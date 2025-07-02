“Чего хотят гробокапатели из секты царебожников” Е.Ю.Спицын на канале Накануне. “Актуальное интервью
Эфир на канале Накануне.ру 2 июля 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196225
#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
Основные тезисы
1. Фильм как провокация и инструмент раскола
Спицын утверждает, что новый фильм — это откровенная провокация, созданная на волне реконструкции мавзолея Ленина с целью инициировать публичную дискуссию о его перезахоронении. По мнению историка, фильм не документален, а искажает исторические факты и цитаты, чтобы показать Ленина врагом русского народа, демонизируя советское прошлое.
2. Реальные проблемы с мавзолеем и перезахоронениями
Он отмечает, что вопрос не ограничивается только телом Ленина, поскольку в Кремлевской стене покоятся десятки выдающихся государственных деятелей, маршалов, ученых. Масштабные «гробокопательские» инициативы, по его мнению, противоречат не только исторической памяти, но и христианской морали.
3. Критика РПЦ и манипуляции прошлым
Спицын обращает внимание на то, что представители церкви в фильме и в публичной дискуссии часто сами искажают историю, замалчивая собственные темные страницы (например, гонения на старообрядцев) и преувеличивая масштаб репрессий против духовенства в советский период. По его словам, заявляемые "десятки тысяч" погибших духовных лиц — миф, а реальные архивные данные говорят о сотнях, причем от террора страдали как при большевиках, так и при «белых».
4. Фальсификация исторической памяти и политический заказ
Спицын утверждает, что подобные фильмы и громкие кампании в медиа преследуют цель не честного разговора об истории, а создания атмосфер разделения. Он называет это выполнением "социального заказа" определённых политических и церковных кругов, в том числе связанных с Русской православной зарубежной церковью, которая, по его мнению, привносит в РПЦ ультраантисоветскую риторику.
5. Внутренние проблемы церкви и слабое влияние на общество
Историк подчеркивает, что большинство населения России на деле далеко от регулярной религиозной жизни, а РПЦ страдает утратой доверия из-за поведения её иерархов, роскоши и сервильности властям. Это, по мнению Спицына, корень неприязни к современной церковной активности, а не отход людей от «традиционных ценностей» как утверждают сами церковные деятели.
6. Истинная роль церкви и современная поляризация
По его мнению, задача церкви — поддерживать народ, заниматься просвещением, духовной поддержкой, а не заниматься политическим активизмом или переписыванием истории. Сейчас же церковные и медийные круги, подражая Западу, по сути, раскачивают лодку российского общества, играя на руку внешним силам.
7. Вызовы современности и единство нации
В завершение Спицын цитирует Путина, утверждая, что вопрос о мавзолее Ленина сейчас деструктивен и только приводит к росту внутреннего раскола, в то время как общество сталкивается с внешними угрозами и нуждается в консолидации.
Выводы
Аргументы Спицына можно рассматривать как призыв к глубокой исторической честности и бережному отношению к национальной памяти. Главное, что звучит между строк: опасность идеологизированного подхода к прошлому, будь то с церковной или светской стороны, заключается в разрушении диалога и в утрате доверия внутри общества. Историк указывает на повторяющийся цикл: одна фальсификация сменяется другой, и настоящая истина по-прежнему ускользает, становясь заложницей актуальных политических запросов.
Особенно метко прозвучал его анализ двух крайних позиций — фанатичной секулярности и религиозного реваншизма — обе эти крайности, по мнению Спицына, далеки как от подлинного христианства, так и от реального диалога о прошлом. Здесь возникает типично экзистенциальный вопрос: можем ли мы выстроить более честное и мудрое отношение к собственной истории, отказаться от кровного счета и идеологических ярлыков во имя единства и внутренней зрелости?
Открытый вопрос
Не кажется ли вам, что подлинная национальная зрелость начинается с признания сложности прошлого и осознанного отказа от простых, разделяющих объяснений? Возможно, только через такой подход истина истории становится не оружием для раскола, а средством для понимания и внутреннего мира. Какой диалог с прошлым вы бы выбрали: честное признание всех противоречий или утешительную, но упрощённую версию, способную лишь временно объединить нас вокруг еще одной иллюзии?