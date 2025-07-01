“Империализм вчера, сегодня, завтра”. Е.Ю.Спицын на канале Геополитбюро в программе “Интервью
Эфир на канале канале Геополитбюро 27 июня 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
На какой стадии развития международных отношений находится планета сегодня? О пяти признаках империализма, работающих с начала ХХ века по наши дни, о последней публичной речи Сталина и его предупреждениях, о схватке империализма и глобализма, о причине деградации политических элит в мире, о сращивании банков и предприятий в финансового спрута и о смысле новой попытки захоронения Ленина говорят историк Евгений Спицын и политолог Руслан Сафаров.
Канал Геополитбюро. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/655815
#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
1. Различие между империей и империализмом:
Спицын подчеркивает, что империализм — не форма государственного устройства, а социально-экономическое явление иная природы. Империя — это политическая форма объединения различных территорий и народов, тогда как империализм связан с новым этапом развития капитализма.
2. Историческое развитие понятия империализма:
- Первые научные концепции империализма появляются на Западе в начале ХХ века (Гобсон, Гильфердинг, Кауцкий, Бухарин и др.).
- Ленин концентрирует и формулирует идею империализма как высшей и последней стадии капитализма, выделяя его специфические черты.
3. Пять признаков империализма по Ленину:
- Монополизация экономики: развитие крупных монополий, уничтожение свободной конкуренции.
- Сращивание банковского и промышленного капитала: возникновение финансовой олигархии.
- Преобладание вывоза капитала над вывозом товаров: инвестиции в другие страны для повышения прибыли, создание глобальных «промышленных империй».
- Борьба за экономический передел мира: конкуренция ведущих держав за сырье, рынки сбыта, рабочую силу.
- Неизбежность войн между империалистическими державами: войны становятся следствием неравномерного развития капитализма и этих противоречий.
4. Империализм и Россия:
- Россия с конца XIX века — типичный пример страны с неоконченным, специфическим империализмом «военно-феодального» толка: для Запада — полуколония, на Востоке — сама выступает «хищником».
- Много факторов российской отсталости и зависимости от иностранного капитала.
5. Дуализм развития: революция, самосохранение системы:
- Ленин рассматривал империализм как апогей и «закат», канун социалистической революции: система неустойчива, внутренние противоречия должны привести к её падению.
- Однако после Второй мировой войны западные капиталистические страны продемонстрировали способность к внутренней адаптации и развитию (по Варге), отсрочив или предотвратив предполагаемый крах.
- В СССР по-разному трактовались перспективы империализма (от сталинской осторожности до хрущёвского оптимизма насчёт мира между двумя системами).
6. Империализм сегодня:
- Эксплуатация иерархий мирового устройства и неоколониализм никуда не исчезли, но изменили форму: глобальное влияние теперь оказывают транснациональные корпорации, а не национальные элиты.
- Национальные правительства — зачастую марионетки ТНК, исчезают границы, элиты становятся «кочевыми».
- Образование, наука, экспертные оценки интегрируются в глобальную систему через международные стандарты, рейтинги и институты (например, Болонский процесс, системы научной цитируемости).
- Идёт соперничество империализма с глобализмом (или мандиализмом), которое проявляется в столкновении за будущее мироустройства — сохранится ли система разделенных государств или она растворится в сетях глобальных элит.
7. Современные вызовы:
- США (особенно при «националистах» вроде Трампа) пытаются закрепить своё влияние в американском макрорегионе, видя в Европе не союзника, а конкурента.
- Формируются новые центры силы (Китай, Россия, потенциально Индия), каждый из которых по-своему включается в глобальное противостояние.
- Разделение планеты идёт не только территориально, но и по линиям модельного развития — конкуренция национального (империалистического) и глобалистского проектов.
8. Вопрос будущего:
- Автор и ведущий поднимают вопрос: возможен ли иной путь? Может ли появиться «третья сила», способная предложить человечеству альтернативу неоколониальной или глобалистской парадигме?
- Этот вопрос считают принципиальным для человечества: будет ли создан путь, не основанный на эксплуатации, или же «перерождение» империализма/глобализма сохранит прежний порядок под новыми масками?
Вывод:
Беседа предлагает не догматичный, а эволюционный взгляд на империализм как процесс многослойный и трансформирующийся вместе с ходом истории. Ленинская концепция империализма, хотя и укоренена в начале XX века, продолжает находить свои совпадения с современными реалиями. Однако механизмы эксплуатации, перераспределения и монополизации не исчезли, а лишь приняли более скрытые и изощрённые формы.
Глобализация, символ которой — транснациональные корпорации и «кочующая элита», показывает новое измерение старых империалистических противоречий. При этом социальные и национальные движения еще могут сыграть роль «третьей силы» — но путь этот неочевиден, требует осмысленности и новых проектных идей.
С философской точки зрения, это подтверждает относительность и временность любых систем власти и общественных моделей. История — поле для смены форм, но не всегда содержания. Можем ли мы осознанно выйти за пределы привычной дуальности «эксплуататор — эксплуатируемый»? Или человечество по спирали будет возвращаться к новым версиям одних и тех же структур, только с иными вывесками?
Открытый вопрос для размышлений:
Можем ли мы, осознавая предельную сложность и повторяемость исторических «петель», найти в себе силу не только критически постигать империализм и глобализм, но и реализовать альтернативные формы солидарного, ненасильственного устройства мира? Или сама логика крупных систем — экономических, социальных, технологических — всегда будет воспроизводить иерархии и конфликты, независимо от идеологии и риторики?