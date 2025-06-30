Алексей Орлов.

Наивные люди считают, что настоящими хозяевами жизни являются президенты развитых стран, например, США. И отчасти это можно посчитать правдой. На самом деле у США есть финансовая мощь, право распоряжения международной мировой валютой, современная военная техника, большая, хорошо вооружённая армия, вес в ООН и других международных объединениях.

Однако. Это только вершина огромного айсберга, настоящее тело которого скрывается в глубинах экономических и политических интересов недоступных пониманию обывателей.

Из этих, скрытых пластов происходит управление Миром. Оттуда дуют ветры экономических авантюр, братоубийственных войн. По их заказу производятся страшные вирусы…

Если мы хотим убрать неприятности на своей земле, то нам следует понять эти уровни, хотя бы в общих чертах. И поняв определиться с тем, что и как нам делать.

Канала и группы Алексея Орлова

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Быть добру!

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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://plvideo.ru/@slavradio/

https://vk.com/slavradio_org

https://ok.ru/slavradio

https://t.me/SlavRadio_org

https://zen.yandex.ru/slavradio_org

https://bastyon.com/slavradio

https://clck.ru/3FZtW7

https://rutube.ru/channel/23938023/

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

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