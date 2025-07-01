Есть одна грань украинской трагедии, не до конца осмысленная в России — это феномен вроде бы русских и уж точно русскоязычных на той стороне фронта. Когда люди, вроде бы полностью погруженные в русскую культуру, вовсе не из-под палки воюют за ликвидацию собственной же культуры.

Живёт в городе Киеве такая русскоязычная писательница — Галина Голицына. Автор десятков женских романов и мать двоих сыновей. Сыновья уже не живут, но об этом чуть позже. Романы Голицыной — дамские детективы и разные любовные истории — всё исключительно на русском языке. «Бомж-миллионер», «Чудо в тапках», «Секретарша на мушке» и пр. Такое типичное развлекалово, потешное и миленькое.

Живущая в Киеве русскоязычная писательница многократно издавалась в крупнейших российских издательствах. Все её книги, повторим, написаны и публикованы на русском, ничего украинского даже в их содержании нет. Найти книги Голицыной и сегодня легко на самых популярных литплощадках в российском интернете. Десятки её книг прямо сейчас можно купить, например, на «Литрес».

Но старший сын русскоязычной писательницы Галины Голицыной погиб в августе 2014 года под Иловайском — пошел добровольцем воевать с «русскими сепаратистами» в составе того самого «Азова». Второй, младший сын русскоязычной писательницы из Киева погиб в марте 2022 года. Погиб в Мариуполе, так же добровольцем воюя против России в составе «Азова».

По этой причине Галина Голицына очень популярна в нынешних украинских СМИ — масса интервью, статей и т.п. С пафосом и морем трагического героизма устами русскоязычной писательницы Голицыной на чистом русском вещается о борьбе с «российским нашествием». Галина и ныне ведёт личные блоги в интернете на чистом русском, лишь периодические делая там перепосты всяких сетевых проклятий в адрес России на украинском.

В принципе ситуация не парадоксальная — всяческих ненавистников всего русского и сторонников ВСУ не сложно отыскать и в Москве. Но здесь отметим, что русскоязычные сыновья Голицыной пошли воевать против России всё же не потому, что вдруг страстно полюбили бандеру, петлюру, вышиванки и мову. Другая, куда более известная в России дама с той стороны фронта, ныне покойная львовская пани Фарион, не зря ругала «москворотыми» тех же «азовцев» — именно за то, что одно из самых мотивированных соединений ВСУ разговаривает и воюет преимущественно на русском.

Этот феномен русскоязычных врагов России ещё требует своего глубокого изучения. И корни этой смертельной ненависти некоторых русскоязычных к русскому миру следует искать не только на той стороне фронта. Ведь отвратительный и пугающий образ России и всего русского, признаем, после 1991 года активно лепили не только в Киеве или какой-нибудь Прибалтике, но и в самой Москве на чистом русском.

Вспомним то чудовищное количество слепленных в России за последнюю треть века в самых разных жанрах (от публицистики до театра и кино) поделок про сплошной гулаг, про неправильную и бессмысленную русскую историю, сатанинских большевиков (привет духовным родителям г-на Корчевникова!), всеобщее русское пьянство с генетическим рабством и т.д. и т.п. Пошедшие воевать против «российского нашествия» сыновья русскоязычной писательницы Голицыной всё это тоже всю жизнь с детства ели полной ложкой. И наелись досыта, до смерти.

Алексей Волынец

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