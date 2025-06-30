У России нет другой истории, кроме имперской.

И нет другого будущего, кроме имперского.

Россия – будет империей, или рассыплется в ничтожество, и каждый человек, становясь российским гражданином, должен ощущать себя частью этой империи. И гордиться этим.

Скандал с азербайджанской мафией в Екатеринбурге показывает, как будут ломать нашу страну по швам.

Казалось бы, эти преступники давным-давно являются гражданами Российской Федерации, мало ли, кем они являются по национальности.

Но Азербайджан вписывается за них, как будто они граждане Азербайджана.

И вот уже их и турецкие СМИ призывают выйти на протесты этнических азербайджанцев, а их они насчитали до 3 миллионов.

А завтра Таджикистан призовет своих земляков, получивших российские паспорта, протестовать против ареста какого-нибудь наркоторговца-таджика?

А таджиков с российскими паспортами сейчас тоже сотни тысяч!

Сирия или Ливия не были империями, но развалили их из-за бунтов, организованных национальными или религиозными кланами. Раздувая обиды, провоцируя недовольство по этническим окраинам, из некогда крепких стран их превратили в разрозненные территории.

И сделали это внешние силы.

Точно также, как сегодня борьбу с преступными сообществами пытаются представить, как преследование по этническим мотивам невинных жителей с кавказскими или среднеазиатскими корнями.

Азербайджан сегодня становится инструментом для внутрироссийского напряжения, и дело МИДа и российской власти отчетливо и однозначно, без лукавой дипломатичности, разъяснить азербайджанским властям, что для России идти на поводу этих требований – это подвергнуть себя угрозе развала и распада.

Уступить сегодня наезду из Азербайджана, завтра прилетит протест из Армении, Казахстана или Киргизии.

А послезавтра возмущенные толпы пойдут громить азербайджанские рынки и киргизские стройки.

Для правосудия не должно быть никаких исключений – азербайджанец, чеченец, дагестанец, камерунец или чуваш, они должны нести полную ответственность, как российские граждане, без всякой оглядки на этническую принадлежность.

И наконец, давно пора слово «диаспора» приравнять к понятию «организованная преступная группировка», и принадлежность к ней должно рассматриваться, как отягчающее обстоятельство.

Быть империей – тяжелый крест. Но другой России быть не может.

Лариса Шеслер

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