Андрей Школьников: Терминальная стадия миропорядка
Биологический человеческий организм имеет значительные резервы и избыточную устойчивость. Даже будучи смертельно больным он продолжает бороться, стараясь максимально долго удерживать работоспособное состояние. Болезнь прогрессирует, экий оксиморон, но общее состояние организма ухудшается плавно и постепенно, создавая иллюзию устойчивости и наличия времени. Когда резервы оказываются исчерпаны, происходит резкий перелом, состояние резко ухудшается, словно ранее замедленное время начинает нестись вскачь, разом отыгрывая предыдущую неторопливость.
Буквально за несколько месяцев, а то и недель человек из внешне практически здорового превращается в разваливающийся полуживой труп, никак без оксиморонов, после чего наступает смерть. Данная стадия, непосредственно предшествующая уходу, называется терминальной и хорошо известна врачам. Сделать уже ничего нельзя, организм прекратил сопротивляться, остаётся лишь облегчать состояние и ждать ухода. Переход в терминальную стадию делает явным и видимым проблемы абсолютно для всех, готовя к неизбежному.
Аналогичное состояние можно выделить и для социальных структур, когда даже не самый опытный наблюдатель начинает понимать – в ближайшее время их ждёт гибель, распад стал необратим. Компании, общественные организации, дружеские, родственные и семейные связи очень часто проходят терминальную стадию, психологический слом, предвосхищая скорую гибель. Вроде бы ничего принципиально не изменилось, всё также сложно, но моральных сил для борьбы более нет, лишь инерция, опущенные руки и мысли о будущем после. Опытные семейные психологи и священники учатся влёт считывать это состояние, чётко понимая разницу между надо поддерживать в борьбе за брак и надо просто поддерживать.
Опытный диагност способен видеть не просто первые признаки болезни, а прогнозировать её и предупреждать, исходя из образа жизни, генетики, биохимии индивида, не прибегая к сложным и дорогим обследованиям. Большинству кажется, что врач перестраховывается и нагоняет жути, ведь пока всё замечательно, но по прошествии времени они начинают видеть беду. Последнее часто означает, что ситуация перешла в терминальную стадию.
В настоящее время подобное происходит с однополярной мир-системой Pax Americana, положение резко ухудшается, ни о какой стабилизации состояния, не говоря уже о выздоровлении, речи не идёт. Дональд Трамп выступает в роли врача, помогающего неизлечимо больному пациенту – текущему миропорядку. Обратите внимание, что элитам США надоел цирк с саботажем со стороны либеральных судей нижних инстанций, Верховный суд запретил им самочинно блокировать указы президента. Собственно, происходящее латание дыр и решение вопросов по всему миру, то самое поддержание умирающей системы и не более.
Создание альтернативной доллару системы международных расчётов перестало быть табу, смерть Бреттон-Вудской системы неизбежна, но её нужно максимально отсрочить, что США и делают, не более. В мире много структур и систем, переходящих в терминальную стадию: киевский режим, ЕС, отдельные страны, включая бывшие республики СССР, их уже не спасти, воля сломана. Они ещё могут притворяться, надеяться и делать вид, что ничего не потеряно, ведь доктор ещё не сказал им сакраментальное: «В морг», не понимая, что это про себя они никогда не услышат. Старые правила и законы каждый день значат всё меньше, люди из прошлой эпохи не хотят понимать, что их списали.
И, да, Азербайджану нужно проявить дипломатическую принципиальность и отозвать всех своих граждан обратно для консультаций, им ещё нужно коллективно придумать, как объяснять Ирану израильские атаки из своего пространства…
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геостратегия политика кризисАндрей Школьников
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи
1. Аналогия между организмом и социальными системами
Автор проводит сравнение между умирающим человеческим организмом, который входит в терминальную (предсмертную) стадию, и социальными структурами — компаниями, союзами, государственными образованиями, а также текущим миропорядком. И те, и другие часто долго сохраняют иллюзию устойчивости, даже находясь в стадии необратимого распада.
2. Терминальная стадия — стадия ясности
В этой фазе иллюзии исчезают, проблемы становятся очевидны каждому, даже несведущему. Моря сопротивления больше нет, остается инерция и уныние. Врач в такой ситуации уже не борется за спасение, а облегчает конец.
3. Роль диагностики и наблюдателя
Опытный наблюдатель или специалист способен прочитать признаки этой стадии задолго до того, как они станут явными для большинства. Тем не менее, массы склонны игнорировать эти сигналы, пока катастрофа не становится очевидной.
4. Применение аналогии к мировой политике
Автор утверждает, что нынешний миропорядок Pax Americana (гегемония США после Второй мировой войны) достиг именно такой терминальной стадии: его не спасти, можно только смягчить агонию. Дональд Трамп представлен как фигура, пытающаяся поддерживать «пациента», но речь идет о техническом продлении, а не о выздоровлении.
5. Процессы распада мировых и региональных структур
Аналогичные процессы автор видит в работе других государственных и политических систем: Евросоюз, некоторые страны бывшего СССР,* киевский режим и другие. Все они, по мнению автора, обречены, находится в инерционной фазе, когда законы прежней эпохи теряют значимость, а воля к сопротивлению угасла.
6. Уходящая эпоха и несостоятельность старых правил
Большинство людей и элит не готовы признать реальное положение дел и необходимость гибкой адаптации к новым условиям. Иллюзии стабильности держатся лишь на инерции, а смыслы старых институтов размываются.
7. Примеры политических решений и рекомендаций
В конце приводится конкретный совет Азербайджану — проявлять дипломатическую принципиальность и готовиться к новым трудным сценариям во взаимоотношениях с Ираном на фоне израильских атак.
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Вывод
Андрей Школьников в статье использует яркую биологическую и психологическую аналогию, чтобы описать процессы, происходящие в мировом устройстве. Ключевая идея — текущий западный миропорядок (и ряд других систем) находится в необратимой терминальной стадии: внешняя стабильность уже не отражает реальное «здоровье», и события могут вскоре развиваться стремительно и непредсказуемо. Старая система доживает, лишь оттягивая конец, пока новые структуры и балансы ещё не оформились.
С точки зрения философии — это пример перехода от иллюзии контроля и устойчивости к открытию пределов своего влияния. Возможность своевременно увидеть эти сигналы требует дисциплины наблюдателя, осмысленного отношения к реальности, отделения реального положения дел от желаемого образа. Здесь звучит и критика идеализации: социальные системы, как и люди, склонны закрывать глаза на закат своей эпохи, вместо того, чтобы строить что-то новое.
Практический вывод: принятие реальности, отказ от самообмана, поиск новых форм жизни — и в политике, и в личной сфере — может позволить не просто смягчить боль «старости мира», но и подготовиться к неизбежному рождению нового.
Однако окончательный вопрос всегда остается открытым: если терминальная стадия — лишь этап, то на что мы можем опереться в поиске смысла и новых ориентиров, когда старые опоры рушатся? Может быть, сам процесс осознанного прощания и поиска — и есть путь к новой жизнеспособности мира и человека?