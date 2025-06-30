❗️Прокси‑государства. Кто воюет руками Баку

Если ты не видишь, кто бьёт – посмотри, чьим оружием наносится удар

Продолжаю объяснять суть всей этой истерии Азербайджана. Это не просто истерия, это – гибридная война. Обоснование этого можно посмотреть здесь и здесь.

Азербайджан сегодня – не просто кавказская республика с запасами нефти и войной за Карабах. Это инструмент, прокси-платформа, ударное звено в чужой геополитике.

Когда Азербайджан выкручивает руки России за обыски в Екатеринбурге – он делает это не от себя, так как каждому понятно, что он не может себе этого позволить без поддержки. Таким образом, он не просто говорит, а говорит голосами тех, кто за ним стоит. А за ним, как и всегда, стоят трое:

1. Турция — старший брат и инструктор

Анкара давно рассматривает Азербайджан как южный плацдарм пантуранизма.

Не просто "один народ – два государства", а единая инфраструктура давления на Кавказе.

Все помнят, что именно Турция вооружила Азербайджан для победы в Карабахе. Именно турецкие спецслужбы тренируют часть азербайджанского МВД.

Именно Анкара обеспечивает медиаподдержку, когда Баку устраивает скандалы – от конфликта с Францией до требований к Москве.

Сама Турция говорит устами Баку, чтобы не отвечать за сказанное.

2. Великобритания – тень империи

Где нефть – там всегда Лондон.

BP и Shell контролируют нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана. Именно британцы, а не турки, написали для Баку внешнеполитический стиль: вежливое хамство под видом самостоятельности.

Британия вложилась в восстановление азербайджанского влияния в Карабахе. И Британия же – автор идеи «многовекторного шантажа»: когда Азербайджан флиртует с Ираном, но действует по инструкции НАТО.

И, наконец, британские медиа-пулы разгоняют нарративы об "этническом насилии в России", когда нужно ударить по нашему суверенитету.

Британия всегда была мастером кукловодства, а Азербайджан в наше время стал одной из её перчаток.

3. США и блок НАТО – дистанционное управление

Вашингтон не делает ставку на Азербайджан напрямую, потому что ему не интересен Азербайджан, а интересно влияние по всему миру. Он использует стандартную систему фондов, НПО и учебных программ, через которые азербайджанская элита выращена на западной матрице.

USAID, NED, Freedom House работают в Баку как у себя дома.

Журналисты, «эксперты» и даже МВДшники Азербайджана – выпускники программ при американских посольствах.

При этом Азербайджан формально держит дистанцию, но регулярно выполняет функцию агента дестабилизации в интересах НАТО.

Посмотрите на то, что происходит:

Когда Россия усиливает позиции в Закавказье – Баку внезапно взрывается медийно. Когда Армения просит поддержки у ОДКБ – Баку атакует. Когда в Екатеринбурге спецслужбы устраивают обыски у этнической мафии – Баку объявляет Россию врагом.

И неужели кто-то и сегодня будет доказывать или даже думать, что это не управление снаружи?

Что делает прокси-государство?

- Атакует чужими руками, но на своей территории.

- Создаёт скандалы, которые потом разгоняют через западные медиа.

- Использует свою диаспору как пехоту информационного фронта.

- Отрабатывает команды, сохраняя имидж независимости.

Так кто действительно бьёт Россию?

Все, скорее, выглядит так:

Баку — перчатка

Турция — кулак

Британия — рука

НАТО — мозг

А цель одна – разрушить влияние России на Кавказе, запугать нас внутри, сделать диаспоры и мигрантские сети рычагом управления нашей страной. И каждый визит, каждый обыск, каждое дело будет превращаться в повод для давления.

Если мы не перестроим миграционную политику, не ограничим внешнее влияние, не разоблачим настоящих акторов – нас будут атаковать снова и снова. Без выстрелов, без флагов, но результат будет страшнее.

Знаете, для России, пожалуй, есть одно правило: Когда нет врага у ворот – ищи его внутри двора. Он уже там!

Честь имею Роман Алехин