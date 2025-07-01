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Азербайджан давно чувствует себя региональной державой. Победа в Карабахе, рост военной мощи,…

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Переслано от: Colonelcassad

Азербайджан давно чувствует себя региональной державой. Победа в Карабахе, рост военной мощи, поддержка Турции — всё это укрепляет его амбиции. Отношения с Москвой формально тёплые, но на деле всё чаще скатываются к прохладе. Любой инцидент — будь то спецоперация против ОПГ в Екатеринбурге или попадание ракет ВС РФ по нужному Баку НПЗ на Украине – может стать спусковым крючком.

Что Москва могла бы предпринять в случае обострения, чтобы защитить интересы, не доводя до (упаси Боже!) военной конфронтации?

Россия не должна извиняться за действия правоохранителей у себя дома. Но и не стоит вступать в перепалки. Гораздо действеннее — закрытые каналы. Холодный, чёткий сигнал: «Это внутреннее дело. Продолжите — будет больно». Цель — показать, что Москва готова отвечать не словами, а действиями.

Если Баку использует диаспору как рычаг давления, у России — симметричный ответ. Усиление контроля: рынки, логистика, стройка. Всё — в рамках закона. Публичные проверки, налоговые и санитарные меры, легальная зачистка криминальных связей. Посыл прозрачен: бизнес ваших элит — здесь. И он уязвим.

Азербайджан — ключевое звено коридора «Север–Юг». В случае давления с его стороны Москва должна показать: у неё есть альтернатива. Пусть сложнее — через Каспий, Иран, Туркмению — но возможная. Обходные маршруты, инвестиции в порты, новые паромы — всё это снижает потенциал шантажа Баку.

Азербайджанские бизнесмены в РФ — влиятельны и богаты. Их интерес — в стабильных отношениях. Через неформальные сигналы можно донести: конфронтация — риск активов и репутации. Если они сами обратятся к Баку с призывом сбавить тон (а потом снова и снова, публично и не очень) — это будет убедительнее любых дипломатических нот.

Ответ на антироссийскую риторику Баку — не зеркальный шум, а факты. От авторитарных практик Алиева до давления на меньшинства и СМИ. Россия может спокойно показать: кто тут действительно «империя». На международных площадках — позиция чёткая: мы боремся с преступностью, не с нацией.

Турция — партнёр Азербайджана, но не фанат конфликтов с Россией, которая как минимум спасла Эрдогана от убийства мятежниками. Иран — скорее на стороне Москвы. Индия — за логистику и стабильность. Скоординировав действия с этими странами, можно лишить Баку ощущения безнаказанности. А главное — продемонстрировать: изоляция грозит не Москве, а ему.

Россия может действовать системно, без истерик и демонстративных угроз: в правоохранительной, экономической и дипломатической плоскости. Если на это будет политическое решение.

@mayday_7700

Комментарий редакции

Тезисы статьи


1. Укрепление позиций Азербайджана:
Азербайджан ощущает себя региональной державой, чему способствуют военный успех в Карабахе, рост военного потенциала и поддержка Турции.

2. Отношения с Россией:
Формально отношения между Москвой и Баку остаются тёплыми, но на практике они постепенно становятся всё более напряжёнными.

3. Риски эскалации:
Любой инцидент — будь то специоперации против ОПГ в РФ или разрушение азербайджанских объектов на Украине — может привести к обострению отношений.

4. Российская стратегия реагирования:
— Не оправдываться и не ввязываться в публичные конфликты.
— Использовать закрытые каналы коммуникации.
— Жёстко обозначать границы допустимого через действия, а не слова.

5. Ответные меры России:
— При необходимости воздействовать на азербайджанскую диаспору (через законные экономические и административные инструменты).
— Усилить контроль над бизнесом, связанным с азербайджанскими элитами, в России.

6. Геополитические рычаги:
— Москва может уменьшить зависимость от азербайджанских логистических маршрутов, инвестируя в альтернативы: Каспий, Иран, Туркмения.

7. Влияние бизнеса и элит:
— Влиятельная азербайджанская диаспора в РФ может быть каналом давления на официальный Баку, заинтересованным в стабильности.

8. Информационная политика:
— В ответ на антироссийскую риторику использовать факты о внутренней политике Азербайджана.
— Подчёркивать борьбу с преступностью, а не с нацией.

9. Региональные партнёры:
— Балансировать отношения с Турцией, Ираном, Индией для демонстрации поддержки и изоляции Баку в случае необходимости.

10. Вывод:
— Россия может, не прибегая к военной эскалации, последовательно и хладнокровно защищать свои интересы как через внутренние, так и через внешние инструменты.

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Вывод


В центре статьи — концепция холодного прагматизма в международных отношениях: жёсткость и системность без явных угроз, с опорой на инструментальные механизмы давления — правоохранительные, экономические и дипломатические. Иллюзорность публичных скандалов противопоставляется эффективности закрытых договорённостей и действий. Важно использовать существующие рычаги — экономику, диаспору, альтернативные маршруты, а также настроения международных игроков, чтобы лишить Азербайджан ощущения безнаказанности.

В то же время, акцент делается на необходимости избегать эмоциональных реакций: вместо борьбы с символическими обидами (как часто бывает в политике), стоит опираться на практичные, пусть и не всегда видимые снаружи механизмы. Это, своего рода, стратегия «невидимой руки» — не обязательно громко заявлять, когда эффективнее действовать.

Однако тут снова возникает важный философский вопрос: может ли система отношений, построенная на сдерживании, тонкой демонстрации силы и закрытых мерах, обеспечить долговременную стабильность в регионе, или это только отсрочка крушения иллюзий наивной безопасности?

Где, между прозрачностью и скрытой мощью, пролегает граница реальной стабильности — и возможно ли построить доверие в условиях, когда каждый акт проявления силы одновременно укрепляет и подтачивает основание сотрудничества? Какова природа региональной безопасности — иллюзия баланса, прагматизм или нечто большее?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/boris_rozhin/170887
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