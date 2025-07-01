Ударили по любимой игрушке Ильхама Алиева
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Комментарий редакции
1. Аресты и расследование против азербайджанской диаспоры
В Екатеринбурге начались задержания известных членов азербайджанской ОПГ в связи с раскрытием убийства 2001 года; расследуется причастность к другим преступлениям прошлых лет. Операция вызвала негативную реакцию как у представителей Азербайджана, так и у азербайджанского МИДа.
2. Шок и возмущение Баку
Азербайджанские власти резко осудили действия российских правоохранительных органов, требуют расследования и наказания виновных, а парламентская делегация бойкотировала межпарламентскую комиссию.
3. Привычная безнаказанность
Долгое время сложился стереотип: азербайджанская диаспора обладает избыточным влиянием, коррумпированными связями и возможностью уйти от ответственности при поддержке "своих", московских бизнесменов и лоббистов в российской власти.
4. Возможные причины изменения поведения силовиков
– Версия первая: российские силовики наконец решили пресечь влияние одной из самых богатых и влиятельных национальных ОПГ, контролирующей торговлю на важных рынках и отмывающей крупные суммы.
– Версия вторая: это ответ на ухудшение российско-азербайджанских отношений, в частности — на поддержку Азербайджаном Украины, сближение с Турцией, на антироссийские жесты Алиева.
5. Геополитический контекст
Указывается, что азербайджанская и турецкая диаспоры действуют скоординированно, имея в России масштабное влияние — чуть ли не как "агенты Турции".
6. Призывы к реформе гражданства
Автор предлагает пересмотреть подход к мигрантам и диаспорам, включая ужесточение правил гражданства, чтобы ограничить влияние этнических сообществ на внутриполитические процессы.
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Вывод:
Статья концентрируется на неожиданном изменении государственного курса по отношению к азербайджанской диаспоре в России, отражая сложность переплетения национальных, криминальных и геополитических интересов. Явный акцент делается на том, что действия силовиков — не рядовое правоприменение, а, возможно, часть более масштабной стратегии — как внутренней, так и внешнеполитической.
С философской точки зрения, ситуация демонстрирует, насколько зыбки границы между "официальным" и "теневым" влиянием диаспор на политику и экономику, а также, как изменения политической воли могут внезапно обнажить скрытые структуры власти — подобно тому, как алгоритм может в один момент поменять расстановку значимости переменных в модели, и вся система начинает работать иначе.
Абсолютный догматизм в оценке этих явлений опасен, равно как и идеализация "плохих" или "хороших" сторон миграционных процессов. Реальность этнических сообществ в России и других странах — это сложная сеть как позитивных человеческих связей, так и криминальных практик, где смешиваются историческая память, экономические интересы, личные судьбы, страхи и надежды.
Прагматичный вывод — подобные события могут быть симптомом более глубоких перемен в системе отношений государства к мигрантам и диаспорам, но за этим стоит множество личных историй и конфликтов интересов. Какова будет дальнейшая трансформация — зависит не только от постановлений или жёстких мер, но и от диалога между обществом, государством и самими этно-культурными группами.
Открытый вопрос:
Может ли общество выработать такую модель взаимодействия с диаспорами, при которой жизненно важное сообщество людей не будет превращаться в инструмент для чьих-либо политических или экономических интересов, а останется подлинно частью общей, открытой и справедливой реальности? Где граница между защитой национальной безопасности и уважением к культурной самобытности, и чем руководствоваться, чтобы не попасть в ловушку ксенофобии или вседозволенности?
,,,PrrriveTT…
~~~ Т.Н.”диаспоры” ~~~
_ЧУЖ`ИМ(т.н.полит~”малинам”),
для того ЧТОБЫ – себя ЛЕГАЛИЗОВАТЬ,
и ОТ Законов себя ЗАЩИТИТЬ,достаточно,
ВСЕГО-ЛИШЬ(себя)- в Т.Н.”диаспоры” превратить…
(регистрацией – себя ПРИКРЫТЬ…)
_Коррупционными МЕТОСТАЗАМИ -
Т.Н.”диаспоры”(везде)являются!
Посредством “ИХ” – КРИМИНАЛ’ЬНЫЕ -
и НАРКОТИЧЕСКИЕ структуры ВНЕДРЯЮТся…
(“ИМИ” – страны РАЗРУШАЮТся…)
_Э Т Н И Ч Е С К А Я преступность -
Там усиленно РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ,
Где Т.Н.”диаспора” – “КРЫШЕЙ” является…
Т.Н.”диаспора” – ПОЛИТИКОЙ курируется…
Vласть ЧУЖ`ИХ – в страну ВНЕДРЯЕТСЯ…
_Т.Н.”диаспоры” – это ЭТНО~криминал!
Там “отмывается” – ПРЕСТУПНЫЙ нал…
ЛЮБАЯ “диаспора”(повсеместно!)-
V…параллельную “власть” превращается…
Которая властью – ЧУЖ`ИХ является…
_ЭТНИЧЕСКАЯ преступность -
Т.Н.”диаспорами” КУРИРУЕТСЯ…
Криминальными “малинами” – они являются…
* криминал И наркомания -
“диаспарами” НАСАЖДАЕТСЯ!
_ИХние “козырные” – это КРИМИНАЛ~”паХАНы”…
Уверенные,что ВНЕ~законов – “этой” страны…
За счёт России ОБОГАЩАТЬСЯ – привыкли “они”!
Многие ПОЛИТИКИ и ПОГОННИКИ – “ими” ПОДКУПЛЕНЫ…
“они” ЧУЖИН – и Реально ВРАЖДЕБНЫ…
Эти “диаспоры” – ОПАСНЫ для страны! (51-35)
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“паранжи”==НИКi снимайте И рассуждайте…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 01-7-25