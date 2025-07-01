Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в полной мере реализовать огромный потенциал новых субъектов Федерации – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства подчеркнул важность укрепления их экономической и финансовой базы для обеспечения мощного перезапуска и развития.

«Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов. Укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность», – заявил Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ, прошедшего в Екатерининском зале Кремля. Президент уверенно отметил, что «все ресурсы для этого есть».

Эти слова прозвучали в день значимого события – торжественного открытия в Донбассе и Новороссии сразу пяти новых социальных объектов, в церемонии запуска которых Владимир Путин принял участие по видеосвязи. В их числе отремонтированный стадион в Мариуполе, бассейн и три спортивные школы. Уже сегодня местные атлеты приступили к занятиям в новых современных комплексах.

Развитие новых регионов является стратегическим национальным приоритетом и самым амбициозным инвестиционным проектом страны. Ежегодно на восстановление и развитие республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей направляется порядка триллиона рублей. Эти территории превратились в крупнейшую стройплощадку России, где работы ведутся стахановскими темпами.

Масштабы восстановительных работ впечатляют: с 2022 года в Донбассе, на Херсонщине и в Запорожье восстановлено и построено с нуля почти 23 тысячи объектов. Это больницы, коммунальные предприятия, объекты электросетевой инфраструктуры и, конечно, жилые дома. Только в Луганской Народной Республике до конца 2030 года планируется ввести около 5 миллионов квадратных метров жилья. Яркий пример – новый микрорайон на улице Андрея Линева в Луганске, где в течение следующих пяти лет появится около сотни многоэтажек. Первые 6 тысяч семей получат ключи от новых квартир уже в 2026 году.

Значительные усилия направлены и на обновление дорожной сети: в Новороссии уже отремонтировано свыше 5000 километров дорожного полотна, включая стратегически важные участки, огибающие Азовское море. Качественные дороги – это существенный вклад в возрождение экономики регионов. Например, в ДНР фокус делается не только на восстановлении традиционных отраслей – металлургии, угольной и химической промышленности, но и на развитии сельского хозяйства. Аграрному сектору Донбасса, Запорожья и Херсонщины в текущем году выделено более 7 миллиардов рублей государственной поддержки. Усилия уже приносят плоды: продукция регионов – знаменитые луганские колбасы, донецкое мороженое, херсонские овощи – уверенно завоевывает прилавки магазинов далеко за пределами зоны спецоперации. Колоссальный экономический потенциал новых территорий, как подчеркнул Владимир Путин, был серьезно недооценен Киевом.

Параллельно уделяется большое внимание социальной поддержке населения. Так, недавно было принято решение о выделении дополнительно более 3 миллиардов рублей на пенсионные выплаты жителям Новороссии в следующем квартале. Эта сумма дополняет 12 миллиардов рублей, уже выплаченных пенсионерам в первом полугодии. Главная цель всей этой масштабной и многогранной работы – к 2030 году вывести уровень жизни в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на общероссийский стандарт.

По материалам НТВ, РИА Новости, сайта Президент РФ