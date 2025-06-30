У России нет другой истории, кроме имперской.
У России нет другой истории, кроме имперской.
И нет другого будущего, кроме имперского.
Россия – будет империей, или рассыплется в ничтожество, и каждый человек, становясь российским гражданином, должен ощущать себя частью этой империи. И гордиться этим.
Скандал с азербайджанской мафией в Екатеринбурге показывает, как будут ломать нашу страну по швам.
Казалось бы, эти преступники давным-давно являются гражданами Российской Федерации, мало ли, кем они являются по национальности.
Но Азербайджан вписывается за них, как будто они граждане Азербайджана.
И вот уже их и турецкие СМИ призывают выйти на протесты этнических азербайджанцев, а их они насчитали до 3 миллионов.
А завтра Таджикистан призовет своих земляков, получивших российские паспорта, протестовать против ареста какого-нибудь наркоторговца-таджика?
А таджиков с российскими паспортами сейчас тоже сотни тысяч!
Сирия или Ливия не были империями, но развалили их из-за бунтов, организованных национальными или религиозными кланами. Раздувая обиды, провоцируя недовольство по этническим окраинам, из некогда крепких стран их превратили в разрозненные территории.
И сделали это внешние силы.
Точно также, как сегодня борьбу с преступными сообществами пытаются представить, как преследование по этническим мотивам невинных жителей с кавказскими или среднеазиатскими корнями.
Азербайджан сегодня становится инструментом для внутрироссийского напряжения, и дело МИДа и российской власти отчетливо и однозначно, без лукавой дипломатичности, разъяснить азербайджанским властям, что для России идти на поводу этих требований – это подвергнуть себя угрозе развала и распада.
Уступить сегодня наезду из Азербайджана, завтра прилетит протест из Армении, Казахстана или Киргизии.
А послезавтра возмущенные толпы пойдут громить азербайджанские рынки и киргизские стройки.
Для правосудия не должно быть никаких исключений – азербайджанец, чеченец, дагестанец, камерунец или чуваш, они должны нести полную ответственность, как российские граждане, без всякой оглядки на этническую принадлежность.
И наконец, давно пора слово «диаспора» приравнять к понятию «организованная преступная группировка», и принадлежность к ней должно рассматриваться, как отягчающее обстоятельство.
Быть империей – тяжелый крест. Но другой России быть не может.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Имперская идентичность России:
- Россия исторически и в будущем может существовать только как империя.
- Граждане России должны ощущать себя частью империи и гордиться этим.
- Альтернатива имперскому пути — распад и ничтожество.
2. Угроза распада из-за этнических конфликтов:
- Скандал с азербайджанской мафией в Екатеринбурге демонстрирует уязвимость России перед расколом по этническим линиям.
- Иностранные государства (например, Азербайджан) вмешиваются, защищая «своих» граждан с российскими паспортами, что усиливает напряжение.
- Внешние силы могут использовать этнические и религиозные конфликты для дестабилизации, как это произошло в Сирии и Ливии.
3. Проблема лояльности мигрантов:
- Этнические группы с российскими паспортами (азербайджанцы, таджики и др.) могут сохранять лояльность к своим странам происхождения.
- Это создаёт риск протестов и конфликтов, подогреваемых внешними игроками (например, Азербайджаном или Турцией).
4. Необходимость жёсткой политики:
- Российская власть должна занять однозначную позицию, не поддаваясь внешнему давлению (например, со стороны Азербайджана).
- Уступки в таких ситуациях могут привести к эскалации конфликтов с другими диаспорами (армянами, казахами, киргизами и т.д.).
- Правосудие должно быть равным для всех граждан России, независимо от этнической принадлежности.
5. Критика понятия «диаспора»:
- Слово «диаспора» предлагается приравнять к «организованной преступной группировке».
- Принадлежность к диаспоре должна рассматриваться как отягчающее обстоятельство при совершении преступлений.
6. Империя как единственный путь:
- Быть империей — тяжёлая, но неизбежная судьба России.
- Любое отступление от этого пути угрожает целостности государства.
Вывод:
Статья утверждает, что Россия может существовать только как империя, и любые проявления этнического сепаратизма или внешнего вмешательства (например, со стороны Азербайджана) угрожают её целостности. Автор видит решение в жёсткой политике равного правосудия для всех граждан, независимо от национальности, и в подавлении влияния диаспор, которые воспринимаются как потенциальные источники конфликтов и преступности. Имперская идентичность представлена как единственный способ сохранить единство и силу государства, а любые уступки внешним или внутренним этническим группам чреваты распадом, как это произошло в других странах.