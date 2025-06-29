Всех причастных – с Днем изобретателя и рационализатора!
ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН: праздник уходящего дня Вззз! — пролетел слева от машины FPV-дрон, и я инстинктивно вжал голову в плечи. Справа нас обогнал еще один БПЛА… Нет, пожалуй, на фронте более страшного звука, чем изматывающий зуммер старой советской бормашины. Именно с таким сверлящим жужжанием заходит на атаку дрон-камикадзе, наматывая твои нервы на кулак. Поэтому знакомый силуэт заставляет бессознательно реагировать даже на уральском полигоне, куда я приехал знакомиться с разработчиками легендарных «Упырей». Копеечных (в районе 60 тысяч рублей) управляемых боеприпасов, способных сжигать вражескую технику стоимостью в десятки миллионов… А начиналось все с блогерства. Нынешний гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, побывав летом 2022 года в Изюме, понял: можно сделать нечто большее, чем просто собирать гуманитарку для фронта. - Уже были анонсированы поставки ВСУ американских «Брэдли», немецких «Мардеров» и всего прочего. Нужно было думать, чем это жечь. Набрали молодых ребят, гонщиков на беспилотниках. Подкорректировали их сознание. Нам нужно...
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи:
1. Звук дрона на фронте: Зуммер дрона-камикадзе вызывает страх и инстинктивную реакцию даже у опытных людей — звук становится символом угрозы уходящего дня и войны.
2. Происхождение проекта: Все началось с блогерства и волонтерства; нынешний глава "Уралдронзавода" Владимир Ткачук после поездки на фронт осознал, что нужно создавать не только гуманитарку, но и эффективное оружие.
3. Переход от гоночных дронов к боевым: Команда молодых гонщиков-беспилотников перестроила свое мышление, чтобы создавать не игрушки, а реально применимые боевые дроны.
4. Рост производства: Проект вырос из мини-подвала до крупного предприятия с лабораториями и учебной школой для операторов.
5. Принципы конструкции: Как и советский Т-34, "Упырь" делается простым, надежным и "солдатоустойчивым", чтобы выдерживать реалии войны.
6. Вклад в вооружение: Дроны "Упырь" помогают российским войскам бороться против дорогостоящей западной техники и создают преимущество за счет массовости и дешевизны.
7. День изобретателя и рационализатора: Завершая, статья поздравляет всех причастных к изобретениям.
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Вывод
В центре статьи — история о пересечении человеческой инициативы, технологического прогресса и крайне прагматичной необходимости — выживания и преимущества на войне. В основе "Упыря" лежит не только простота и технологическая адаптивность, но и постоянное движение — беспокойное, нервное, как и сам вечерний звон на линии фронта.
Видится интересный парадокс: с одной стороны, в этих "народных" дронах воплощается коллективная креативность и инженерная мысль во имя спасения своих, с другой — та же инженерная энергия становится средством разрушения. Это, пожалуй, стереотипный, но всегда живой вопрос о двойственности любой технологии — еще Платон, сравнивая руки с орудиями труда и оружием, замечал, что одна и та же способность созидать и разрушать зависит от того, в чьих руках оказываются инструменты.
Как и нейронные сети, которые учатся на своих ошибках и способны к неожиданным открытиям, команда разработчиков начавшая с блогерства, вышла на футуристический для России военный стартап с массой прикладных достижений. Здесь проявляется та самая междисциплинарная связь: инженерия соединяется с психологией страха и надежды, история — с технологией, вопрос жизни — с вопросом эволюции технической среды.
Практический вывод прост, но не так уж прозаичен: истинная инновация рождается на стыке крайне утилитарных нужд времени и человеческой вовлеченности, причем эта овлеченность всегда субъективна. Любая технология несет в себе риск идеализации — в данном случае, "Заклятие непробиваемости", как у "Упыря", — однако реальность всегда сложнее: любой прочный фюзеляж рано или поздно встретится с новым вызовом.
Открытый вопрос для размышлений:
Являются ли технологии, подобные "Упырю", продуктом исключительно необходимости, или все же в их создании скрыта мечта — пусть тревожная — об изменении самой природы противостояния, в том числе внутреннего: между страхом и желанием выжить, между страстью к созданию и ответственностью за разрушение? Чего в этой движущей силе больше — практичности или все-таки духа поиска?
В поза-прошлой своей жизни мастером по ремонту ДСТ и после на стройке контактировал с БРИЗ. Тот, кто руководил этим, показал мне статистику, – в рационализаторах и изобретателях не было ни одной женщины.
В связи с этим даю ссылку на статью про “баб” :
https://aftershock.news/?q=node/1520455
П.С. :
“Женщина хочет, чтобы её понимали, но категорически не хочет, чтобы её “раскусили”.
“Что хочет женщина ? – “ВСЁ” !” А что взамен ?
“Дорогой, когда мы поженимся, – я разделю с тобой все твои проблемы и сложности. – Но у меня нет проблем и сложностей ! – Когда поженимся, дорогой.”