Главная » Невероятное в мире, Политика

Ударили по любимой игрушке Ильхама Алиева

24 1
Ударили по любимой игрушке Ильхама Алиева В Екатеринбурге проходят задержания видных представителей азербайджанской ОПГ-диаспоры по делу об убийстве 2001 года, которое внезапно подняли из архива и дали ему ход. Диаспора оказалась причастна ещё к ряду преступлений, совершённых на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Один из фигурантов умер при задержании (пожилой человек, сердце…), ещё двое “исчезли”… Понятно, что азербайджанский МИД рвёт и мечет, заявляя, что в Екатеринбурге состоялось “неприемлемое насилие”, которое полагается “срочно расследовать” и “в кратчайшие сроки” (они нам и сроки указывают!) привлечь к ответственности причастных лиц. А парламентская делегация Азербайджана отказалась от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ (о, горе нам!). Понять возмущение азербайджанских властей легко. Десятилетиями азербайджанская диаспора привыкала к мысли, что в России ей можно всё. Что диаспора “отмажет”, а купленные силовики дела “замнут”. На худой конец вмешаются “авторитетные”...

Читать далее 573 слова 75%.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Аресты и расследование против азербайджанской диаспоры
В Екатеринбурге начались задержания известных членов азербайджанской ОПГ в связи с раскрытием убийства 2001 года; расследуется причастность к другим преступлениям прошлых лет. Операция вызвала негативную реакцию как у представителей Азербайджана, так и у азербайджанского МИДа.

2. Шок и возмущение Баку
Азербайджанские власти резко осудили действия российских правоохранительных органов, требуют расследования и наказания виновных, а парламентская делегация бойкотировала межпарламентскую комиссию.

3. Привычная безнаказанность
Долгое время сложился стереотип: азербайджанская диаспора обладает избыточным влиянием, коррумпированными связями и возможностью уйти от ответственности при поддержке "своих", московских бизнесменов и лоббистов в российской власти.

4. Возможные причины изменения поведения силовиков
– Версия первая: российские силовики наконец решили пресечь влияние одной из самых богатых и влиятельных национальных ОПГ, контролирующей торговлю на важных рынках и отмывающей крупные суммы.
– Версия вторая: это ответ на ухудшение российско-азербайджанских отношений, в частности — на поддержку Азербайджаном Украины, сближение с Турцией, на антироссийские жесты Алиева.

5. Геополитический контекст
Указывается, что азербайджанская и турецкая диаспоры действуют скоординированно, имея в России масштабное влияние — чуть ли не как "агенты Турции".

6. Призывы к реформе гражданства
Автор предлагает пересмотреть подход к мигрантам и диаспорам, включая ужесточение правил гражданства, чтобы ограничить влияние этнических сообществ на внутриполитические процессы.

---

Вывод:

Статья концентрируется на неожиданном изменении государственного курса по отношению к азербайджанской диаспоре в России, отражая сложность переплетения национальных, криминальных и геополитических интересов. Явный акцент делается на том, что действия силовиков — не рядовое правоприменение, а, возможно, часть более масштабной стратегии — как внутренней, так и внешнеполитической.

С философской точки зрения, ситуация демонстрирует, насколько зыбки границы между "официальным" и "теневым" влиянием диаспор на политику и экономику, а также, как изменения политической воли могут внезапно обнажить скрытые структуры власти — подобно тому, как алгоритм может в один момент поменять расстановку значимости переменных в модели, и вся система начинает работать иначе.

Абсолютный догматизм в оценке этих явлений опасен, равно как и идеализация "плохих" или "хороших" сторон миграционных процессов. Реальность этнических сообществ в России и других странах — это сложная сеть как позитивных человеческих связей, так и криминальных практик, где смешиваются историческая память, экономические интересы, личные судьбы, страхи и надежды.

Прагматичный вывод — подобные события могут быть симптомом более глубоких перемен в системе отношений государства к мигрантам и диаспорам, но за этим стоит множество личных историй и конфликтов интересов. Какова будет дальнейшая трансформация — зависит не только от постановлений или жёстких мер, но и от диалога между обществом, государством и самими этно-культурными группами.

Открытый вопрос:
Может ли общество выработать такую модель взаимодействия с диаспорами, при которой жизненно важное сообщество людей не будет превращаться в инструмент для чьих-либо политических или экономических интересов, а останется подлинно частью общей, открытой и справедливой реальности? Где граница между защитой национальной безопасности и уважением к культурной самобытности, и чем руководствоваться, чтобы не попасть в ловушку ксенофобии или вседозволенности?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/RossiyaNeEvropa/42686
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Илья Титов: Двойной удар по России
Удар по Донбассу: Генерал Ходжес выбирает время и место
2010 Америка готовит удар … по России?
Удар по Шайрату наносился в обход наших ЗРК
«Это поистине был ад». Как отразили первый удар по Сталинграду
Планы ядерного удара по СССР в сентябре 1945 года
Десять сталинских ударов по несправедливости
Ответные меры флота и ВКС России заставили США изменить вектор удара по Сирии
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2133 1821
    Valeriy Bondarik только что

      ,,,PrrriveTT…

      ~~~ Т.Н.”диаспоры” ~~~

      _ЧУЖ`ИМ(т.н.полит~”малинам”),
      для того ЧТОБЫ – себя ЛЕГАЛИЗОВАТЬ,
      и ОТ Законов себя ЗАЩИТИТЬ,достаточно,
      ВСЕГО-ЛИШЬ(себя)- в Т.Н.”диаспоры” превратить…
      (регистрацией – себя ПРИКРЫТЬ…)

      _Коррупционными МЕТОСТАЗАМИ -
      Т.Н.”диаспоры”(везде)являются!
      Посредством “ИХ” – КРИМИНАЛ’ЬНЫЕ -
      и НАРКОТИЧЕСКИЕ структуры ВНЕДРЯЮТся…
      (“ИМИ” – страны РАЗРУШАЮТся…)

      _Э Т Н И Ч Е С К А Я преступность -
      Там усиленно РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ,
      Где Т.Н.”диаспора” – “КРЫШЕЙ” является…
      Т.Н.”диаспора” – ПОЛИТИКОЙ курируется…
      Vласть ЧУЖ`ИХ – в страну ВНЕДРЯЕТСЯ…

      _Т.Н.”диаспоры” – это ЭТНО~криминал!
      Там “отмывается” – ПРЕСТУПНЫЙ нал…
      ЛЮБАЯ “диаспора”(повсеместно!)-
      V…параллельную “власть” превращается…
      Которая властью – ЧУЖ`ИХ является…

      _ЭТНИЧЕСКАЯ преступность -
      Т.Н.”диаспорами” КУРИРУЕТСЯ…
      Криминальными “малинами” – они являются…
      * криминал И наркомания -
      “диаспарами” НАСАЖДАЕТСЯ!

      _ИХние “козырные” – это КРИМИНАЛ~”паХАНы”…
      Уверенные,что ВНЕ~законов – “этой” страны…
      За счёт России ОБОГАЩАТЬСЯ – привыкли “они”!
      Многие ПОЛИТИКИ и ПОГОННИКИ – “ими” ПОДКУПЛЕНЫ…
      “они” ЧУЖИН – и Реально ВРАЖДЕБНЫ…
      Эти “диаспоры” – ОПАСНЫ для страны! (51-35)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      “паранжи”==НИКi снимайте И рассуждайте…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 01-7-25

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru