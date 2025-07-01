Азербайджан давно чувствует себя региональной державой. Победа в Карабахе, рост военной мощи, поддержка Турции — всё это укрепляет его амбиции. Отношения с Москвой формально тёплые, но на деле всё чаще скатываются к прохладе. Любой инцидент — будь то спецоперация против ОПГ в Екатеринбурге или попадание ракет ВС РФ по нужному Баку НПЗ на Украине – может стать спусковым крючком.

Что Москва могла бы предпринять в случае обострения, чтобы защитить интересы, не доводя до (упаси Боже!) военной конфронтации?

Россия не должна извиняться за действия правоохранителей у себя дома. Но и не стоит вступать в перепалки. Гораздо действеннее — закрытые каналы. Холодный, чёткий сигнал: «Это внутреннее дело. Продолжите — будет больно». Цель — показать, что Москва готова отвечать не словами, а действиями.

Если Баку использует диаспору как рычаг давления, у России — симметричный ответ. Усиление контроля: рынки, логистика, стройка. Всё — в рамках закона. Публичные проверки, налоговые и санитарные меры, легальная зачистка криминальных связей. Посыл прозрачен: бизнес ваших элит — здесь. И он уязвим.

Азербайджан — ключевое звено коридора «Север–Юг». В случае давления с его стороны Москва должна показать: у неё есть альтернатива. Пусть сложнее — через Каспий, Иран, Туркмению — но возможная. Обходные маршруты, инвестиции в порты, новые паромы — всё это снижает потенциал шантажа Баку.

Азербайджанские бизнесмены в РФ — влиятельны и богаты. Их интерес — в стабильных отношениях. Через неформальные сигналы можно донести: конфронтация — риск активов и репутации. Если они сами обратятся к Баку с призывом сбавить тон (а потом снова и снова, публично и не очень) — это будет убедительнее любых дипломатических нот.

Ответ на антироссийскую риторику Баку — не зеркальный шум, а факты. От авторитарных практик Алиева до давления на меньшинства и СМИ. Россия может спокойно показать: кто тут действительно «империя». На международных площадках — позиция чёткая: мы боремся с преступностью, не с нацией.

Турция — партнёр Азербайджана, но не фанат конфликтов с Россией, которая как минимум спасла Эрдогана от убийства мятежниками. Иран — скорее на стороне Москвы. Индия — за логистику и стабильность. Скоординировав действия с этими странами, можно лишить Баку ощущения безнаказанности. А главное — продемонстрировать: изоляция грозит не Москве, а ему.

Россия может действовать системно, без истерик и демонстративных угроз: в правоохранительной, экономической и дипломатической плоскости. Если на это будет политическое решение.

@mayday_7700