К дискуссии о псевдоправославном фильме и Ленине в Мавзолее. Некоторые уточнения:
К дискуссии о псевдоправославном фильме и Ленине в Мавзолее. Некоторые уточнения:
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В центре обсуждения не вопрос о том, стоит или нет захоронить тело вождя. Как известно, есть разные мнения, все достойны внимания и уважения, потому что всё должно быть обсуждаемо.
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Споры даже не о личности Ленина в истории, на что имеют право существовать разные взгляды. В идеале между ними вместо традиционного дерьмометания фанатиков с обеих сторон должна была бы существовать рациональная дискуссия, причем не ради удовлетворения бездонного и безбрежного эго спорящих, а в интересах будущего. Для этого нужен всегда дефицитный уровень образования, культуры и личной деликатности.
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Конфликт в иной сфере. Он в оскорблении чувств одних верующих другими. Не стоит карикатуризировать мои слова, утверждая, что я преподношу здесь ленинизм, коммунизм или социализм, как религию. Имеется в виду другое: элемент веры присущ человеку, независимо от его кредо, воцерковленности или атеизма; просто мы верим в то, во что мы верим, потому что это даёт нам смысл в том, что делаем. Так, у ученого – вера в его знание, у художника – в его искусство и т. д. Поэтому нет ничего более низкого, чем унижать человека в его вере, независимо от того, разделяется она нами или нет. И даже независимо от того, что без веры в социализм мы бы вряд ли победили фашизм и первыми полетели в космос.
Несколько лет назад не очень умные экзальтированные девицы из никому тогда не известной панк-группы ворвались с отрепетированным заранее скандалом в Храм Христа Спасителя, откровенно издеваясь над чувствами верующих, на которые и на которых и было плевать. Сейчас не важно, действовали они по искренней дурости, или сознательно зарабатывая первичный политический капитал на Западе, как и не важно излишне жесток или мягок был по отношению к ним приговор суда. Важно, что они совершили акт публичного хамства, что, разумеется, не доступно пониманию хамов.
То что сегодня делает известный православный канал с образом Ленина – это то же самое, что сделали Пуси-Райт в отношение православного сообщества, с той разницей, что у него куда больше ресурсов для распространения своего месседжа, чем у тщеславных дурочек, и с тем, что против России идет сегодня необъявленная война сильного, опытного, и главное – глубоко идеологизированного врага.
Поэтому дело не в том, кто и что лично думает о Ленине или о православии. Главная сегодняшняя ставка врага – на раскол российского общества изнутри.
Я, грешный, понимаю главную ценность и задачу христианства в воспитании в нас любви к ближнему, а не в разжигании всяческих фанатизмов. Особенно среди молодежи, которая сегодня все хуже знает историю собственной страны.
Комментарий редакции
1. Суть спора – не личность Ленина и не вопрос захоронения.
Главное в дискуссии не судьба тела Ленина и не оценка его роли в истории, а то, каким образом ведутся споры и что движет людьми — уважение к разным взглядам или желание унизить оппонента.
2. Необходимость рациональной дискуссии.
Автор подчеркивает ценность рационального, уважительного обмена мнениями вместо агрессивных идеологизированных баталий, которые ведутся ради эго спорящих, а не ради поиска общего блага или будущего страны. Для этого требуются образование, культура, деликатность.
3. Проблема — в оскорблении чувств верующих.
Конфликты возникают из-за публичного унижения чувств представителей разных мировоззрений, причем вера понимается широко — как источник смысла в науке, искусстве, идеологии, не только в религии.
4. Недопустимость унижения чьей бы то ни было веры.
Унижать кого-либо в его вере (неважно, религиозной, идеологической или иной) — признак нравственной низости, даже если мы эту веру не разделяем.
5. Параллель между акциями Pussy Riot и действиями православного медиа.
Обе стороны прибегают к публичному оскорблению веры значимых для части общества символов: панк-группа — чувств православных; медиа — чувств людей, связанных с советским прошлым. Отличие лишь в масштабах влияния.
6. Главная угроза – раскол общества.
Автор утверждает, что внешние враги стремятся расколоть российское общество изнутри, используя идеологические и мировоззренческие противоречия.
7. Призыв к христианству как любви, а не к фанатизму.
Главная задача христианства — воспитывать любовь к ближнему и избегать разжигания фанатизма и вражды, особенно среди молодежи, мало знакомой с собственной историей.
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Вывод:
Статья Олега Ясинского — это размышление о том, как публичные провокации и эпатаж с обеих сторон политических и идеологических баррикад лишь разжигают вражду, унижают человеческое достоинство и способствуют расколу общества. Автор предлагает взглянуть глубже: за внешними спорами всегда скрывается более фундаментальный вопрос — уважение к внутренней вере каждого, независимо от ее содержания, и умение вести диалог ради будущего. Нарушение этого уважения, будь то по отношению к религиозному чувству или к историческим символам другого человека, всегда разрушительно и опасно, особенно в условиях внешнего давления.
Прагматичный аспект этого рассуждения напоминает нам: если мы действительно заботимся о будущем общества и о его целостности, мы обязаны отказаться от публичного унижения и презрения к вере и убеждениям других, какой бы непонятной или даже вызывающей они ни казались.
В этом свете встает глубокий философский вопрос: возможна ли в современном обществе культура различий — основанная не на терпимости как равнодушии, а на искреннем интересе к другому и уважении границ его веры? И если да, что потребуется для воспитания такой культуры в эпоху ускоренного отчуждения и идеологизированных конфликтов?
“Главная задача христианства — воспитывать любовь к ближнему и избегать разжигания фанатизма и вражды”,на бумаге так и есть,однако в жизни всё происходит с точностью наоборот и не только в христианстве,а во всех религиях.
Я думаю, что эта задача – для своих. И они же врут сами себе, в первую очередь.