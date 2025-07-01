Рост населения – наша новая ядерная программа
В студии – председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Ведущий – Игорь Шишкин.
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Комментарий редакции
Ключевые идеи
1. Демографическая катастрофа как первая проблема.
В беседе демографический кризис — неизбежное вымирание страны при нынешних темпах рождаемости — рассматривается не как частная, а как глобальная и экзистенциальная задача для России, сравнимая по масштабам с гонкой за созданием ядерного оружия или революциями, изменявшими ход истории.
2. Полумеры стратегии: цифры и менталитет.
Документальные стратегии (до 2030 и 2036 годов) выдвигают цели, но их показатели (1,6–1,8 детей на женщину) не способны остановить вымирание. Авторитарно повторяются мировые сравнения: «у всех плохо — и у нас не лучше», и это воспринимается как смирение с вымиранием, а не борьба с ним.
3. Оправдание пассивности и культ энтропии.
В сознании элит и общества закрепилось представление, будто вымирание — объективная, фатальная закономерность (демографический «закон»), против которой бессмысленно что-то предпринимать, — аналог своеобразного «поклонения смерти», а не жизни.
4. Израиль, Афганистан, Корея, мармоны: контрастные примеры.
Разбираются примеры Израиля и других сообществ, где за счёт напряжённой, целенаправленной политики и культурных усилий тенденцию удалось переломить — отказ от позиции «ничего не изменить» оказывается возможным, если цели и система мер четко сформулированы.
5. Аналогия с решениями глобальных проблем.
Парадокс: Запад или худеющие государства активно включаются в борьбу с климатическими угрозами и выбросами СО₂, тратя ресурсы на планетарные проекты, а к демографическим проблемам подходят с фатализмом или даже считают рождение детей «вредным» для экологии.
6. Семья и государство: распад институтов.
Корень демографического кризиса не только в низкой рождаемости, но и в разрушении института семьи (большинство браков распадаются, идеал долгого совместного союза исчезает из массового сознания), и в отсутствии четкой позитивной модели — к чему реально стремиться?
7. Модельная семья как государственный проект.
Предлагается формировать «модельную» семью (3–4 ребёнка), что требует системного, долгосрочного планирования: пересмотра инфраструктуры, образования, экономики, социальной поддержки. Это задача не двух–трёх лет, а минимум четверти века.
8. Демография — не только для элит, но для народа.
Решение задачи поставлено как дело всей страны, а не лишь чиновников или стратегов: «многодетность», как и ядерный проект, должна быть элитным, ценностным проектом, национальной идеей, примером для других стран.
9. Цель перегруппировки ценностей.
Итоговое предложение — не только статистические успехи (повышение показателей рождаемости), но и целенаправленное изменение общественной идеологии: считать семьёй именно союз, ориентированный на долгую совместность и многочисленное потомство, заново переосмыслить социальные и личностные смыслы.
Аналитика и междисциплинарные аналогии
- Психологический аспект: Распад семьи, недоверие к долговременным обязательствам, отказ от идеи долгого совместного пути — признаки современной турбулентности идентичностей, что во многом перекликается с трудностями формирования «стабильных сетей» в психике человека.
- Философский уровень: Сравнение демографической пассивности с фаталистическим «поклонением смерти» напоминает о критике философского нигилизма, когда признание энтропии превращается в программу бездействия. Здесь правомерно провести аналогию с тем, как в науке формализуются тренды, а затем превращаются в догму, хотя сама жизнь – изменчива.
- Наука и история: Аналогия с атомным проектом, крупными технологическими революциями или глобальными экостратегиями подчёркивает мысль: если человечество способно мобилизовываться для решения экзистенциальных вызовов (пусть экономически спорных, но ценностно значимых), то почему демография не может стать такой же «сверхзадачей»?
- Духовная перспектива: Вновь всплывает идея о необходимости новых смыслов: счастье измеряется не только материальным достатком или даже не только самореализацией, но принадлежностью к большому роду, многодетности как варианту целостной, наполненной жизни.
Практические выводы
- Преодолеть демографический спад невозможно без радикальной переоценки ценностей и консолидации — как на уровне семьи, так и института государства.
- Необходима долгосрочная, межпоколенческая стратегия, охватывающая экономику, образование, культуру, социальную поддержку — демографический рост не может быть краткосрочной задачей.
- Оправдания пассивности («все так делают», «мир идет к этому») не имеют под собой солидного теоретического или этического обоснования — это форма внутренней капитуляции перед энтропией.
- Только чёткая постановка идеала (например, семьи с 3–4 детьми как национального стандарта) и осознанная ставка на возрождение таких моделей способны изменить ситуацию на десятилетия вперёд.
Открытый вопрос
В сущности, видео поднимает более широкий — философский и экзистенциальный — вопрос: что становится предметом национального, коллективного стремления, когда прежние идеалы теряют смысловую силу? Может ли общество осознанно выбрать жизненную стратегию, противопоставив проекту убывания — проект роста и созидания, а если может, то за счёт каких внутренних смыслов и ресурсов это становится возможным? Какой должна быть национальная или личная идентичность, чтобы не растворяться в трендах вымирания, а создавать новые линии жизни?
Возможно, истина — это постоянный поиск ответа на вопрос: ради чего нам жить дальше, и что мы хотим оставить потомкам, кроме цифр в демографической статистике?