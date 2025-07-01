Два хорошо известных в стране человека буквально одним абзацем объяснили народу причину всех наших бед и нестроений. Сергей Михеев, которого представлять слушающим радио и умеющим читать не надо: «Это самая главная проблема! Мы много говорим правильных, пафосных вещей, а в итоге получается, что в центре всего деньги. Экономика, как какая-то псевдорелигия, что «ради экономики надо всё!» Зачем нужна экономика, которая грабит людей? Здесь сектантско-религиозное отношение к экономике. Любая религия отличается верой в сверхъестественное, и такое впечатление, что где-то есть «сверхъестественная» экономика и она требует жертв - на её «алтарь» надо всё время нести людей. Но ведь всё это происходит не ради экономики, а ради людей и для людей: и страна для людей, и история для людей».

И вот Захар Прилепин, без всякой натяжки Народный герой, представлять которого нет нужды: «В ЦК решили вступиться за телеканал «Спас» и их дешевый блокбастер «Мумия». Ведь в фильме популярно объяснили, что деньги на строительство оборонительных сооружений разворовали, потому что Ленин в Мавзолее; цены в магазинах растут, потому что Ленин в Мавзолее; люди работают только на ипотеки и кредиты, потому что Ленин в Мавзолее; комплектующие для дронов вынуждены в Китае покупать, потому что Ленин в Мавзолее; отечественное самолётостроение уничтожено, потому что Ленин в Мавзолее»… И далее по списку, который может продолжить каждый из нас.

А теперь свежий факт. На радио FM, там же, где «Железная логика» Михеева, я услышал, что на реставрацию Мавзолея Ленина выделено 19 миллионов рублей. Закрывают то ли на год, то ли больше. И уже в четвёртый раз назову цифру стоимости одного квадратного метра современной дороги: 20 миллионов рублей! Как только стало известно о предстоящем закрытии Мавзолея, к Ленину потянулись вереницы людей. Очередь выстраивалась аж до Александровского сада. Никто никакой акции не объявлял, никто народ в Мавзолей не гнал. А вот к храму Христа Спасителя никто никогда очереди не видел. Где Бог и где Дьявол? Автор с ником avagurulev 3 августа 2021 опубликовал статью «Сколько стоил Храм Христа Спасителя и другие современные храмы?». В пересчете рубля к доллару на те времена у него получилось, что Храм стоил 222,7 млрд. рублей. Скорей всего, ошибся гражданин. Но дальше он называет и другие новые храмы, суммы денег, у народа которых нет…

Кому вообще верить в обстановке тотальной лжи официальных СМИ? НАРОДУ!

Помните, как вдруг начали бузить в Абхазии? Из официальных СМИ было невозможно понять, откуда и там «русофобия». Когда ещё Ютуб был доступен, один трудяга-абхазец просто и ясно объяснил: бунтуют не против русских, а против олигархов, которые через свои «инвестиции» забирают природные ресурсы. И вот свежий заголовок в интернете «Алтайцы вышли на протесты».

И там «русофобы»? Оказывается, что люди выступают против назначения главой правительства республики Александра Прокопьева – экс-депутата Госдумы и сына основательницы компании "Эвалар", крупнейшего производителя БАДов. Семейству принадлежат плантации трав в предгорьях Алтая площадью 1 тыс. га. Мало! Надо захватить всё, для чего фактически ликвидируется местное самоуправление. И вот цитата, опять же интернетная: «Жители ДНР поддерживают алтайцев, вышедших на протесты. Люди не хотят развала местного самоуправления, понимая, что они полностью окажутся во власти далеких от жизни чиновников». По словам старожила Донецка Андрея Полянского, люди боятся захвата своих земель олигархами: «Управленцы, за спинами которых стоят олигархи, не знают местных проблем и будут выполнять то, что требуют их хозяева», - говорит Полянский - «У нас эта проблема была при Украине, когда олигархи, что хотели, то и делали, поэтому народ поднялся против их власти в 2014 году. Но оказалось, не все так просто – в России аналогичная система...».

«Аналогичная система» по-настоящему не почтила 26 июня День рождения Александра Захарченко, воина и первого главы ДНР. Только благодаря популярности Захара Прилепина дата отмечена на широкую публику: «И всё равно непобедимо верю: был бы жив Саша Захарченко - мы бы нынче были куда ближе к победе, Харькову, Славянску, Киеву…

…всякая горечь, пока он был жив, не добивала сердце, а сменялась надеждой. Он сам был - как победа, неодолимый»…

Харьков, Славянск да и Киев были к нам, народу России, куда ближе в самом начале «Русской весны», когда были живы командиры, выдвинутые «шахтёрами и трактористами». Это я знаю не из интернета, а лично от легендарного командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового, с которым мы были друзьями. Алексей начинал по связи проводить «круглые столы» с командирами и бойцами противоборствующей стороны. «Ради чего и для кого убиваем друг друга?» - вот был его главный вопрос. Мозговой доказывал, что олигархи с той и другой стороны – это одно и то же. В результате подло убит из засады, как и другие командиры, которых «аналогичная система» не хотела увидеть среди депутатов и глав местных администраций. Да и Захарченко стал не люб кремлёвским и лубянским потому, что не просто гнал украинских паразитов, он не пускал и российских, из-под триколора…

Паразит – существо, которое живёт за счет ресурсов другого организма. Находится внутри, либо снаружи. Факт медицинский, без гигиены единичного организма и общества - капут. Иммунитет куда делся?

