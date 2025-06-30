Путь к развитию – сотрудничество между регионами. Николай Сорокин, Дмитрий Кувалин
Говорим с доктором экономических наук, заместителем директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрием Борисовичем Кувалиным. Ведущий – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.
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Комментарий редакции
1. Разрыв между официальной статистикой инвестиций и реальной динамикой.
Несмотря на формальный рост инвестиций в основной капитал, большая часть свежих вложений – это скорее инерция (“дофинансирование” уже запущенных ранее проектов), нежели запуск новых экономических инициатив. Сбербанк, например, не профинансировал ни одного нового инвестпроекта за отчетный период.
2. Консервативное поведение бизнеса и замедление инвестиционного цикла.
В условиях высокой неопределенности, санкционного давления и дорогого кредита крупные компании предпочитают откладывать новые инвестиции, что может привести к замедлению роста экономики, снижению производительности и ухудшению конкурентоспособности в перспективе нескольких лет.
3. Падение прямых иностранных инвестиций и ориентация на внутренние источники.
Иностранные инвестиции упали до минимальных значений за две десятилетия, что связано не только с санкциями, но и с внутренними изменениями (исчезновение схем “обратных” инвестиций российских компаний). Основная доля инвестиций ныне – из государственных источников.
4. Слабость горизонтального планирования и разрыв связей между регионами и предприятиями.
Упор на вертикальные государственные инвестиции и негибкие региональные бюджеты снижают возможности для реального сотрудничества между регионами. Законодательство исторически поощряло конкуренцию между субъектами, а не их партнерство, затрудняя ресурсные “горизонтальные” трансферты.
5. Проблемы кредитной политики и низовой устойчивости предприятий.
Высокие процентные ставки по кредитам тормозят развитие, и большинство предприятий вынуждены инвестировать за счет собственных средств. Тем не менее, на низовом уровне наблюдается определённая адаптивность, стремление к модернизации и стремление выживать в неблагоприятной макросреде.
6. Рост социального неравенства и демотивация труда.
Политика “замораживания” доходов населения для сдерживания инфляции бьёт по беднейшим слоям, снижая мотивацию к труду – ключевой фактором экономического роста. Исключением становится IT-сектор, где отдача от труда прямая и видимая.
7. Критика идеологизации экономической политики.
Либеральный догматизм, как и централизованный социализм, приводят к неэффективности. Необходима сбалансированная стратегия – между рынком и планированием ("траектория конвергенции"), важна прагматика, а не абстрактные экономические лозунги.
8. Необходимость восстановления горизонтальных связей и создания единого хозяйственного пространства.
Без эффективного сотрудничества между регионами и секторами невозможно мобилизовать инвестиционные, трудовые и инфраструктурные ресурсы. Любое “предпочтение” (например, новым инвесторам за счет льгот регионов) должно быть сбалансировано интересами всех участников.
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Вывод:
Видео акцентирует глубокий структурный вызов современной российской экономике: за фасадом статистических показателей кроется инерционный характер инвестиций, системное охлаждение бизнеса к новым проектам, и постепенное “выгорание” горизонтальных – межрегиональных, межотраслевых – связей. Экономика становится заложницей вертикального, зачастую догматического управления и внутренней конкуренции вместо сотрудничества.
Спикеры выводят на первый план мысль, что без перезапуска горизонтального планирования, усиления реального партнерства между регионами и осознанного отказа от крайностей идеологии невозможен устойчивый экономический рост. Истинная “инвестиционная валюта”, – будь то рубль или человеческий труд, – требует гибкой, осознанной среды, где инициатива поощряется, а сотрудничество становится не формальностью, а живой нормой.
В центре внимания оказывается вопрос отечественной субъективности: способен ли экономический организм выработать собственную сбалансированную модель развития, не копируя чужие рецепты и избегая крайностей?
Открытый вопрос:
Можно ли найти такой баланс между свободой и контролем, между рыночной инициативой и плановыми механизмами, который не просто обеспечит устойчивость, но и вдохновит на рост, соединяя рациональное и человеческое измерения экономики? И не становится ли путь к этому балансу бесконечно продолжающимся поиском – как бы “истиной в движении”, а не итоговой точкой?
“Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров ..ссылается на социологическую модель, разделяющую российское общество на четыре части: «Россия воюющая», «Россия глубинная», «Россия столичная» и «Россия уехавшая». Эту модель специалисты впервые использовали осенью 2023 года, исходя из оценок респондентами СВО, их образа жизни и ценностных ориентиров.” (Сайт СП сегодня)