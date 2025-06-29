О правилах игры в демократию. Чтобы быть допущенными в реальную борьбу за власть в Чили, все «левые» и «альтернативные» кандидаты должны публично признать наличие «диктатур» на Кубе и в Венесуэле.

«Демократическая пресса» в руках старой, при помощи ЦРУ свергавшей Альенде олигархии и новых экономических групп, рожденных диктатурой Пиночета, создает политикам первый фильтр политкорректности, превращая интервью с ними в допросы на приверженность демократии.

Чтобы сохранить шанс на допущение в большую политику, кандидаты делают «тактический» реверанс по требованию власть имущих. После первой сделки с собственной совестью из политическая жизнь превращается в торг, по которым от принципов и идей остаются рожки да ножки.

Говорят, Высоцкий ответил когда-то западной прессе на её любимые вопросы, что «у меня есть претензии к моей стране, но решать я их буду не с вами». Возможно, это не дословная цитата, но смысл этих слов очень точен.

Чилийские кандидаты не могут не понимать, откуда и ради чего из задаются вопросы о Кубе и Венесуэле и вместо того, чтобы говорить о главном – медийном механизме шантажа и манипуляции – начинают блеять, оправдываясь в грехах юношеской любви к Фиделю и Чавесу и из нынешней «политической зрелости и принципиальности», критикуя «нарушения прав человека, независимо от политических систем».

Это и есть сбывшаяся мечта Пиночета, который называл права человека «изобретением коммунистов».

Нынешний псевдолевый чилийский президент Габриэль Борич начинал свой путь в большую политику критикой Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, чтобы придя к власти, в одном из первых государственных визитов повторить это с благословенной демократической земли США. Сегодняшняя кандидат в президенты от Компартии Чили Жаннетт Хара уже тоже признает в своих интервью «проблемы с правами человека» на Кубе и в Венесуэле.

При этом любые права кубинцев и венесуэльцев не предполагают прав на жизнь без экономической блокады, саботажа и постоянной угрозы вторжения самой мощной армии в мире. Это – как загнать кого-то в угол, начать душить его и при этом требовать от него сохранения вежливости и хороших манер.

В отличие от кандидатов в президенты, настоящие левые могут и должны обсуждать всё, с чем не согласны на Кубе или в Венесуэле, потому что табу быть не должно.

Важно только не делать этого с наёмной прессой, выполняющей поставленную перед ней задачу.

Олег Ясинский

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