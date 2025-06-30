Почему шведы ничего не писали о Невской битве? Какую тактику шведы и немцы использовали для покорения земель? Какой была численность войск с каждой стороны? Известны ли имена участников Невской битвы? Что происходило внутри Швеции в тот момент? Мог ли это быть частный шведский поход? Чем новгородцы торговали в 13-м веке? Какая битва важнее – Невская или Ледовое побоище и почему эти победы известнее остальных? И когда Александра стали называть Невским?

Расскажет Клим Жуков в новом выпуске программы «Исторический ликбез» с Егором Яколевым.

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк»: 4276 5500 7886 1070

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7Iqm..

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#егоряковлев #климжуков #невскаябитва