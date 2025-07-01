Биологический человеческий организм имеет значительные резервы и избыточную устойчивость. Даже будучи смертельно больным он продолжает бороться, стараясь максимально долго удерживать работоспособное состояние. Болезнь прогрессирует, экий оксиморон, но общее состояние организма ухудшается плавно и постепенно, создавая иллюзию устойчивости и наличия времени. Когда резервы оказываются исчерпаны, происходит резкий перелом, состояние резко ухудшается, словно ранее замедленное время начинает нестись вскачь, разом отыгрывая предыдущую неторопливость.

Буквально за несколько месяцев, а то и недель человек из внешне практически здорового превращается в разваливающийся полуживой труп, никак без оксиморонов, после чего наступает смерть. Данная стадия, непосредственно предшествующая уходу, называется терминальной и хорошо известна врачам. Сделать уже ничего нельзя, организм прекратил сопротивляться, остаётся лишь облегчать состояние и ждать ухода. Переход в терминальную стадию делает явным и видимым проблемы абсолютно для всех, готовя к неизбежному.

Аналогичное состояние можно выделить и для социальных структур, когда даже не самый опытный наблюдатель начинает понимать – в ближайшее время их ждёт гибель, распад стал необратим. Компании, общественные организации, дружеские, родственные и семейные связи очень часто проходят терминальную стадию, психологический слом, предвосхищая скорую гибель. Вроде бы ничего принципиально не изменилось, всё также сложно, но моральных сил для борьбы более нет, лишь инерция, опущенные руки и мысли о будущем после. Опытные семейные психологи и священники учатся влёт считывать это состояние, чётко понимая разницу между надо поддерживать в борьбе за брак и надо просто поддерживать.

Опытный диагност способен видеть не просто первые признаки болезни, а прогнозировать её и предупреждать, исходя из образа жизни, генетики, биохимии индивида, не прибегая к сложным и дорогим обследованиям. Большинству кажется, что врач перестраховывается и нагоняет жути, ведь пока всё замечательно, но по прошествии времени они начинают видеть беду. Последнее часто означает, что ситуация перешла в терминальную стадию.

В настоящее время подобное происходит с однополярной мир-системой Pax Americana, положение резко ухудшается, ни о какой стабилизации состояния, не говоря уже о выздоровлении, речи не идёт. Дональд Трамп выступает в роли врача, помогающего неизлечимо больному пациенту – текущему миропорядку. Обратите внимание, что элитам США надоел цирк с саботажем со стороны либеральных судей нижних инстанций, Верховный суд запретил им самочинно блокировать указы президента. Собственно, происходящее латание дыр и решение вопросов по всему миру, то самое поддержание умирающей системы и не более.

Создание альтернативной доллару системы международных расчётов перестало быть табу, смерть Бреттон-Вудской системы неизбежна, но её нужно максимально отсрочить, что США и делают, не более. В мире много структур и систем, переходящих в терминальную стадию: киевский режим, ЕС, отдельные страны, включая бывшие республики СССР, их уже не спасти, воля сломана. Они ещё могут притворяться, надеяться и делать вид, что ничего не потеряно, ведь доктор ещё не сказал им сакраментальное: «В морг», не понимая, что это про себя они никогда не услышат. Старые правила и законы каждый день значат всё меньше, люди из прошлой эпохи не хотят понимать, что их списали.

И, да, Азербайджану нужно проявить дипломатическую принципиальность и отозвать всех своих граждан обратно для консультаций, им ещё нужно коллективно придумать, как объяснять Ирану израильские атаки из своего пространства…

Источник