Газотранспортная система Украины, или В стратегии катастрофы | Николай Азаров
Беседа с Николаем Азаровым, об истории и вызовах с которыми столкнулась газотранспортная инфраструктура после распада СССР и трёх сторонних отношениях Россия — Украина — ЕС.
Ведущий: Максим Романычев
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Комментарий редакции
Видео — это обстоятельная беседа с Николаем Азаровым о газотранспортной системе Украины, ее исторической эволюции, стратегических ошибках управления и о более широкой «стратегии катастрофы», которую, по мнению Азарова, переживает не только газовый сектор, но и вся экономика страны. В центре внимания — взаимосвязи между Украиной, Россией и Европейским Союзом, а также последствия решений, принятых за последние десятилетия.
Ключевые тезисы
1. Масштаб и значимость системы
– Газотранспортная система Украины — одна из крупнейших в мире, построенная усилиями СССР в тесном сотрудничестве с западноевропейскими странами.
– В лучшие годы система обеспечивала перекачку сотен миллиардов кубометров газа, была залогом энергетической стабильности для Украины и Европы.
2. Катастрофическое снижение использования
– В советское время и первые годы независимости через Украину проходили десятки миллиардов кубометров газа, сейчас — фактически ноль.
– Потребление газа в самой Украине также сократилось с 70-80 до примерно 10 миллиардов кубометров — маркер деградации промышленности и сокращения населения.
3. Наследство и проблема управления
– Украина получила современную ГТС бесплатно, как наследие СССР, но не смогла эффективно её распорядиться из-за политических, а не технических причин.
4. Попытки интеграции и провал консорциума
– Предлагалась модель трехстороннего управления системой (Украина, Россия, ЕС), где все несут расходы и плюсы.
– Однако ЕС отказался от формата с участием России, требовал контроля в своих интересах; националистические и популистские украинские элиты критиковали любые попытки совместного управления как «предательство».
5. Рост цен и коррупция
– История с монопольным поставщиком, который покупал газ дешевле, а продавал Украине в разы дороже, иллюстрирует коррупционные схемы.
– Последующие политические изменения приводили к увеличению цен на газ, что называлось «достижением».
6. Геополитика и альтернативные потоки
– Несогласованность и конфликтность внутри Украины, давление Запада сделали неизбежным строительство обходных маршрутов — Северного и Южного потоков.
– В результате вся Европа оказалась в положении, когда вынуждена покупать газ дороже и менее стабильно.
7. Потери для всех участников
– По версии Азарова, в проигрыше оказались все: Россия (лишилась стабильного рынка в Европе), Украина (без транзита и промышленности), ЕС (платит больше за менее стабильные поставки).
8. Широкий контекст катастрофы
– По мнению Азарова, аналогичные процессы происходили и в других сферах украинской промышленности — речь не об отдельной ошибке, а о целой стратегии разрушения.
Выводы и философский анализ
Рассказ Азарова воспринимается как частный взгляд на сложную и болезненную трансформацию украинской инфраструктуры и экономики. На уровне конкретики звучит простой диагноз: система, уникальная по масштабам и возможностям, деградировала из-за цепочки политических решений, сделанных под влиянием идеологических амбиций, коррупции и внешнего давления.
Если привлечь междисциплинарную аналогию, класcическая «система» (в данном случае газотранспортная), напоминает судьбу биологического организма или сложной программы: пока она интегрирована в среду и у нее есть среда для обмена, она жива и эффективна. Стоит же внутренним противоречиям или внешним манипуляциям нарушить баланс — организм чахнет, программа дает сбои, сеть расслаивается.
Отвечая на вопрос о природе «катастрофы», Азаров акцентирует внимание на последовательности и системности разрушительных действий — ни одна катастрофа не бывает случайной, это результат череды осознанных (пусть и ошибочных) решений. Здесь виден прагматизм: анализ не мистический, а опирающийся на цепочку событий, цифр, конкретных акторов.
Однако важно помнить о субъективности любой исторической оценки: действия, которые один называет «катастрофическими», другой может интерпретировать как необходимую деколонизацию, попытку суверенизации или модернизации. Факты о падении потребления и разрушении наследия можно рассматривать и как симптом исчерпания старой модели развития, и как последствия управленческой слепоты.
С точки зрения глубинной философии здесь сталкиваются два типа отношения к наследству: сохранить и приумножить, либо разорвать и строить заново («таблю раса»). Не всегда возможно одно без другого — как и в жизни отдельного человека: удерживать в себе прошлое или смело его трансформировать?
Открытый вопрос
Если катастрофа — плод не случайности, а стратегий, то не следует ли нам внимательнее анализировать основания принятых решений и природу вызовов? Как, находясь на перепутье между сохранением богатого, но унаследованного прошлого и попытками построить новую идентичность, обрести баланс между мудростью традиции и свободой перемен? Где лежит граница между осознанным развитием и ненамеренным саморазрушением?
А шо тут не понятно ? Щас для населения 404 почти 8 грн/куб, а прогноз – 10-20.
Бизнес вааще воет, как и коммунальщики с ТЭЦ по стоимости газа. И этот “вой” – цены госс- и бизнес-сектора, перекладываются на цены на всё.