На фоне этого вопроса придётся вспомнить Евгения Пригожина. Прошло почти два года после его ликвидации, но имя люди помнят, оно вошло в историю. Евгений Викторович выступил лично против Сергея Шойгу. Он собирал доказательства коррупции среди высокопоставленных чиновников Минобороны. В результате не дожил до момента, когда на скамье подсудимых оказались Тимур Иванов и другие казнокрады из Минобороны. 1 июня 2023 года, в последний день рождения Пригожина, вышло в широкий доступ его интервью, которое оказалось пророческим. «Если мы сейчас не начнём создавать санитарную зону в Харьковской области, то через полгода мы будем её создавать в Курской и Белгородской». Тогда мы ещё верили, что государство сможет обеспечить безопасность глубоким тылам. А Евгений Викторович твердил: «БПЛА будут летать по всей России, пока все не поймут, что мы нация, которая может защищаться». Сегодня даже костромичам надоели СМС от МЧС: «Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие…». Иваново и Кострома рядышком, иногда ивановские ПВО глушат и нашу связь. Но ведь попадает уже и в глубинку Костромской области! Вот и думай, откуда летит: из Киева или с поляны соседнего леса. Иранцы тут же выяснили, что израильские дроны летели с их территории, отловили внутренних врагов. У нас как-то по-другому. Теракты, планировщики которых спецы от ВСУ, а исполнители – бедолаги из республик бывшего СССР, вызывают сомнение. Исполнители, которых ловят быстро, возьмут на себя что угодно, даже ущерб от коварного Плана Соломона, который под разными личинами лишает народы суверенитета уже не одно тысячелетие. Захара Прилепина пытались убить в Нижегородском лесу. Кому более опасен этот живой Русский классик литературы и подполковник Росгвардии: обезумевшей части Украины, или антисоветской сволоте, засевшей на всех уровнях власти в РФ? Один автор «Солдатской правды» вякнул против Владимира Соловьева, вытащив из архива признания великого «русского» пропагандиста о том, что тот собирался воевать за Израиль, если его народу будет угрожать опасность. Тут же был арестован! Так ведь нечего и архив ворошить, мы помним, что в начале СВО Соловьев постоянно тащил в эфир, словно на кошерный обед, офицера спецслужб Израиля Якова Кедми. Оба торопили наших военных освободить Одессу и другие города. Израилю-то зачем? По мнению Соловьева, можно бы и ядерным жахнуть... Александр Гаркавенко, глава Гончаровского сельского поселения Курской области, тоже не молчал. Откровенно говорил о провале обороны, о бездействии вышестоящих властей. Стал известен всей стране после того, как в Сеть попала аудиозапись его разговора с коллегой. От лица простых жителей, которые оказались в ловушке, резал правду-матку. И вот убит дроном…

Примеры, когда за элементарную правду людей сажают и убивают, можно продолжать и продолжать. «Спартак», Иван Попов, на поле боя доказавший врагу, чего стоят погоны Русского генерала, решением суда был лишен звания и приговорен сидеть в тюрьме. Полтора года целая армия солдат СВО, честных военкоров и публицистов отстаивала Правду. Только после вмешательства лично Путина вроде как что-то изменилось. «Вроде как» потому, что о подлости «аналогичной системы» официальные СМИ молчат. В поисках точного ответа, вернули Попову звание или нет, командует он штурмовым подразделением СВО или нет, я остался ни с чем. Полно фейков. Но вывод ясен: «ветка» власти, которая Правду должна защищать, обслуживает то, что Захар Прилепин назвал ЦК. В самом начале перестройки патриотические газеты писали о вашингтонском «обкоме». Убедились, что РФ всего-навсего «область» под управлением извне. А где же ЦК? Кстати, Шойгу, против которого выступал Пригожин, как и Ельцин - кавалер (рыцарь!) Суверенного военного Мальтийского ордена. Про бывшего министра МО, качество управления в котором на тот момент критиковал и генерал Попов, искать информацию не надо. Сидит ещё выше и даже представляет нашу страну на международном уровне. Авторитет России укрепляет?

… Куда ни сунься – везде какой-то клин, словно тот, кого именуют Антихристом, Сатаной, Люцифером, Иблисом, Шайтаном и так далее засел везде, где принимаются решения. Куда же «жахнуть ядерным» по совету Соловьева?

