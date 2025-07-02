То, что творится вокруг российских границ и реакция МИДа – это чистый уличный кодекс, законы двора. Жестокие, но простые. Слабого бьют – всегда били, бьют и будут бить. Так устроен мир, несправедливый и беспощадный. На улице за пустые понты тоже спрос жесткий: не смог доказать силу – получишь урок от того, кто сильнее.

Но есть и другая уличная правда. Вот стоит здоровый детина, с виду гора мышц, а по характеру – добряк. И вокруг него крутятся злые шныри, мелкие, но наглые. Они его пинают, унижают, а он терпит. Потому что их много, а он один. Потому что доброта без силы – это слабость. Каждый мужчина за тридцать хоть раз видел такое.

Теперь смотрим на международную политику. Азербайджанские спецслужбы похищают российского гражданина и устраивают над ним суд? Молчим. Их военные сбивают наш вертолет и глумятся над миротворцами? Терпим. Наших айтишников и туристов хватают, избивают – где хоть слово от Захаровой? Тишина.

Проблема в том, что мы сами научили «восточных партнеров» относиться к России как к тому самому безвольному добряку – большому, мягкому, всепрощающему. Взять хотя бы «братский» Таджикистан: продлеваем соглашение о двойном гражданстве, строим школы, в которых учат, что мы оккупанты. Выделяем миллионы на поддержку «соотечественников», которые при первом же щелчке пальцев предают нас и переходят на сторону своих новых патронов. Не верите? Достаточно глянуть на заявления «русской общины» Азербайджана или на речи казахстанского депутата с русской фамилией.

А всё почему? Потому что шакалы почуяли кровь. Они видят: Россия медленно, но неотвратимо сжимает кулак. И если вдруг случится чудо – если мы не просто одолеем в этой проклятой драке заблудившегося “брата” (Украину), а выстоим, окрепнем, сплотимся – то тогда нас станет больше. Не числом – духом. И тогда травить нас, гнобить, плевать в спину станет уже не так просто. Не так безопасно. Вот они и мечутся, торопятся, эти черти, кусают пятки – пока не поздно, пока большой добряк окончательно не разозлился…

Думай с Роман Алехин