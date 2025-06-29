Николай Кулешов. Моя председательская жизнь. Документальный фильм (1977)
Фильм о председателе колхоза им.Чапаева Перовского района Саратовской области Николае Яковлевиче Кулешове. Это монолог настоящего человека труда, искренне болеющего за дело и за людей, которые ему полностью доверяют.
#ДокументальныйФильм
Саратовтелефильм, 1977
Автор сценария и режиссер – Дмитрий Луньков
Оператор – Владимир Антонов
Композитор – Геннадий Банщиков
#гостелерадиофонд #саратов #спорт
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Комментарий редакции
1. Путь к председательству как личный выбор
Николай Кулешов подчёркивает, что выбор работать в сельском хозяйстве был не случайностью, а внутренней потребностью, зрелой на фоне фронтовых впечатлений. Земля, израненная войной, вызывала у него жалость и желание восстановить её, сделать её средой мира и жизни. Такой мотив отсылает к универсальному человеческому опыту, когда труд — не просто профессия, а способ восстановления разрушенного мира.
2. Значимость личного примера и природное лидерство
Кулешов остро чувствует разницу между "кабинетными" и "народными" руководителями. Его стиль председательства — быть наравне с людьми, работать бок о бок, проявлять не только организаторские, но и человеческие качества: делить с коллективом тяготы и радости, быть примером не только в труде, но и в досуге (волейбол, гармошка, участие в праздниках). Руководитель, по его мнению, должен прежде всего быть уважаем за реальное дело, а не за титул.
3. Уважение к традициям и любви к людям
Через множество бытовых примеров Кулешов показывает, что настоящая ответственность руководителя — в умении видеть человека за рабочей функцией, поддерживать и вдохновлять коллектив не только производственными задачами, но и заботой о душевной жизни: общении, праздниках, укладе семей. Его рассказы о свадьбах, молодежи, гармонии на фронте и в мирной жизни иллюстрируют, как важна теплая, человечная атмосфера для сплочения и выживания сообщества.
4. Трудности, преодоление и коллективизм
Герой фильма не скрывает — послевоенная сельская жизнь была крайне тяжёлой. Деревенская бедность, элементарные бытовые неудобства (отсутствие водопровода, мазанки вместо нормальных зданий), усталость. Но через это преодоление рождаются новые смыслы: уважение к каждому малому успеху, ценность хлеба, гордость за товарищей. Особенно трогает честность его рассказа: честно о трудностях и своих слабостях, но и о радости от каждого достижения.
5. Достоинство труда и преемственность поколений
Кулешов говорит о хлебе как о символе человеческого достоинства, восходит к языку и семейным традициям, подчеркивает значимость преемственности — его размышления о сыне, о внуке вырастают в философское измерение: каждое поколение сталкивается с проблемой выбора своего пути; не всегда этот путь будет понятен другим, но важна укорененность в ценностях труда и любви.
6. Сложный баланс между строгим руководством и человечностью
Он рассказывает и о сложных рабочих моментах, например, как ему приходилось "брать верх" над непростыми людьми, чтобы установить авторитет. Но даже здесь ему важно сохранить уважение, не унижать — его стиль в работе с проблемными людьми тоже основан на человеческом подходе, а не на страхе или унижении.
Выводы и философский взгляд
Этот документальный рассказ — не только личная история, но и образец эпохи, когда реальным содержанием лидерства было не административное умение, а способность проникнуться судьбой коллектива, стать его частью, разделить с ним и лишения, и радости творчества. Здесь чувствуется своеобразный парадокс: личное эго уходит на второй план ради общего дела, но именно через личное самоотверженное участие рождается коллективный успех.
С другой стороны, мы видим, как прошлое и настоящее руководителя — постоянный диалог между полученным опытом (война, тяготы восстановления) и актуальными задачами. Это диалектика между "идеалом" (как хотелось бы жить) и "реальностью" (как выходит на деле), между личными мечтами и тем, что диктуют обстоятельства.
Вдохновляющий момент фильма — это внимание к деталям человеческой жизни: уважение к хлебу, забота о молодых, участие в быту каждого; весь этот микрокосмос села — как живая система, где каждое действие имеет следствие. Здесь проявляется междисциплинарность восприятия: труд — не просто производственная сфера, это и психологическая поддержка, и культурная традиция, и даже некая форма духовной практики.
Практический смысл фильма в том, чтобы напомнить: лидером становится не тот, кто был назначен, а тот, кто способен быть «своим» для коллектива, не теряя при этом высоты духа и внутренней честности.
Открытый вопрос для размышления:
Может ли в современном мире, где все больше руководств Dominion для диагностик, KPI и цифровых панелей, оставаться живым такой человеческий, осознанный подход к лидерству? Или же сила общих дел по-прежнему зарождается именно в личном примере, сопричастности и умении "быть своим среди своих"? Где пролегает грань подлинного лидерства между личной отдачей и административной эффективностью в нашем изменчивом мире?