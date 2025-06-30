Немного данных об Азербайджанской армии

Численность регулярных войск Азербайджана оценивается в 65–70 тысяч военнослужащих. Если учитывать Национальную гвардию и другие силовые структуры, общая численность может достигать 85 тысяч человек.

Мобилизационный резерв страны включает примерно 300–350 тысяч человек первой очереди (прошедших срочную службу). С учетом резервистов второй очереди общий мобилизационный потенциал может доходить до 500 тысяч.

Население Азербайджана в 2024 году составляет около 10,4–10,5 миллиона человек. Из них мужчин в возрасте от 18 до 55 лет насчитывается примерно 2,5–3 миллиона, что соответствует 25–30% от общего числа жителей.

А теперь вопрос, сколько лет нужно будет Азербайджану, чтобы милитаризировать общество на 100% при подготовке к войне с Россией?

Азербайджану потребовалось бы не менее 5–10 лет для полномасштабной милитаризации общества в гипотетическом сценарии подготовки к войне с Россией. Однако даже в этом случае шансы на успех были бы крайне низкими из-за значительного дисбаланса сил.

Экономические возможности Азербайджана существенно уступают российским. ВВП страны составляет около 78 миллиардов долларов, что в 15 раз меньше российского (1,8 триллиона). Военный бюджет Азербайджана (3–3,5 миллиарда) также несопоставим с российским (86 миллиардов). Полная милитаризация потребовала бы многократного увеличения расходов, что крайне сложно реализовать без катастрофических последствий для экономики.

Мобилизационный потенциал Азербайджана, даже при максимальном напряжении всех ресурсов, не может сравниться с российским. Россия имеет гораздо больший опыт массовой мобилизации, как показали события 2022–2024 годов, а ее промышленные мощности позволяют производить военную технику и боеприпасы в объемах, недоступных для Азербайджана.

Геополитическая ситуация также не благоприятствует такому сценарию. Турция, являясь ключевым союзником Азербайджана, вряд ли станет втягиваться в прямой конфликт с Россией. Поддержка со стороны Запада или Китая в подобной войне маловероятна.

Технологическое отставание Азербайджана — еще один критический фактор. Страна зависит от импорта вооружений, тогда как Россия обладает полным циклом производства, включая разработку и выпуск танков, ракет, беспилотников и других современных систем вооружения.

Таким образом, минимальный срок для частичной милитаризации Азербайджана составил бы около 5 лет, а для полноценной подготовки к тотальной войне — не менее 10 лет. Однако даже в этом случае конфликт с Россией был бы заведомо проигрышным, что делает такой сценарий практически нереалистичным.

Этот сценарий кажется нереалистичным только в одном случае — если Азербайджан не вступит в коалицию, например, с Европой, воюющей против России. Однако, если Баку присоединится к нашим противникам, конфликт станет неизбежным. Пока же Азербайджан действует осторожно — испытывает нас на прочность, провоцирует напряженность и пытается дестабилизировать ситуацию изнутри.

Главная угроза заключается в том, что азербайджанская диаспора в России, насчитывающая около 3 миллионов человек, может стать плацдармом для подрыва стабильности. Речь идет не только о трудовых мигрантах, но и о потенциальной активности враждебных элементов, которые способны разжигать межнациональную рознь.

Дестабилизировать ситуацию внутри страны — значит ослабить все государственные институты. Этого допустить нельзя.

Но тогда ключевой вопрос: Что делать с многомиллионной азербайджанской диаспорой на территории России, если она превратится в инструмент дестабилизации?