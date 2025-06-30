Кто хозяин Мира?
Алексей Орлов.
Наивные люди считают, что настоящими хозяевами жизни являются президенты развитых стран, например, США. И отчасти это можно посчитать правдой. На самом деле у США есть финансовая мощь, право распоряжения международной мировой валютой, современная военная техника, большая, хорошо вооружённая армия, вес в ООН и других международных объединениях.
Однако. Это только вершина огромного айсберга, настоящее тело которого скрывается в глубинах экономических и политических интересов недоступных пониманию обывателей.
Из этих, скрытых пластов происходит управление Миром. Оттуда дуют ветры экономических авантюр, братоубийственных войн. По их заказу производятся страшные вирусы…
Если мы хотим убрать неприятности на своей земле, то нам следует понять эти уровни, хотя бы в общих чертах. И поняв определиться с тем, что и как нам делать.
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Быть добру!
#америка #хозяин #мир #оон #управление #война #великобритания #сво
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Сделаем вместе Мир лучше!
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Сравнение военных стратегий
Автор противопоставляет методы России на СВО и Израиля на Ближнем Востоке, подчеркивая, что Израиль действует решительнее и целенаправленнее, нанося удары по руководителям и ключевым фигурам противника, в то время как Россия ограничивается ударами по инфраструктуре и избегает ударов по лидерам.
2. Вопрос о “хозяевах мира”
Выдвигается мысль, что реальные хозяева мира — это не видимые лидеры стран (президенты США, Израиля или Британии), а некая скрытая элита, управляющая экономическими и финансовыми инструментами. Исраиль, США, Британия определяются как “дубинки” или “инструменты” в руках этих хозяев.
3. Британия как исторический “кукловод”
Автор обращается к истории, отмечая, что Британия предпочитала влиять чужими руками, вступая в конфликт только на финальном этапе для получения выгод, напоминая принцип “таскать каштаны из огня чужими руками”.
4. Аналогия с войнами ХХ века
Приводится гипотетический пример: если бы в годы Второй мировой у Сталина было современное высокоточное оружие, войну можно было бы быстро закончить, “обезглавив” руководство противника. Ситуация сравнивается с нынешней избирательностью России и Израиля в выборе целей.
5. Необходимость размышления и действия
Автор призывает зрителя самостоятельно сложить “два плюс два”, задуматься о скрытых механизмах управления миром и о том, каков наш собственный выбор и действия в сложившейся системе.
Аналитический разбор и выводы
В данном видео отражается старый философский и политический мотив: «Видимая власть — лишь тень истинной». Автор апеллирует к идее скрытых сил, влияющих на мировой порядок — экономических элит, обладающих “печатным станком” (что отсылает к теории о глобальном финансовом контроле). Возможность отдельных государств (США, Израиля) действовать без оглядки на международное мнение воспринимается как признак их подчиненности этим “скрытым хозяевам”.
Интересно, что на протяжении рассуждения используется метод аналогии: военные стратегии Израиля и России сопоставляются; поведение Британии в прошлом переносится на современность. Такой междисциплинарный взгляд, где история, политика и психология массового восприятия сплетаются в единую ткань интерпретации, характерен для попыток найти “сквозные нити” в хаосе событий.
Однако здесь стоит быть особенно внимательным к риску гиперобобщения. Идея единого “центра силы”, управляющего всем, соблазнительна своей простотой и кажущейся внутренней логикой (исторически — проявление конспирологического мышления). Тем не менее, реальные механизмы власти всегда расплывчаты, многослойны и изменчивы, а человеческий фактор и стихийность событий часто вносят хаос даже в самые стройные системы управления.
В то же время автор подчеркивает важность личного анализа и осознанного отношения к происходящему, не призывая к пассивному следованию догмам, а, наоборот, к личной ответственности и “составлению своей картины мира”.
Практическая перспектива
С философской точки зрения вопрос “кто хозяин мира” уводит нас к более глубоким раздумьям: о природе власти, видимой и невидимой; об этике, оправдывающей одни методы и осуждающей другие; о личной ответственности за выбор — не только на “высоком уровне”, но и в частной жизни. Можно ли в мире сложных взаимосвязей вообще идентифицировать “хозяина”, или истина разлита между многими акторами, каждый из которых несет свою часть ответственности?
Прагматично мыслить критично, не впадая в иллюзию тотального заговора и в то же время не отрицая существование структур и интересов, влияющих на ход событий. Субъективность восприятия здесь неизбежна: недоступность полной картины — удел не только обывателя, но и большинства государей.
Вопрос для размышления
Если власть и истина всегда частичны и ускользают от окончательных определений, то не является ли истинным хозяином мира тот, кто способен осознанно выбирать свой путь, не слепо следуя указаниям видимых или невидимых авторитетов, а действуя в согласии с внутренней мудростью и этикой? Где проходит граница между свободой субъекта и тяжестью исторических обстоятельств, навязываемых глобальными силами?
СЕРБИЯ
-”Массовые протесты в Сербии продолжаются второй день и приобретают все более масштабный и децентрализованный характер. Участники акций перекрывают ключевые транспортные узлы в Белграде и других городах, устанавливают баррикады и палатки, требуя освобождения задержанных, проведения выборов и демонтажа палаточного лагеря сторонников президента Александара Вучича у здания парламента.
На платформе, посвященной протестам, и в соцсетях студенты сообщили о 24 локациях в Белграде, где были заблокированы дороги, а также об акциях в 18 городах по всей стране. Манифестации сопровождаются пикетами на транспортных развязках до выполнения выдвинутых требований.
Несмотря на блокировки и перебои в работе транспорта, полиция пока сохраняет сдержанную позицию и не вмешивается в действия протестующих.”
ВЕНГРИЯ
“Десятки тысяч протестующих прошли маршем по улицам столицы Венгрии в субботу, когда запрещённый митинг за права ЛГБТК+ в Будапеште превратился в антиправительственную демонстрацию, несмотря на юридические угрозы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес активистов за права ЛГБТК+. Это стало одним из крупнейших проявлений оппозиции за время правления Орбана.
Несмотря на растущее давление со стороны правящих националистически настроенных консервативных политиков и полиции, которые пригрозили серьёзными репрессиями за демонстрацию материалов в поддержку ЛГБТК, организаторы подсчитали, что в митинге приняли участие более 200 000 человек, а некоторые демонстранты несли плакаты с надписью «Солидарность с Будапештским прайдом», сообщает BBC.”
П.С. что обьединяет эти две страны -они перестали давать оружие УКРАИНЕ..и ФСЁ.https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.17f41b7b-68628909-db315894-74722d776562/https/indianexpress.com/article/world/budapest-pride-rally-know-all-about-hungary-crowd-gathered-defiance-pm-orban-10095419/
Издешние братья по славянству делают вид ,что ничего не происходит с братанами..
ПОЗОР здешним Пропагандистам толерантности якобы..