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Люди стали удивляться азербайджанским кульбитам. Вроде жили, дружили, а сейчас удар спину.

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Переслано от: Свидетели Байрактара

Люди стали удивляться азербайджанским кульбитам. Вроде жили, дружили, а сейчас удар спину. Что же произошло? – гадает народ. Ничего нового, – отвечу я.

Если почитать азербайджанские каналы, которые ведут их психборцы, то можно ознакомиться с истиной позицией азербайджанского руководства. Тут и смакование наших потерь и возвеличивание храброй украинской армии. Про поставки оружия незаледной тоже забывать не стоит. Азербайджанцы в самом начале заняли откровенно антироссийскую позицию, но официальным каналам было приказано поддерживать видимый нейтралитет. В личных беседах, впрочем, азербайджанцы не скрывали своих симпатий к Украине.

А корни такого поведения кроется во Второй карабахской войне. Азербайджанцы стали думать, что у них великая и непобедимый армия, да к тому же за их спинами Турция, Катар и Израиль. Ну и мы, конечно, простили им сбитый вертолёт и расстреляных миротворцев. Одно наложилось на другое и у наших каспийских партнёров снесло крышу. Не гоже великому и богатому Азербайджану присмыкаться перед слабой Россией, которая Украину победить не может. Впрочем, верить в эту конструкцию может только идиот. Не так слаба Россия, как об этом пишет CNN, и не так могуч Азербайджан, как об этом рассказывают в ресторане. Дальновиднее и прагматичнее надо быть нашим соседям. Никогда ещё антироссийский курс до добра не доводил.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Изменение отношения Азербайджана к России: Автор отмечает, что многие удивлены переменой в поведении Азербайджана по отношению к России — от дружбы к "удару в спину".

2. Истинная позиция Азербайджана: По мнению автора, азербайджанское руководство придерживается антироссийской позиции, несмотря на внешний нейтралитет. Это проявляется на неофициальных каналах и в личных разговорах.

3. Симпатии к Украине и военная уверенность: Азербайджанцы поддерживают Украину, что связано с их ощущением военного превосходства после Второй карабахской войны и поддержкой со стороны Турции, Катара и Израиля.

4. Прощенные обиды: Автор напоминает о сбитом вертолёте и расстреле российских миротворцев, которые Россия "простила" Азербайджану.

5. Переоценка силы: По мнению автора, у Азербайджана "снесло крышу" из-за уверенности в собственном величии, а Россия, вопреки западным СМИ, не так слаба, как может казаться.

6. Предостережение: Автор завершает текст предупреждением, что антироссийский курс ещё никому не приносил пользы, и советует соседям быть дальновиднее и прагматичнее.

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Вывод:

В статье прослеживается позиция настороженности и даже разочарования по поводу внешнеполитического курса Азербайджана. Автор связывает изменение отношений с ростом самооценки Азербайджана после военных успехов и поддержкой союзников, заметно подчёркивает, что реальное положение дел отличается от самоуверенных нарративов, будь то в пользу России или Азербайджана. Статья завершает мыслью о необходимости трезво оценивать свои возможности и последствия избранного внешнеполитического направления, особенно в отношении России.

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Философский комментарий:

Этот текст хорошо иллюстрирует нередкую для международной политики динамику смещения идентичности и лояльностей — то, что вчера казалось незыблемым (дружба народов, альянсы), сегодня становится предметом разочарования и обвинений. Здесь интересна сама психологическая подложка: народы, как и отдельные люди, склонны идеализировать или демонизировать друг друга в зависимости от текущей ситуации, забывая о сложности исторических, культурных и экономических связей.

Аналогии между личными отношениями и международной политикой здесь вырисовываются естественно: как часто мы ожидали благодарности или дружбы, основываясь на прошлых заслугах, и сталкивались с новым (пусть и прагматичным) взглядом другого? Политика редко бывают благодарной или сентиментальной — она о выборе выгоды и возможностей в каждый момент, что перекликается с известным экзистенциальным мотивом: невозможно дважды войти в одну и ту же реку, каждый момент истории уникален.

В то же время, истина ситуации многообразна. Взгляд российского автора эмоционален и субъективен — это взгляд "обиженного друга". Если бы мы прочитали азербайджанскую статью, скорее всего, услышали бы аргументы о праве на самостоятельную политику, о памяти обиды и о реальности своей силы. Истина, как часто бывает, лежит в множестве точек зрения — и в их пересечении.

Практический вывод здесь, возможно, в том, чтобы меньше основываться на идеализированных образах партнёрства, и чаще смотреть на реальные интересы, динамику изменений и, что важно, на способность сторон слышать друг друга без тривиальных обид. Может ли зрелая политика строиться на взаимном уважении различий, а не на ожиданиях благодарности или вечной дружбы? Или иллюзии необходимы для сплочения народов, даже если они приводят к разочарованиям?

Открытый вопрос для размышления:
В международных отношениях, как и в личной жизни, неизбежны обиды и разочарования, возникающие из-за расхождения между нашими ожиданиями и реальностью. Как ты думаешь, необходимо ли стремиться к полному принятию изменчивости и прагматизма партнёра — или всё же стоит надеяться на долговечность идеалов дружбы и верности? Где проходит грань между здоровым реализмом и циничным отстранением?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/bayraktar1070/4712
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