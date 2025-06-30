Публикую мнение одного (очень) православного и образованного человека по отношению к фильму «Мумия»
Публикую мнение одного (очень) православного и образованного человека по отношению к фильму «Мумия» телеканала «Спас»:
- Фильм снят предельно публицистически и примитивно. В нем вообще нет выступлений каких-либо серьезных историков именно по конкретной теме якобы оккультной природы Мавзолея. Нарочницкая говорит исключительно о своих общих эмоциональных оценках советского периода. Не привлечено ни одного специалиста-египтолога, ни одного специалиста по религиозной истории Месопотамии и Персии – хотя в основу кладется сравнение Мавзолея с пирамидами и зиккуратами. Выступающие священники говорят совершенно ненаучные и небогословские вещи. Опять используется скандальный схиигумен, которому Валаамский монастырь уже запретил публичные выступления и потребовал ликвидировать все его интернет-ресурсы. При этом он несет бред о каком-то ангеле, сходящем на фараона, какой-то инициации. Авторы фильма, видимо, вообще ничего не знают о Маат, вселенском равновесии, лежащем в основе всей египетской религии, в том числе – культа фараона. Афанасьев активно называет пирамиды и зиккураты порталом, зоной контакта и т.д. – в духе рассуждений младших научных сотрудников об НЛО и прочем в стиле каких-нибудь курилок НИИ 70-х годов прошлого века и журнала «Техника-молодежи».
- Не введено в оборот ни одного нового документа – несмотря на привлечение, казалось бы, специалистов Щусевского музея и музея в Горках. Для характеристики тюменского периода пребывания тела Ленина используется бывший комитетчик-краевед, рассказывающий сказки в стиле хоррора про Ленина, пытающегося выбраться из своей комнаты и сходящих с ума караульных. Ни одного исторического документа на эту тему опять же не приведено. Никаких доказательств.
- Павильонные съемки примитивны. Особенно это касается манипуляций каких-то актеров в белых халатах с куклой, изображающей, якобы, тело Ленина. Кстати, некоторые зрители решили, что это реальное тело и реальные съемки. Съемки туристических объектов в Египте и Ираке также ничего нового для раскрытия темы не дают.
- Самое главное. Борьба с Мавзолеем воспроизводит старую магическую тему русалок или заложных покойников. Курёхин в 1991 году запустил постмодернистский сюжет «Ленин – гриб» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%E2%80%94_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1. Теперь Корчевников и иже с ним запускают, по сути, тему «Ленин – русалка». Та самая, которая у Пушкина на ветвях сидит. Русалка – не девушка с хвостом, а утопленница. И даже не просто утопленница – это вообще неупокоенные покойники. Заложные покойники, умершие не своей смертью, вне общины, нечистые, не хоронились на кладбищах и не отпевались. Внутри магических представлений они – причина бед, неурожаев и т.д. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Представление о том, что Ленин всему мешает – это именно представление о нем, как заложном покойнике. Именно такие примитивные магические взгляды разделяют авторы фильма. После захоронения Лжедмитрия 1-го усилились неурожай, заморозки и т.д. Решили, что именно его тело в земле приводит к таким бедствиям. Тогда его выкопали, сожгли, затолкали в пушку и выстрелили прахом. То же самое предлагают, по сути, сделать с Лениным. И ждут в рамках своего чисто магического мышления коренного улучшения положения России от этого.
- Но Ленин не одинок в качестве заложного, неотпетого покойника на Красной площади. Это весь революционный некрополь, все похороненные там партийные и государственные деятели (только Сталина заочно отпевал патриарх Алексий 1-й, всех остальных не отпевали). В том числе там лежит и Гагарин. То есть, в рамках магического мышления нужно убирать не только Ленина, но и все кладбище у Кремлевской стены.
- Если Ленин – заложный, вредящий, неотпетый и непогребенный по правилам на христианском кладбище покойник, то Гагарин и все прочие у кремлевской стены – тоже. Деревенское магическое мышление, язычество. Кстати, если в Тюмени Ленин царапался, пытаясь выйти, почему в Мавзолее не царапается?
