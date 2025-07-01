Для снижения дефицита кадров правительство Мишустина реализует одноименный нацпроект «Кадры», нацеленный в том числе на обеспечение профессиональной мобильности и адекватной ориентации государства и в текущем, и в перспективном спросе работодателей на специалистов.

В частности, в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» ежегодно проводится прогнозирование потребности экономики в кадрах, причем с текущего года прогноз делается сразу на семь лет, чтобы охватить им весь цикл подготовки квалифицированных специалистов.

В связанном с этим общероссийском опросе работодателей приняло участие более 300 тыс. компаний, в которых работает около 22 млн. чел. – почти 30% всей рабочей силы страны. В 2026 году намечено перевести всю деятельность по подготовке кадрового прогноза на портал «Работа России», что упростит как обработку, так и проверку данных.

В рамках нацпроекта «Кадры» правительство Мишустина методично модернизирует службу занятости. Модернизация повышает число услуг для соискателей на 70%, для работодателей — на 20%, почти на 40% снижает среднее время трудоустройства и на 12% повышает скорость подбора персонала по заявкам работодателя.

Основные усилия в рамках нацпроекта направлены на работу с молодежью, что особенно актуально сейчас, после сдачи экзаменов и защиты дипломов.

В рамках федерального проекта «Образование для рынка труда» разработаны рейтинги по трудоустройству выпускников колледжей и вузов, которые разделены по направлениям их работы.

Для повышения связи образования с трудоустройством и работой выпускника запущен пилотный проект по сопровождению учащихся, который в завершившемся учебном году охватил более тысячи организаций в 11 регионах. В его рамках кадровые центры «Работа России» выстраивают для молодых людей сквозной план деятельности от 8 класса до трудоустройства. Проект охватил 350 тыс. школьников, 100 тыс. учащихся колледжей и 74 тыс. студентов вузов.

Важный инструмент увязывания образования с потребностями рынка труда — целевое обучение. Основной спрос предъявляется в его рамках на подготовку будущих специалистов с высшим образованием: для этого выделено около 94 тыс. учебных мест.

С текущего года портал «Работа России» предоставил работодателям возможность подавать заявки на получение квот на целевое обучение на 2026/27 учебный год. Этот механизм позволяет избежать конкуренции за выпускника и выстроить работу по привлечению абитуриентов и их обучению под конкретную потребность конкретного предприятия. Уже более 70 тысяч компаний подали заявки на 132 тысячи учебных мест.

Помимо системных проектов, реализуются меры оперативного реагирования на ситуацию на рынке труда. На их разработку и осуществление ориентирован федеральный проект «Активные меры содействия занятости».

В частности, в текущем году реализуются программы бесплатного переобучения по 360 профессиям, в том числе в соответствии с потребностями предприятий ВПК; с учетом разного уровня исходной подготовки участников разработано более 4 тыс. учебных программ. Уже получено более 56 тыс. заявок на обучение. В настоящее время к проекту подключились 198 предприятий, которые предполагают обучить более 12 тыс. сотрудников; к настоящему времени прошло переобучение более 2 тыс. чел.

Намечено провести почти 230 региональных этапов конкурса «Лучший по профессии».

На федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» почти 23 тыс. работодателей из самых разных отраслей экономики на 2,3 тыс. площадок по всей стране представили более 520 тыс. вакансий. Ее мероприятия посетили более 430 тыс. чел.; предложения о работе уже в день проведения ярмарки получили свыше 85 тыс. чел. – почти на каждое шестое из представленных рабочих мест.

К трансляции онлайн-марафона деловых сессий ярмарки с участием более чем 30 экспертов присоединялось более 600 тыс. зрителей.

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