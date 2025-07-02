ОЧЕВИДНОЕ ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ ГЛАЗ
ОЧЕВИДНОЕ ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ ГЛАЗ
…У меня нет и никогда не было никаких, что называется, мистических предчувствий. Никаких пророчеств я не совершал.
Есть только зрение.
В нулевых я написал ряд статей и выпустил книгу «К нам едет Пересвет»: о том, что всё это ликующее благополучие – ненадолго, о том, что эти бесполые мальчики и прочие внегендерные существа, все эти мажоры, комики, блогеры – ненадолго, что в центр национальной истории снова встанут воины и поэты. О том, что к нам едет Пересвет. И будет бой.
Надо ли говорить, с каким ленивым скепсисом взирали на меня в московских гостиных и в приличных местах?..
Они были уверены, что их мир – навсегда.
С той же поры меня преследовала украинская тема – ещё в 2009 году я написал фантастический очерк о том, как на территории Украины разгорается гражданская война, при этом несколько наших кремлёвских деятелей сбегают туда. И эта война понемногу перекидывается на территорию России.
Начиная с 2011 года и до 2013-го я писал про Украину постоянно, прямо говоря, что скоро случится неонацистский реванш. Что Украина стоит на пороге государственного переворота. Что слипшиеся в ком хохлятские либералы и местные правые радикалы возьмут там власть.
Надо ли вспоминать, с каким скепсисом смотрели на меня в московских гостиных?..
…После того как меня подорвали, движимый не столько рациональным чувством, сколько интуицией, я стал много писать о путях русского коммунизма в XXI веке, о Ленине.
В частности, я снял о Ленине в минувшие два года дюжину «Уроков русского», пытаясь объяснить планетарный феномен этого явления («Я не пойму, какою силой сумел потрясть он шар земной?.. Но он потряс!» – Сергей Есенин).
Даже близкие мне люди спрашивали: «…А почему так много о нём? Раньше ты больше рассказывал о Сталине».
Но и здесь меня вело тайное, неизъяснимое чувство; и я снова оказался прав.
Ленин – вот та болевая точка, с которой начинают шатать Россию, подвигая её к новой гражданской войне.
Они – реваншисты, им мало победы 1991 года, они считают её недостаточно полной, они желают утвердиться и победить (возвратившись в воображаемый 1920 год) окончательно.
Кем бы ни рядились эти люди (на киевском Майдане многие из собравшихся тоже выглядели прилично) – мы стоим на пороге всё того же изуверского насилия, что было совершено над Украиной.
Люди, выдающие себя за русских (чаще всего инициаторы данного безобразия даже этнически, как и на Украине, мягко говоря, не совсем русские), выдающие себя за патриотов, выдающие себя за православных, выдающие себя за кого угодно – точат сами основания русской цивилизации.
Ленин, как и на Украине, лишь повод. Когда его памятник завалили на Крещатике, а потом в Харькове, это ещё казалось поправимым.
На самом деле, вослед за Лениным и здесь неизбежно придут за Сталиным, за Брежневым, за всем советским наследием, за советским искусством, за советским кино, за поэмой Есенина «Капитан Земли», за Маяковским, за Мухиной, за Вучетичем, за советской песней, за красной звездой и красным знаменем, которое они уже сейчас не стесняются называть «сатанинской тряпкой».
Следом они придут за понятием социальной солидарности как таковой. За понятием русской справедливости. Законодательно объявят коммунизм и социализм экстремистскими идеологиями.
Они объявят себя и только себя патентованными носителями русскости и веры, а остальных будут шельмовать и отменять.
Влезут в сапожищах посреди нашей национальной памяти и будут там топтаться, крича про «очищение» и «покаяние».
Порушат империю, вопя про «многонационалочку». Начнут с отмены национальных автономий (лживо уверяя, что их «Ленин придумал») – и Россия треснет, как арбуз.
Разметают наши возобновленные дружбы со странами мирового коммунистического блока, крича, что наш путь – «белая Европа», а не все эти чучхе и барбудос.
И прочее, прочее, прочее: у них огромные планы.
