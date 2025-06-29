Люди стали удивляться азербайджанским кульбитам. Вроде жили, дружили, а сейчас удар спину. Что же произошло? – гадает народ. Ничего нового, – отвечу я.

Если почитать азербайджанские каналы, которые ведут их психборцы, то можно ознакомиться с истиной позицией азербайджанского руководства. Тут и смакование наших потерь и возвеличивание храброй украинской армии. Про поставки оружия незаледной тоже забывать не стоит. Азербайджанцы в самом начале заняли откровенно антироссийскую позицию, но официальным каналам было приказано поддерживать видимый нейтралитет. В личных беседах, впрочем, азербайджанцы не скрывали своих симпатий к Украине.

А корни такого поведения кроется во Второй карабахской войне. Азербайджанцы стали думать, что у них великая и непобедимый армия, да к тому же за их спинами Турция, Катар и Израиль. Ну и мы, конечно, простили им сбитый вертолёт и расстреляных миротворцев. Одно наложилось на другое и у наших каспийских партнёров снесло крышу. Не гоже великому и богатому Азербайджану присмыкаться перед слабой Россией, которая Украину победить не может. Впрочем, верить в эту конструкцию может только идиот. Не так слаба Россия, как об этом пишет CNN, и не так могуч Азербайджан, как об этом рассказывают в ресторане. Дальновиднее и прагматичнее надо быть нашим соседям. Никогда ещё антироссийский курс до добра не доводил.

Александр Харченко