Прокси‑государства. Кто воюет руками Баку
❗️Прокси‑государства. Кто воюет руками Баку
Если ты не видишь, кто бьёт – посмотри, чьим оружием наносится удар
Продолжаю объяснять суть всей этой истерии Азербайджана. Это не просто истерия, это – гибридная война. Обоснование этого можно посмотреть здесь и здесь.
Азербайджан сегодня – не просто кавказская республика с запасами нефти и войной за Карабах. Это инструмент, прокси-платформа, ударное звено в чужой геополитике.
Когда Азербайджан выкручивает руки России за обыски в Екатеринбурге – он делает это не от себя, так как каждому понятно, что он не может себе этого позволить без поддержки. Таким образом, он не просто говорит, а говорит голосами тех, кто за ним стоит. А за ним, как и всегда, стоят трое:
1. Турция — старший брат и инструктор
Анкара давно рассматривает Азербайджан как южный плацдарм пантуранизма.
Не просто "один народ – два государства", а единая инфраструктура давления на Кавказе.
Все помнят, что именно Турция вооружила Азербайджан для победы в Карабахе. Именно турецкие спецслужбы тренируют часть азербайджанского МВД.
Именно Анкара обеспечивает медиаподдержку, когда Баку устраивает скандалы – от конфликта с Францией до требований к Москве.
Сама Турция говорит устами Баку, чтобы не отвечать за сказанное.
2. Великобритания – тень империи
Где нефть – там всегда Лондон.
BP и Shell контролируют нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана. Именно британцы, а не турки, написали для Баку внешнеполитический стиль: вежливое хамство под видом самостоятельности.
Британия вложилась в восстановление азербайджанского влияния в Карабахе. И Британия же – автор идеи «многовекторного шантажа»: когда Азербайджан флиртует с Ираном, но действует по инструкции НАТО.
И, наконец, британские медиа-пулы разгоняют нарративы об "этническом насилии в России", когда нужно ударить по нашему суверенитету.
Британия всегда была мастером кукловодства, а Азербайджан в наше время стал одной из её перчаток.
3. США и блок НАТО – дистанционное управление
Вашингтон не делает ставку на Азербайджан напрямую, потому что ему не интересен Азербайджан, а интересно влияние по всему миру. Он использует стандартную систему фондов, НПО и учебных программ, через которые азербайджанская элита выращена на западной матрице.
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USAID, NED, Freedom House работают в Баку как у себя дома.
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Журналисты, «эксперты» и даже МВДшники Азербайджана – выпускники программ при американских посольствах.
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При этом Азербайджан формально держит дистанцию, но регулярно выполняет функцию агента дестабилизации в интересах НАТО.
Посмотрите на то, что происходит:
Когда Россия усиливает позиции в Закавказье – Баку внезапно взрывается медийно. Когда Армения просит поддержки у ОДКБ – Баку атакует. Когда в Екатеринбурге спецслужбы устраивают обыски у этнической мафии – Баку объявляет Россию врагом.
И неужели кто-то и сегодня будет доказывать или даже думать, что это не управление снаружи?
Что делает прокси-государство?
- Атакует чужими руками, но на своей территории.
- Создаёт скандалы, которые потом разгоняют через западные медиа.
- Использует свою диаспору как пехоту информационного фронта.
- Отрабатывает команды, сохраняя имидж независимости.
Так кто действительно бьёт Россию?
Все, скорее, выглядит так:
Баку — перчатка
Турция — кулак
Британия — рука
НАТО — мозг
А цель одна – разрушить влияние России на Кавказе, запугать нас внутри, сделать диаспоры и мигрантские сети рычагом управления нашей страной. И каждый визит, каждый обыск, каждое дело будет превращаться в повод для давления.
Если мы не перестроим миграционную политику, не ограничим внешнее влияние, не разоблачим настоящих акторов – нас будут атаковать снова и снова. Без выстрелов, без флагов, но результат будет страшнее.
Знаете, для России, пожалуй, есть одно правило: Когда нет врага у ворот – ищи его внутри двора. Он уже там!
Честь имею Роман Алехин
Комментарий редакции
1. Азербайджан как прокси-государство
Автор утверждает, что действия Азербайджана — не выражение самостоятельности, а результат внешнего управления. Азербайджан — лишь инструмент в руках более мощных геополитических игроков.
2. Роль Турции
Турция рассматривается как основной куратор и “старший брат”, использующий Азербайджан для продвижения своих интересов в регионе, в том числе пантуранизма. Турция вооружает, обучает и поддерживает Азербайджан в медиа.
3. Влияние Великобритании
Британия, контролируя нефтегазовую инфраструктуру (BP, Shell) и разрабатывая внешнеполитическую стратегию для Баку, стремится к энергетическому и геополитическому влиянию, используя Азербайджан как рычаг в регионе.
4. Роль США и НАТО
США и НАТО не взаимодействуют напрямую, но через фонды и НПО формируют элиту страны и используют Азербайджан как агента дестабилизации, формально сохраняя дистанцию.
5. Механика прокси-войны
Прокси-государство — это платформа для атак чужими руками, информационных скандалов, наращивания давления через диаспоры, имитируя независимость.
6. Антироссийская стратегия
Все перечисленные действия нацелены на ослабление России в Закавказье, применение “диаспор” и мигрантов как инструмента давления и дестабилизации внутри страны.
7. Рекомендации и предостережения
Необходимы реформы миграционной политики и разоблачение внешних акторов, иначе атаки на страну продолжатся без явных военных действий.
8. Картина управления:
- Баку — перчатка,
- Турция — кулак,
- Британия — рука,
- НАТО — мозг.
Выводы и философская рефлексия:
Автор последовательно, хотя и ангажированно, отстраивает схему, в которой маленькое государство становится не субъектом, а объектом политики — “перчаткой” на руке геополитических сил. В научном или философском плане это напоминает модель передачи импульса в сложных системах: внешне действие выглядит как выбор одного актора, но управляющее влияние принадлежит другим.
Здесь интересна аналогия с современными нейросетями или даже с психическими процессами: часто внешние проявления сознания индивида (или, если угодно, целого государства) обусловлены влияниями, которые нельзя уловить на уровне непосредственного поведения, но очевидны через ретроспективный анализ сценариев и паттернов.
В то же время статья отражает типичную для политической публицистики тенденцию объяснять сложные процессы через простые схемы — сводя целые общества к функциям или инструментам внешних сил. В такой интерпретации субъективность Азербайджана почти растворяется в стратегиях крупных игроков. Это напоминает психологический механизм переноса ответственности — когда человек объясняет свои действия исключительно влиянием среды, не оставляя пространства для автономии.
С прагматической точки зрения, статья поднимает важный вопрос о том, как в условиях многоуровневого внешнего влияния возможно сохранять независимость и осознанность. Как государствам, так и людям свойственно балансировать между самобытностью и адаптацией, между желанием быть независимым субъектом и неизбежной вовлечённостью в сети чужих сценариев.
Истинность же описанной схемы как всегда многогранна: элемент влияния безусловен, но редукция государства к “чужой перчатке” рискует упустить внутренние мотивации, историческую динамику и роль азербайджанского общества как участника, а не только как объекта.
Заключительный вопрос для размышления:
Если даже наши действия могут быть управляемы извне, что делает субъект (будь то государство или человек) действительно независимым — критика внешних влияний, осознанность собственных границ или способность к внутреннему развитию и автономии? Может ли истинная свобода рождаться только на пересечении влияния и самостоятельности?