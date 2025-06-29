Сегодня 125 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери.
Сегодня 125 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери.
«…Так от поколения к поколению передаётся жизнь – медленно, как растёт дерево, – а с нею передается и сознание. Какое поразительное восхождение! Из расплавленной лавы, из того теста, из которого слеплены звёзды, из чудом зародившейся живой клетки вышли мы – люди – и поднимались всё выше, ступень за ступенью, и вот мы пишем кантаты и измеряем созвездия…
Тот голод, что под обстрелом гнал бойцов Испании на урок ботаники, что гнал Мермоза к Южной Атлантике, а иного – к стихам, – это вечное чувство неутолённости возникает потому, что человек в своём развитии далеко ещё не достиг вершины, и нам надо ещё понять самих себя и Вселенную. Надо перебросить мостки во тьме. Этого не признают лишь те, кто мудростью почитает себялюбивое равнодушие; но такая мудрость – жалкий обман. Товарищи, товарищи мои, беру вас в свидетели: какие часы нашей жизни самые счастливые?..»
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. Юбилей Сент-Экзюпери как повод для размышления: Статья начинается с напоминания о 125-летии писателя, что становится отправной точкой для более широких размышлений о человеческой эволюции и судьбе.
2. Преемственность жизни и сознания: Жизнь передаётся от поколения к поколению медленно, как растёт дерево. Вместе с ней происходит не только физическая эволюция, но и развитие сознания, знаний, внутреннего мира.
3. Возвышение человека от простейших форм к созиданию: Подчеркивается удивительный путь человечества — от зарождения жизни из «расплавленной лавы» и биологических основ до способности создавать искусство, науку и познавать Вселенную.
4. Экзистенциальный голод познания: Утверждается, что непреодолимое стремление к новому (будь то урок ботаники, поэзия, или исследование новых земель) свидетельствует о неутолённости человека, о сознании, ещё не достигшем своей вершины.
5. Критика мнимой «мудрости» равнодушия: Призывается отвергать псевдомудрость, скрывающуюся за равнодушием и самоуспокоенностью. Истинная мудрость — в стремлении к пониманию себя и мира.
6. Важность настоящих мгновений счастья: Риторическим вопросом о самых счастливых часах жизни автор подталкивает к размышлению о подлинных ценностях человеческого опыта.
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Вывод
Статья использует юбилей Сент-Экзюпери как символический рубеж для осмысления пути человечества. Через образ медленно растущего дерева проводится идея эволюции не только биологической, но и духовной, интеллектуальной. Автор напоминает о жажде познания, как ключевой характеристике человека, источнике неутолимости и движения вперёд. Критика ложной мудрости равнодушия актуализирует традиционную дилемму между страстью к жизни и капитуляцией перед обыденностью. Благодаря этому рассуждению звучит призыв искать и строить «мосты во тьме» — между собой и космосом, между поколениями, между вопросами и ответами, оставаясь при этом живыми и честными в своих устремлениях.
С философской точки зрения, здесь возникает вечная тема: насколько путь человечества уникален, и где лежат границы нашего познания и эволюции. Возможно, счастье и состоит в самом движении — поиске, создании, понимании, пусть и неумолимо призрачных смыслов. Быть может, именно неутолённость и есть внутренний двигатель культуры и прогресса?
Но вот какой вопрос невольно возникает: если счастье в пути и неутолённости, возможно ли достичь такой вершины, после которой исчезнет этот голод? И если да, станет ли человечество после этого счастливее — или утратит нечто важное?