Комментарий редакции
1. Поверхностность и отсутствие профессионализма:
- Фильм сделан примитивно, преобладает публицистика вместо исследований.
- Нет серьезных историков, египтологов, специалистов по религиозной истории Месопотамии/Персии.
- Интервьюируемые — в основном священники, не обладающие ни научным, ни богословским подходом.
2. Манипуляция и мифотворчество:
- Используются эмоциональные оценки, а не исторические данные.
- Привлекаются скандальные фигуры (например, схиигумен, лишённый права выступать).
- Внесение “мистических” элементов (темы ангелов, инициации) без связи с реальными религиями — магическое мышление.
3. Отсутствие новых данных:
- Не приведено ни одного нового документа.
- Эксперты музейного дела не предоставили ничего значимого для освещения темы.
4. Примитивные художественные средства:
- Показ манипуляций актёров с куклой, что многими принимается за настоящее тело Ленина.
- Повтор используется трюков и страшилок — истории о “выбирающемся Ленине”, сумасшедших караульных.
5. Злоупотребление магическим мышлением:
- Возвращение к старым повериям о “заложных покойниках”, объяснение бедствий наличием “неупокоенных” (Ленин как русалка/заложный).
- Параллели с практикой выкопки и уничтожения останков для “снятия бедствий” в истории (пример с Лжедмитрием I).
- Следуя такой логике, вредоносность приписывается всему некрополю у Кремля, не только Ленину.
6. Общее разочарование:
- Низкая профессиональная планка, отсутствие новых идей.
- Подмена исторического анализа примитивным магизмом и страшилками.
- Непонимание и искажение исторических, теологических и культурных аспектов темы мавзолея и смерти.
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Анализ и вывод:
Столкновение исторической рефлексии и магического мышления — вечная тема российской культурной памяти. Автор критики, будучи глубоко православным интеллектуалом, обнажает здесь не столько конфликт между религией и атеизмом, сколько злободневную схватку между подходом рациональным и мифологическим. Мавзолей Ленина — не только исторический объект, но и спусковой крючок для коллективных проекций: от официально-атеистических до глубоко маргинальных, магических.
Показателен парадокс: автор фильма, требуя христианского подхода (захоронить Ленина по-христиански), прибегает к языческим, суеверным метафорам (“заложный покойник”, “неупокоенная душа”), вместо богословской или историко-культурной критики. Здесь проявляется типичная «работа мифологического сознания», которую точно подметил Юнг: когда рациональное слабо или неудобно, на сцену выходит иррациональное, коллективные архетипы, страшилки и образы.
Замечательно, что в основе конфликта — не сам факт наличия Мавзолея, а неспособность честно и научно осмыслить прошлое, без попытки свести сложнейший культурно-политический вопрос к упрощённой мифологии. Похоже, что подмена сложного анализом простым мифом — универсальный, психологический механизм, который работает независимо от конфессии, времени или контекста. Историческая память, если она не интегрирована целостно, нередко “отыгрывается” как коллективная неврозность (как в фантазиях о неупокоенном Летучем Голландце).
Можно увидеть здесь и ещё более широкий разрез: как мы, общество, обращаемся с собственным прошлым? Склонны ли мы к интеграции сложного, к принятию “куска реальности” с его многогранностью — или хотим отгородиться, создать “жертву” и по старинному обычаю символически её изгнать, чтобы наступило воображаемое облегчение?
В целом, критика фильма обнажает не только художественные и научные дефициты, но и глубокую потребность общества найти для своей травмы (или вины, или ностальгии) какой-то простой магический ключ. Самое печальное, что от подобного подхода страдает не только истина, но и сама возможность зрелого национального диалога.
Возникает, наконец, вопрос: если коллективная истина столь ускользающа и обросла наслоениями магических образов и страхов, какова практическая стратегия “очищения” общественного сознания? Возможно ли отделить память от мифологизации — и нужен ли нам такой “раздел”? Или миф всегда будет сопровождать нас, служа своеобразным психологическим буфером для принятия тяжелых исторических опытов?
Образованный “православный” почему-то не сказал, что не надо и закрывать тканью объект на День Победы. В контексте его высказанного мнения.