Историческое соглашение между Россией и Китаем о новом газопроводе на Дальнем Востоке меняет правила игры на мировом энергетическом рынке. Узнайте, как Россия планирует добывать литий и другие ценные металлы, открывая новые горизонты в горнодобывающей отрасли. На фоне заявлений ОПЕК о росте спроса на нефть, ставится под сомнение безальтернативность "зеленого" энергоперехода. Китай, в свою очередь, демонстрирует прагматичный подход, развивая все виды энергетики: от угля до АЭС, избегая западных энергетических кризисов. Подробнее в новом видео

0:00 Газпром и Китай: Соглашение по Дальневосточному газопроводу

1:33 Газификация регионов России: Новый маршрут с Сахалина

2:26 Вызовы газификации в Приморье: Подземные газохранилища и перспективы

4:01 Добыча лития и редких металлов: Проект Красцветмета и Газпром Нефти

6:03 Мировой рынок угля: Стратегии Китая, Индии и роль России

7:19 Йодный дефицит России: Причины импорта и потенциал собственного производства

8:54 Прогноз ОПЕК до 2050 года: Рост спроса на нефть и энергетическая бедность

12:20 Энергопереход: Российский взгляд и вопросы Игоря Сечина

13:58 Этапы инноваций в энергетике: От НИР до массового внедрения

15:15 Водородная стратегия России: Каковы её истоки и цели?

16:09 Игорь Сечин о синтезе энергетики: Противоречие "зеленому" нарративу

17:31 Кадровый кризис в нефтегазовой отрасли США: Причины и решения

18:47 Энергетическая стратегия Китая: Баланс всех ресурсов и национальные интересы

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