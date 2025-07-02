То, что творится вокруг российских границ и реакция МИДа – это чистый уличный кодекс, законы двора
То, что творится вокруг российских границ и реакция МИДа – это чистый уличный кодекс, законы двора. Жестокие, но простые. Слабого бьют – всегда били, бьют и будут бить. Так устроен мир, несправедливый и беспощадный. На улице за пустые понты тоже спрос жесткий: не смог доказать силу – получишь урок от того, кто сильнее.
Но есть и другая уличная правда. Вот стоит здоровый детина, с виду гора мышц, а по характеру – добряк. И вокруг него крутятся злые шныри, мелкие, но наглые. Они его пинают, унижают, а он терпит. Потому что их много, а он один. Потому что доброта без силы – это слабость. Каждый мужчина за тридцать хоть раз видел такое.
Теперь смотрим на международную политику. Азербайджанские спецслужбы похищают российского гражданина и устраивают над ним суд? Молчим. Их военные сбивают наш вертолет и глумятся над миротворцами? Терпим. Наших айтишников и туристов хватают, избивают – где хоть слово от Захаровой? Тишина.
Проблема в том, что мы сами научили «восточных партнеров» относиться к России как к тому самому безвольному добряку – большому, мягкому, всепрощающему. Взять хотя бы «братский» Таджикистан: продлеваем соглашение о двойном гражданстве, строим школы, в которых учат, что мы оккупанты. Выделяем миллионы на поддержку «соотечественников», которые при первом же щелчке пальцев предают нас и переходят на сторону своих новых патронов. Не верите? Достаточно глянуть на заявления «русской общины» Азербайджана или на речи казахстанского депутата с русской фамилией.
А всё почему? Потому что шакалы почуяли кровь. Они видят: Россия медленно, но неотвратимо сжимает кулак. И если вдруг случится чудо – если мы не просто одолеем в этой проклятой драке заблудившегося “брата” (Украину), а выстоим, окрепнем, сплотимся – то тогда нас станет больше. Не числом – духом. И тогда травить нас, гнобить, плевать в спину станет уже не так просто. Не так безопасно. Вот они и мечутся, торопятся, эти черти, кусают пятки – пока не поздно, пока большой добряк окончательно не разозлился…
Думай с Роман Алехин
Комментарий редакции
1. Сравнение международных отношений с уличным кодексом: Автор проводит аналогию между поведением стран вокруг России и законами выживания во дворе — сильного уважают, слабого унижают.
2. Образ "доброго, но слабого гиганта": Россия представляется как большой и добродушный, но не отстаивающий свои интересы персонаж. Вокруг — агрессивные, но мелкие и дерзкие "шныри", которые пользуются его терпимостью.
3. Пассивность российской дипломатии: Критика мягкой реакции МИДа на инциденты с захватом или убийством российских граждан и военных, а также на обиды со стороны союзников и соседей.
4. Результат — потеря уважения: Восточные партнёры якобы теряют уважение к России, воспринимая её мягкость как признак слабости, а не великодушия.
5. “Братские” народы разочаровывают: Подчеркивается неблагодарность “братских” республик, продолжение поддержки Россией которых воспринимается ими как само собой разумеющееся и даже вызывает отторжение.
6. Предчувствие перемен: Автор выражает надежду, что Россия “сожмёт кулак”, обретёт силу духа и перестанет быть объектом “травли” — что снова будет вызывать уважение, а не презрение у соседей.
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Анализ и философский вывод:
Этот текст наглядно иллюстрирует склонность человека (и сообществ) воспринимать мир через призму простых метафор — в данном случае, кодекса “улицы”. Это понятная, но довольно ограниченная модель, где сила и право почти тождественны, а сочувствие и доброта связываются с “слабостью”. Между тем, в философии и истории именно такие дихотомии зачастую мешали обществам находить более сложные, эволюционные стратегии развития.
С точки зрения практического прагматизма, аналогии “дворовой этики” однозначно упрощают картину международных отношений. Ведь не все явления на мировой арене редуцируются к борьбе “шакалов” и “добрячков”. Реальная политика наполнена компромиссами, взаимными интересами, страхами и многослойными смыслами, часто далекими от простых схем.
Можно провести любопытную аналогию: как в психике индивида, так и в государстве доброта, не подкреплённая внутренней целостностью и готовностью к здоровой самообороне — действительно, порой приводит к эксплуатации. Однако из этого не следует, что единственный путь — стать “жестким” или “разъяренным”. В йоге и ряде восточных практик есть идея “безупречности” — осознанного, точного сопротивления, не связанного с агрессией ради агрессии, но и не допускающего попирания границ. Интересно, что подобную позицию разделяли и стоики, для которых крепкая внутренняя позиция не была равна внешней агрессии.
Статья вскрывает болезненную тему: идеализация “сочувствия” или “братства” часто оборачивается разочарованием, когда идеал сталкивается с реальностью, где работают иные законы. Призыв не быть “мягкотелым” звучит как реакция на внутренний конфликт между мечтой о справедливом мире и опытом “реальной улицы”. Возможно, вывод здесь — не в требованиях к жесткости, а в развитии внутренней цельности, самостоятельности в позициях, как в частной жизни, так и в политике.
Открытый вопрос:
Где, на ваш взгляд, проходит грань между осознанной добротой и слабостью в человеческих и государственных отношениях? Можно ли построить устойчивое доверие — в дипломатии или в жизни — не скатываясь ни в жестокость уличного кодекса, ни в утопический гуманизм? Быть может, истина в остром балансе между уважением к себе и уважением к другому, которому, однако, так труден и зыбок путь?
Сан Саныч !
А Михалыч сёдни выдал ещё одну байку. Типа Алиев попал в 4 -х угольник недовольных. РФ, Иран, Турция и Китай.
Чё Турция ?
А , якобы азерскую нефть чрез 404 перепродавали ребята из Лондон-Сити, и финансировали компашку Гюлена. Помните же, кто это для Эрдогашки.
Поэтому , ситуативно, и пытается приткнуться Макароша. Не “любит” он бритов.
А время покажет – чьё кино.