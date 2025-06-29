ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН: праздник уходящего дня Вззз! — пролетел слева от машины FPV-дрон, и я инстинктивно вжал голову в плечи. Справа нас обогнал еще один БПЛА… Нет, пожалуй, на фронте более страшного звука, чем изматывающий зуммер старой советской бормашины. Именно с таким сверлящим жужжанием заходит на атаку дрон-камикадзе, наматывая твои нервы на кулак. Поэтому знакомый силуэт заставляет бессознательно реагировать даже на уральском полигоне, куда я приехал знакомиться с разработчиками легендарных «Упырей». Копеечных (в районе 60 тысяч рублей) управляемых боеприпасов, способных сжигать вражескую технику стоимостью в десятки миллионов… А начиналось все с блогерства. Нынешний гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, побывав летом 2022 года в Изюме, понял: можно сделать нечто большее, чем просто собирать гуманитарку для фронта. - Уже были анонсированы поставки ВСУ американских «Брэдли», немецких «Мардеров» и всего прочего. Нужно было думать, чем это жечь. Набрали молодых ребят, гонщиков на беспилотниках. Подкорректировали их сознание. Нам нужно...

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