Тот, у кого имён много, но которого никто не видел, силён лишь до того момента, когда люди увидят его лицо. И такой человек нашёлся – Никола Тесла! Тайну ученый доверил только одному человеку – другу Марку Твену. Шел 1910 год от Рождения Христова и 75-й Марку Твену. Жить писателю оставалось уже недолго, а он всю жизнь критиковал церковь. Твен не отрицал Бога, но считал Его не всепрощающим, а карающим. Потому и задумывался о спасении души. Видя состояние старшего друга, Тесла рассказал только ему то, чем ни с кем не делился. Марк Твен, пораженный откровением друга, поведал о той беседе дочери Кларе. Она и записала рассказ в своем дневнике. В 1907 году дела Теслы шли плохо, он накопил огромные долги. Он тайком от всех иногда садился на поезд. Приезжал в созданную им же башню Уорденклифф и там подключал к голове высокочастотный аппарат. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» он признался, что пропускал 150 000 вольт через свою голову. От такого количества энергии ученый впадал в кому, или летаргию. Однажды он почувствовал, что за ним пристально наблюдают. Оказалось, что сам Дьявол предстал учёному как сгусток энергии. Той самой энергии, что ученый пропускал через свой мозг. Энергия эта была светлой, то есть, это был свет. Но он отличался плотностью и спектром от остального пространства, потому Тесла и увидел своего наблюдателя. Это было озарение… Что поведал Дьявол? Он, оказывается, не антипод Бога, глупо так думать, так как нет такого существа, которое могло бы быть против Господа-Творца всего сущего. Он исполняет свою работу, которая ведётся вдалеке от Бога. Миссия у него такая. Дьявол рассказал, что ему уже встречались люди, которые через медитации, усмирение своего тела с помощью изнуряющих постов и отречение от жизненных благ достигали духовных высот. Монахи, тибетские ламы… и прочие аскеты, отдавшие жизнь за святость. Но Тесла был не «святой», чем и заинтересовал Дьявола. После той встречи все свои записи Тесла предпочел уничтожить, а опыты закрыть. По признанию изобретателя Дьявол умеет искушать. Ему было показано богатство и могущество, которое подарили бы все изобретения. Дьявол заставил ученого испытать те ощущения, что дает власть и сила. Тесла также ответил на вопрос Марка Твена о загробной жизни. После смерти всё превращается в энергию. Никакого конца нет и не было. Ни один из живших на планете людей не умер и не умрет никогда. Они сейчас все рядом с нами.

В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Никола Тесла сказал: «Ещё одна проблема — разрушить силу зла и страдания, в которой проходит человеческая жизнь! Иногда зло и страдания возникают как эпидемия в глубинах космоса. В этом веке болезнь распространилась с Земли во Вселенную». (Выделено мной Э.Н.)

Из глубин космоса зло объективно приходило в так называемую Ночь Сварога, когда Земля находилась в пространстве, где преобладают негативные энергии. Проиграли волхвы Русов в ту ночь, когда эта энергия была локализована в полосе от Нила до Евфрата. Но сейчас-то в Космосе всё изменилось, сила положительных энергий направлена в полосу от Валдая до Алтая. Это Россия, господа!

Так что же мешает нам, родившимся свободными людьми, потомкам Победителей, быть достойными Славы СССР-Руси? Напомню интервью академика РАМН В.П. Казначеева Бразильскому научному фонду Николы Тесла

«Ноосфера превращается в некросферу», опубликованное 10 апреля 2013 года.

«Очевидно сегодня, что биосфера – это организм, который наполняет планету, развивается на планете и окружает со всех сторон, а ноосфера – это другой, новый организм, который возник на базе разума человеческого интеллекта. И этот интеллект продвинул движение человеческой мысли и ее организацию не в пользу сохранения биосферы и не в пользу планеты, а в такую эгоизированную струю развития своей системы собственности, по существу. Мы не строим ноосферу. По-существу, в космосе, на планете мы являемся паразитирующим организмом с нашим интеллектом, пытаясь использовать любые формы энергии для того, чтобы механизировать, автоматизировать, зашифровать и продолжать, казалось бы, нашу человеческую культуру».

Казначеев словом «культура» обозначил всё, что творит человек. А именно культурой в РФ долго руководил Владимир Мединский. На посту министра он с высокопоставленными подельниками установил мемориальную доску русофобу и фашисту Маннергейму. С выносом триколора бравыми солдатами почетного караула! «Первый вопрос, на который должна честно ответить историческая наука — насколько то или иное событие или частное деяние отвечает интересам страны и народа». Это цитата из докторской диссертации Мединского. Сегодня он представляет РФ на переговорах с Украиной…

Ничего случайного в нашем мире нет, тем более из того, что натворили с Россией за 33 года капитализма. Нам уже не надо пропускать через голову 150 000 вольт, чтобы лицезреть если не самого Дьявола, то его слуг. Включайте телевизор!

Эдуард Наипов,