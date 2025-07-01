Михаил Делягин: Правительство Мишустина преодолевает нехватку специалистов
Для снижения дефицита кадров правительство Мишустина реализует одноименный нацпроект «Кадры», нацеленный в том числе на обеспечение профессиональной мобильности и адекватной ориентации государства и в текущем, и в перспективном спросе работодателей на специалистов.
В частности, в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» ежегодно проводится прогнозирование потребности экономики в кадрах, причем с текущего года прогноз делается сразу на семь лет, чтобы охватить им весь цикл подготовки квалифицированных специалистов.
В связанном с этим общероссийском опросе работодателей приняло участие более 300 тыс. компаний, в которых работает около 22 млн. чел. – почти 30% всей рабочей силы страны. В 2026 году намечено перевести всю деятельность по подготовке кадрового прогноза на портал «Работа России», что упростит как обработку, так и проверку данных.
В рамках нацпроекта «Кадры» правительство Мишустина методично модернизирует службу занятости. Модернизация повышает число услуг для соискателей на 70%, для работодателей — на 20%, почти на 40% снижает среднее время трудоустройства и на 12% повышает скорость подбора персонала по заявкам работодателя.
Основные усилия в рамках нацпроекта направлены на работу с молодежью, что особенно актуально сейчас, после сдачи экзаменов и защиты дипломов.
В рамках федерального проекта «Образование для рынка труда» разработаны рейтинги по трудоустройству выпускников колледжей и вузов, которые разделены по направлениям их работы.
Для повышения связи образования с трудоустройством и работой выпускника запущен пилотный проект по сопровождению учащихся, который в завершившемся учебном году охватил более тысячи организаций в 11 регионах. В его рамках кадровые центры «Работа России» выстраивают для молодых людей сквозной план деятельности от 8 класса до трудоустройства. Проект охватил 350 тыс. школьников, 100 тыс. учащихся колледжей и 74 тыс. студентов вузов.
Важный инструмент увязывания образования с потребностями рынка труда — целевое обучение. Основной спрос предъявляется в его рамках на подготовку будущих специалистов с высшим образованием: для этого выделено около 94 тыс. учебных мест.
С текущего года портал «Работа России» предоставил работодателям возможность подавать заявки на получение квот на целевое обучение на 2026/27 учебный год. Этот механизм позволяет избежать конкуренции за выпускника и выстроить работу по привлечению абитуриентов и их обучению под конкретную потребность конкретного предприятия. Уже более 70 тысяч компаний подали заявки на 132 тысячи учебных мест.
Помимо системных проектов, реализуются меры оперативного реагирования на ситуацию на рынке труда. На их разработку и осуществление ориентирован федеральный проект «Активные меры содействия занятости».
В частности, в текущем году реализуются программы бесплатного переобучения по 360 профессиям, в том числе в соответствии с потребностями предприятий ВПК; с учетом разного уровня исходной подготовки участников разработано более 4 тыс. учебных программ. Уже получено более 56 тыс. заявок на обучение. В настоящее время к проекту подключились 198 предприятий, которые предполагают обучить более 12 тыс. сотрудников; к настоящему времени прошло переобучение более 2 тыс. чел.
Намечено провести почти 230 региональных этапов конкурса «Лучший по профессии».
На федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» почти 23 тыс. работодателей из самых разных отраслей экономики на 2,3 тыс. площадок по всей стране представили более 520 тыс. вакансий. Ее мероприятия посетили более 430 тыс. чел.; предложения о работе уже в день проведения ярмарки получили свыше 85 тыс. чел. – почти на каждое шестое из представленных рабочих мест.
К трансляции онлайн-марафона деловых сессий ярмарки с участием более чем 30 экспертов присоединялось более 600 тыс. зрителей.
Михаил Делягин
Комментарий редакции
1. Нацпроект “Кадры” и прогнозирование
Правительство Мишустина реализует нацпроект "Кадры" с акцентом на долгосрочное прогнозирование потребности экономики в специалистах (до 7 лет вперед), что позволяет эффективнее готовить профессиональные кадры под запросы рынка.
2. Модернизация службы занятости
Службы занятости становятся более эффективными: увеличивается количество предоставляемых услуг для соискателей и работодателей, сокращается среднее время трудоустройства, повышается скорость подбора персонала.
3. Работа с молодежью и рейтинг трудоустройства вузов
Особое внимание уделяется молодежи: реализованы проекты сопровождения учащихся, построения образовательных и карьерных траекторий, опубликованы рейтинги по трудоустройству выпускников.
4. Взаимодействие образования и рынка труда (целевое обучение)
Запущены механизмы целевого обучения — подготовка специалистов строго под потребности работодателей, чтобы минимизировать “разрыв” между выпуском из учебных заведений и трудоустройством.
5. Оперативные меры и переобучение
Предусмотрены программы бесплатного переобучения, особенно в востребованных и оборонных профессиях. Разработано более 4 тысяч учебных программ, к процессу привлечены сотни предприятий.
6. Ярмарки вакансий и деловые сессии
Проводятся масштабные ярмарки вакансий с участием десятков тысяч работодателей, что позволяет находить работу большому числу соискателей уже в день проведения мероприятия. Большая вовлеченность общественности в онлайн-формате.
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Вывод
На первый взгляд, стратегия правительства строится на прагматичном сочетании образовательных инициатив и гибких инструментов контроля над кадровым предложением. Это напоминает координацию данных большого объема, свойственную современным информационным системам: как тренировка нейросети на спрос рынка, так и формирование “сквозных программ” для студентов — попытка предвосхитить изменение среды и заранее подготовить оптимальный отклик.
В философском плане интересен мотив устранения абстрактной “плановой слепоты” прошлых эпох: государство пытается не просто директивно распределять рабочую силу, а научиться слушать сигналы рынка, делать субъектом не систему, а личность — выпускника, работника, работодателя — выстраивать индивидуальные маршруты. Это сближает проект с принципами гуманистической психологии или с идеалами просвещенного прагматизма: внимание к конкретному опыту, индивидуальным запросам, признание динамичности реальности.
Однако важно видеть и ограничения: никто не в силах предсказать будущее на 7 лет вперед без риска ошибок, рынок и общество слишком многосложны. Как и в работе искусственного интеллекта, точность модели зависит от полноты и актуальности данных, но всегда останется пространство неопределенности.
Показательно, что проект ориентирован не только на формальные показатели, но и на построение доверия и гибкости между ключевыми участниками — государством, бизнесом, учащимися. Здесь прослеживается попытка соединить материалистическую логику эффективности с гуманистическим уклоном на развитие личности.
Открытый вопрос для размышления:
Может ли вообще существовать универсальная система подготовки кадров, которая будет адекватно отвечать не только на экономические, но и на экзистенциальные запросы человека — на поиск смысла, признание, внутреннюю свободу в профессии? Или же любое централизация будет неизбежно отставать от живого многообразия человеческих судеб и стремлений, требуя постоянной коррекции и доверия к субъективному опыту?