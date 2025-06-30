Widberries и Ozon захватывают рынок. Тяжёлая судьба работника маркетплейсов // Числа недели
Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение Wildberries из-за обновленной оферты, в которой говорится об обязательном открытии счетов в дочернем банке компании. С 30 июня без счета в финансовой «дочке» на Wildberries не смогут регистрироваться новые селлеры, а также не смогут продолжить работу уже присоединившиеся к платформе бизнесмены, а доступ к их кабинетам ограничат.
https://delo.modulbank.ru/pickup-point/Wildberries-fines-pvz-owners
https://lenta.ru/news/2023/03/20/sklad/
https://tass.ru/ekonomika/24376001
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Комментарий редакции
1. Монополизация рынка маркетплейсов
Wildberries и Ozon вместе занимают около 80% российского рынка электронной коммерции, фактически становясь коллективными монополистами. Это привлекает внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая опасается неконкурентных практик, ущемления интересов селлеров (продавцов), конечных потребителей и государства.
2. Эксплуатация малого бизнеса и работников
Несмотря на рекламируемую “предпринимательскую свободу” для продавцов и возможность заработать "с дивана", по сути отношения между платформами и селлерами напоминают трудовые, но без социальной защиты (больничных, страховки и пр.). Аналогично устроены отношения между агрегаторами такси и водителями. Комиссионные маркетплейсов становятся всё менее прозрачными, а тарифы, сборы и штрафы для селлеров и сотрудников возрастают и могут быть крайне непредсказуемыми.
3. Нарастающая система штрафов
С 2022 года введена обширная система штрафов для продавцов, сотрудников и даже пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Штрафы распространяются на разные, иногда плохо формализованные “нарушения” (например, не те фото товара, просроченная приёмка, очереди в ПВЗ, работа вне регламента и др.). Доходит до того, что работники складов могут остаться не только без зарплаты, но и в долгу перед компанией.
4. Манипулирование ценой и конкурентными преимуществами
За счёт системы акций и постоянных скидок платформы принуждают продавцов снижать цены, чтобы удерживать видимость низкой стоимости для потребителя. Это ведёт к вытеснению мелких продавцов, которые не могут выдерживать такие условия, что со временем грозит сокращением ассортимента и ростом цен из-за отсутствия конкуренции.
5. Сложные отношения с государством и налогообложением
Государство вынуждает игроков рынка ужесточать уплату налогов, что увеличивает нагрузку на малый бизнес. Более того, для индивидуальных предпринимателей появилась обязанность платить налоги с полной суммы продаж, даже если часть денег забирает сам маркетплейс.
6. Параллель с мировым опытом
Подобные процессы наблюдаются и в других странах (например, Amazon в США и Европе). За счёт крупного масштаба и технологических преимуществ электронный ритейл ведёт к ещё большей концентрации капитала. Это порождает транснациональные монополии, которые начинают влиять не только на потребительские цены, но и на политику, общество, и даже международные отношения.
7. Существование "серых" рынков
Отдельно обсуждается взаимодействие традиционных “ламповых” рынков (например, рынок «Садовод») и электронных площадок. Масштабные потоки “серого” импорта зачастую легализуются через фиктивные документы и становятся частью формальных электронных цепочек.
8. Тенденция к дальнейшей концентрации и экспансии
Российским гигантам становится тесно на внутреннем рынке: Wildberries планирует экспансию в Африку и другие страны. Государство защищает внутренние маркетплейсы административными мерами, ограничивая зарубежную конкуренцию.
Философские и практические выводы:
- Концентрация власти и капитала всегда несёт в себе двойственность: с одной стороны, достигается низкая цена и удобство для потребителя; с другой — подрывается конкуренция, усиливается эксплуатация и исчезают альтернативы. Это универсальный механизм в капиталистической реальности, и под ним не скрывается злой умысел — это логика самой системы.
- Иллюзия «свободы» платформенного предпринимательства во многом оказывается фрагментом умелого маркетинга. Реально же продавцы и даже точки выдачи превращаются в зависимых агентов крупного капитала, которые теряют предсказуемость, возможность развития, а иногда и базовую гарантию дохода.
- Государственная регуляция — постоянная борьба интересов. С одной стороны, государство пытается бороться с монополизацией, с другой — само может быть заинтересовано в существовании “серых зон” и кормиться от них. Этот парадокс проявляется во многих странах и отражает более глубокий конфликт: интересы общества, малого бизнеса и крупных капиталов часто расходятся.
- Практическая сторона для потребителя: краткосрочная выгода от низких цен чаще всего оборачивается долгосрочными издержками — ростом цен, ухудшением ассортимента и качества, снижением покупательной способности. Когда монополия оформится окончательно (а процессы явно движутся в этом направлении), менять игру будет гораздо сложнее.
- Проблема идеализации и привычного мышления: В массовом сознании укоренилось представление о том, что технологический прогресс и крупные компании — безусловное благо. Однако исторически любые монопольные или олигопольные структуры склонны к злоупотреблениям, нарушениям “естественного хода рынка” и эксплуатации. Пример с современными маркетплейсами прекрасно иллюстрирует этот феномен: они действительно упрощают жизнь, но незаметно меняют структуру самого общества, неизбежно трансформируя и его ценности.
Открытый вопрос:
Если объективная истина о «пользе» гигантов маркетплейсов недостижима и всегда ситуативна — каков должен быть баланс между технологическим прогрессом, удобством, справедливостью для «малых» и гарантией долгосрочного блага общества? Стоит ли нам как потребителям оставаться пассивными наблюдателями за экспансией крупных платформ, или мы вправе и должны искать способы влияния — пусть даже просто своими осознанными решениями? Где проходит эта тонкая грань между зарождающейся несвободой и благом “рыночного прогресса”?