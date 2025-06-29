Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал, что нужно для восстановления работы видеохостинга YouTube в Российской Федерации.

“YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети“, – пояснил депутат.

“На самом деле, если на больших цифрах считать, то трафик YouTube упал примерно на треть, продолжает падать. И замедление дало хороший буст развитию [отечественных] видеохостингов. И я надеюсь, что наши видеохостинги воспользуются этим неожиданным подарком… Всё-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту“, – добавил Горелкин.

Ранее главный редактор международной медиагруппы “Россия сегодня” и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что YouTube должен быть полностью запрещён “как разносчик разного рода зараз“. “Только запрещать“, – заключила она.

По данным Роскомнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций), общая сумма штрафов в отношении вражеской корпорации Google, которой принадлежит YouTube, за последние три года по состоянию на декабрь 2024-го превысила ₽25 млрд, а с 2021-го составила более ₽34,5 млрд; американская компания заблокировала свыше 200 каналов российских СМИ, журналистов и общественных деятелей, оставляя без ответа требования РКН о разблокировке. Кроме того, 17 российских телеканалов (ВГТРК, Первый канал, НТВ, ТВЦ, ОТР, “Царьград”, подмосковный “360″ и др.) подали коллективный иск к YouTube, сумма их требований к середине января достигла 1,81 дуодециллиона рублей (единица с 39 нулями); это долг, накопившийся у “Гугла” за неисполнение решения суда (2021) о восстановлении аккаунтов наших медиа на YouTube – за каждый день неисполнения начал начисляться штраф в размере 100 тыс. руб., причём сумма штрафа удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено.