К дискуссии о псевдоправославном фильме и Ленине в Мавзолее. Некоторые уточнения:

В центре обсуждения не вопрос о том, стоит или нет захоронить тело вождя. Как известно, есть разные мнения, все достойны внимания и уважения, потому что всё должно быть обсуждаемо. Споры даже не о личности Ленина в истории, на что имеют право существовать разные взгляды. В идеале между ними вместо традиционного дерьмометания фанатиков с обеих сторон должна была бы существовать рациональная дискуссия, причем не ради удовлетворения бездонного и безбрежного эго спорящих, а в интересах будущего. Для этого нужен всегда дефицитный уровень образования, культуры и личной деликатности. Конфликт в иной сфере. Он в оскорблении чувств одних верующих другими. Не стоит карикатуризировать мои слова, утверждая, что я преподношу здесь ленинизм, коммунизм или социализм, как религию. Имеется в виду другое: элемент веры присущ человеку, независимо от его кредо, воцерковленности или атеизма; просто мы верим в то, во что мы верим, потому что это даёт нам смысл в том, что делаем. Так, у ученого – вера в его знание, у художника – в его искусство и т. д. Поэтому нет ничего более низкого, чем унижать человека в его вере, независимо от того, разделяется она нами или нет. И даже независимо от того, что без веры в социализм мы бы вряд ли победили фашизм и первыми полетели в космос.

Несколько лет назад не очень умные экзальтированные девицы из никому тогда не известной панк-группы ворвались с отрепетированным заранее скандалом в Храм Христа Спасителя, откровенно издеваясь над чувствами верующих, на которые и на которых и было плевать. Сейчас не важно, действовали они по искренней дурости, или сознательно зарабатывая первичный политический капитал на Западе, как и не важно излишне жесток или мягок был по отношению к ним приговор суда. Важно, что они совершили акт публичного хамства, что, разумеется, не доступно пониманию хамов.

То что сегодня делает известный православный канал с образом Ленина – это то же самое, что сделали Пуси-Райт в отношение православного сообщества, с той разницей, что у него куда больше ресурсов для распространения своего месседжа, чем у тщеславных дурочек, и с тем, что против России идет сегодня необъявленная война сильного, опытного, и главное – глубоко идеологизированного врага.

Поэтому дело не в том, кто и что лично думает о Ленине или о православии. Главная сегодняшняя ставка врага – на раскол российского общества изнутри.

Я, грешный, понимаю главную ценность и задачу христианства в воспитании в нас любви к ближнему, а не в разжигании всяческих фанатизмов. Особенно среди молодежи, которая сегодня все хуже знает историю собственной страны.

Олег Ясинский

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