исторической области в составе Румынии) массово вспомнит о корнях. Ослабление латинизации, близкий язык и единство религии, вполне могут удвоить количество молдаван в ближайшие десятилетия, особенно учитывая высокие шансы на вхождение Молдавии в состав России, пусть и периферией, а Румынии в состав генерал-губернаторства, протектората России.

Ближайшие десятилетия могут стать очень неприятными для румынского народа, когда пойдёт разделение на регионы и снижение значимости исторически сложившихся границ. Речь идёт не только об утрате контроля над частью Трансильвании – населённым венграми Секейским краем, но и регионом Добруджи (выход к Черному морю), изначально болгарским. Если добавить к этому признание русинов отдельным народом / народностью в составе русской нации, с созданием из Закарпатья, частей Западной Украины и Буковины отдельного этно-территориального образования, то на севере тоже возникнут угрозы.

Про массовый переход украинцев в русских даже говорить смысла нет, процессы уже идут, они хорошо видны на примере переехавших из Новороссии вглубь России в последние годы. По мере интеграции и смешения, различия сотрутся и у оставшихся на новых исторических землях России. Пройдёт не так много времени и многие западенцы, галичане начнут рвать на груди рубаху, рассказывая, что они русины, что именно их деревня / хутор всегда были русинскими, а униатов отродясь среди них не было, все поголовно православные. Излишне говорить, что проверять, можно ли их считать русскими будут в Детском мире на Лубянке, оценивая и взвешивая искренность деятельного раскаяния.

Если ранее подобные этнические процессы были грубыми и административно-централизованными, то в ближайшие 20-30 лет качество и эффективность возрастёт в разы, как и осмысленность интеграционной политики. Вторая половина XXI в. вообще станет временем империй и войн за умы, этот период ознаменуется качественным скачком гуманитарных технологий управляемого этногенеза. Через 500 лет принципы Аугсбургского мира (1555 г.): «чья власть, того и вера», обретут новое звучание и глубокий смысл. В ближайшие 10-15 лет, многие бошняки последуют путём Неманьи (Эмира) Кустурицы (р. 1954 г.), а албанцы вспомнят, что главный национальный герой князь Георгий Кастриоти Скандербег (1405-1468 гг.) отрёкся от навязанного ислама и вернулся в христианство.

И, да, обратите внимание, как красиво, лаконично и филигранно в Совете Безопасности России подвели базу под ужесточение государственной политики в отношении мигрантов, исламизации и арабизации, очень понравилось, браво…

Источник

Андрей Школьников