Покусанные хохлами не ведают, что творят. За ними стоят огромные деньги. Их спустили с цепи.
Чужецарствие пришло на Украину.
Теперь оно собирается к нам.
Я не пророчествую. Я констатирую.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Никакой мистики, только наблюдение:
Автор утверждает, что его взгляды формировались не через мистическое прозрение, а через внимательное наблюдение за реальностью — «есть только зрение».
2. Предчувствия перемен и цикличность истории:
Он отмечает, что благополучие 2000-х казалось ему временным, что «мажоры, блогеры, внегендерные существа» ненадолго займут место в центре внимания общества, а затем их сменят «воины и поэты» — то есть, произойдут большие исторические сдвиги.
3. Предсказание украинского кризиса:
Ещё в 2009 году Прилепин говорил о грядущей гражданской войне в Украине, возможности прихода к власти альянса из либералов и радикалов, а в дальнейшем перетекании конфликта в Россию. Его взгляды в то время воспринимались с пренебрежением.
4. Русский коммунизм и фигура Ленина:
После личных потрясений он сосредоточился на теме путей русского коммунизма, акцентируя внимание на феномене Ленина как символе и болевой точке, вокруг которой начинают «шатать Россию». Ленин — лишь повод для атаки на советское наследие и систему ценностей.
5. Опасность реваншизма и переписывания истории:
Автор усматривает попытки «реваншистов» перечеркнуть советское наследие, объявить коммунизм экстремистской идеологией и монополизировать понятие «русскости» и веры. В этом он видит угрозу раскола общества и потери собственной истории, национальной памяти и социальной солидарности.
6. Разрушение идей империи и солидарного общества:
Прилепин опасается разрушения фабулы «многонациональной империи», утверждая, что пересмотр автономий (с приписыванием их возникновения Ленину) якобы приведёт к распаду страны и потере союзников.
7. Внешние и внутренние силы изменений:
Акцентирует внимание на том, что за разрушительными процессами стоят крупные деньги и «чужеземное царство» (чужецарствие), уже овладевшее Украиной и стремящиеся к повторению сценария в России.
8. Не пророчество, а констатация:
Автор постоянно подчёркивает, что не занимается пророчеством, а лишь констатирует наблюдаемое, ставя себя в позицию трезвого реалиста.
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Вывод
Прилепин строит свою аргументацию как последовательную анатомию кризиса идентичности и угрозы раскола общества, основанную на пристальном наблюдении за историческими трендами и социальными процессами. Он утверждает, что эпоха благополучия и либеральности — эпизод, за которым непременно следуют более «жёсткие» времена, где решающую роль снова сыграют архаические фигуры — воин, поэт, носитель смыслов.
Особое внимание уделяется фигуре Ленина и советскому наследию, которое для автора — каркас национального единства, социальной солидарности и русской справедливости. Разрушение этих смыслов, по его мнению, будет означать уничтожение самой ткани общества и нации, а все попытки реванша и односторонней трактовки «русскости» обречены привести к расколу и исчезновению того, что раньше связывало людей.
Однако анализ Прилепина не свободен от идеализации советского наследия, подмены сложных социальных процессов бинарным противопоставлением — «свои против чужих», «воины против мажоров», «патриоты против предателей». Это свойственно мышлению эпохи больших тревог, однако с философской точки зрения можно спросить: где проходит граница между здравым наблюдением и мифологизацией прошлого? Можем ли мы судить о судьбе общества только через призму борьбы «настоящего и мнимого», «истинных и ложных» русских?
Любая национальная или идеологическая идентичность неизбежно претерпевает изменения. История показывает: те, кто стремится к неподвижности, чаще оказываются застигнуты врасплох самой реальностью перемен.
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Открытый вопрос для размышления:
Если истина о будущем общества всегда ситуативна и воспринимается сквозь призму собственного опыта, не рискуем ли мы, идеализируя прошлое или демонизируя обновление, упустить те новые смыслы, которые способна породить сама жизнь? Как научиться различать реальную угрозу утраты себя и закономерную эволюцию культуры и идентичности?