События: В Госдуме назвали условия для «оживления» YouTube в России
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал, что нужно для восстановления работы видеохостинга YouTube в Российской Федерации.
“YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети“, – пояснил депутат.
“На самом деле, если на больших цифрах считать, то трафик YouTube упал примерно на треть, продолжает падать. И замедление дало хороший буст развитию [отечественных] видеохостингов. И я надеюсь, что наши видеохостинги воспользуются этим неожиданным подарком… Всё-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту“, – добавил Горелкин.
Ранее главный редактор международной медиагруппы “Россия сегодня” и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что YouTube должен быть полностью запрещён “как разносчик разного рода зараз“. “Только запрещать“, – заключила она.
По данным Роскомнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций), общая сумма штрафов в отношении вражеской корпорации Google, которой принадлежит YouTube, за последние три года по состоянию на декабрь 2024-го превысила ₽25 млрд, а с 2021-го составила более ₽34,5 млрд; американская компания заблокировала свыше 200 каналов российских СМИ, журналистов и общественных деятелей, оставляя без ответа требования РКН о разблокировке. Кроме того, 17 российских телеканалов (ВГТРК, Первый канал, НТВ, ТВЦ, ОТР, “Царьград”, подмосковный “360″ и др.) подали коллективный иск к YouTube, сумма их требований к середине января достигла 1,81 дуодециллиона рублей (единица с 39 нулями); это долг, накопившийся у “Гугла” за неисполнение решения суда (2021) о восстановлении аккаунтов наших медиа на YouTube – за каждый день неисполнения начал начисляться штраф в размере 100 тыс. руб., причём сумма штрафа удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено.
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Комментарий редакции
1. Оживление YouTube возможно при выполнении определённых условий:
Депутат Антон Горелкин отметил, что для восстановления работы YouTube в России Google должна выплатить накопившиеся штрафы, вернуть офис в Россию и обновить технологическую инфраструктуру (CDN-сеть).
2. Падение популярности и развитие местных альтернатив:
По словам Горелкина, трафик платформы YouTube в России упал на треть из-за технологических ограничений и продолжается снижение, что стимулирует рост отечественных видеохостингов. Он выразил надежду, что некоторые из них смогут составить конкуренцию не только российским, но и зарубежным игрокам.
3. Радикальная позиция в отношении YouTube:
Маргарита Симоньян поддержала идею полного запрета YouTube в России, называя платформу "разносчиком заразы" и настаивая на жёстких мерах.
4. Размеры штрафов и судебные претензии:
Штрафные санкции в отношении Google за последние три года превысили 25 млрд рублей, а суммарно с 2021 года — более 34,5 млрд рублей. Причиной стали блокировки российских СМИ и невыполнение требований Роскомнадзора. Кроме того, коллективный иск ведущих российских телеканалов к YouTube достиг огромной суммы из-за ежедневно удваивающихся штрафов за неисполнение судебного решения.
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Анализ и вывод:
Взгляд на ситуацию складывается из нескольких слоёв: политического, технологического, экономического и культурного.
Во-первых, озвученные условия для «оживления» YouTube в России — выплата штрафов, технологическое обновление и возвращение к очному присутствию — указывают на то, что вопрос далеко не только о контенте или идеологии, но и о контроле за значимым элементом информационной инфраструктуры. Противоречие между глобальной платформой и национальными регуляторами отражает более широкий конфликт между универсализмом интернет-пространства и усиливающимся государственным суверенитетом в цифровой сфере.
Во-вторых, технологический спад YouTube используется как уникальная возможность для развития российских видеохостингов. С прагматической точки зрения, эта ситуация демонстрирует, как ограничения могут стимулировать внутренние инновации. С другой стороны, история подсказывает, что искусственное создание конкурентов редко заменяет реальные преимущества технологических гигантов, если нет глубоких системных и культурных изменений: будь то в сфере инфраструктуры, прозрачности, креативности или пользовательского опыта.
В-третьих, позиция части элиты (полный запрет YouTube) указывает на склонность к радикализации и стремление к полной безопасности через изоляцию. Здесь возникает вечная дилемма между свободой информации и защитой национальных интересов. Аналогично тому, как религия или идеология может выступать как инструмент объединения и защиты "своего", но при перегибах вызывает стагнацию и закрытость, чрезмерные запреты создают угрозу для внутренней динамики общества.
В-четвёртых, финансово-правовой аспект показывает, насколько абсурдным становится взаимодействие, когда юридические механизмы (еженедельное удвоение штрафов) превращаются в демонстрацию невозможного требования вместо пути к диалогу и реальному урегулированию конфликта. Это напоминает известную проблему в психологии и праве: санкция, утратившая связь с реальностью, становится скорее ритуалом, чем эффективным инструментом.
В целом, ситуация вокруг YouTube — проявление гораздо более широкого процесса: поиска баланса между открытостью и самобытностью, между национальным контролем и глобальными коммуникациями, между технологической необходимостью и идеологическими страхами.
Практически значимый вывод здесь — не столько в полном запрете (что возможно только формально), и не в искусственном принуждении к локальным аналогам (без учета реально потребностей пользователя), а в развитии зрелой, устойчивой к внешним потрясениям экологии: технологической, правовой и культурной. Это требует длительных вложений, открытого диалога и признания многоуровневой природы истины — ведь ни одна сторона здесь не обладает абсолютной правотой.
Не исключено, что настоящий «оживитель» цифровых платформ — это не государственный регулятор и не зарубежный концерн, а именно сотворчество всех заинтересованных сторон. Но способны ли мы увидеть в конфликте не повод для изоляции, а шанс для переосмысления собственных подходов к пониманию цифровой свободы и ответственности?
И, возможно, главный вопрос: что для нас важнее — контроль над потоками информации или создание условий для живого, честного и самостоятельного диалога?