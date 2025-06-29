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Фильм “Мумия” – гнусный антисоветский вброс!

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Высказал свои мысли по поводу выхода на экраны фильма Бориса Корчевникова “Мумия” каналу “Красное радио”.
- Ссылка на мои размышления о том, почему правду об СССР узнать очень сложно:
https://dzen.ru/a/aAI5Bf6_OXeXT-o8
- Ссылка на канал “Красное радио 5.0″:
https://www.youtube.com/@InnoCentius-q1r1s
Ссылки на мои другие каналы:
Дзен:
https://dzen.ru/id/5fee0862c461cc26b243e9c7
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Комментарий редакции

Ключевые идеи:

1. Критика современного «антисоветского нарратива».
В беседе осмысляется недавний фильм о Ленине («Мумия») как часть затянувшейся кампании демонизации Советского Союза. Павел Олегович подчеркивает: несмотря на тридцатилетнее отсутствие СССР, попытки очернения продолжаются, превращая уникальный исторический опыт в мишень целенаправленной идеологической атаки.

2. Советский Союз как альтернативная цивилизационная модель.
Сравниваются различные социально-экономические формации: рабство, феодализм, капитализм. Выделяется принципиальное отличие СССР — в ликвидации эксплуатации, общенародной собственности, ориентации на социальную справедливость. Перемену элиты восприняли как угрозу и сплотились для противодействия.

3. Воздействие СССР на мировой капитализм.
Сам факт существования СССР заставил западный мир (особенно капиталистические страны) идти на уступки рабочим: вводить пенсии, сокращать рабочий день, увеличивать социальные расходы и налоги для богатых. С окончанием эпохи СССР эти завоевания начали отступать, рабочее движение было разгромлено, социальные гарантии урезаны.

4. Масштабная идеологическая борьба против образа СССР.
Демонизация СССР — не только внутренний, но и глобальный проект: формируется стойкое отвращение к коммунистическим и социалистическим идеям как к иррациональной угрозе. СМИ, кино, образование системно формируют негативный образ Советского Союза и его лидера.

5. Психологическая потребность в справедливости.
Автор затрагивает врожденное, почти биологическое чувство справедливости у людей (аналогия из опыта с обезьянами и огурцами/бананами), отмечая растущее ощущение социальной несправедливости в современном капиталистическом российском обществе, где гарантии слабеют, а уровень жизни падает.

6. СССР и «религиозная этика».
Высказывается парадоксальная мысль: несмотря на атеистическую риторику, нормы и ценности, реально культивировавшиеся в Советском Союзе, зачастую ближе к основным религиозным моральным идеалам, чем жизнь в многих «религиозных» странах.

7. Элиты и символы.
Современным элитам выгодно разрушать советские символы (например, мавзолей Ленина), чтобы затушевать память о возможной альтернативе, сбить с толку новых поколений и не допустить сравнения с прошлым, которое может оказаться не в их пользу. Модернизация исторической памяти — инструмент сохранения текущей системы.

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Выводы и философское осмысление:

В ходе беседы в рамках критики фильма прозрачно оголяется глубинный конфликт между конкурирующими историческими нарративами — вокруг права толковать прошлое и легитимности альтернативных моделей развития общества. Вспоминая о волнах социальной несправедливости и забытых мечтах о справедливости, автор не только обсуждает манипулятивные аспекты современного информационного пространства и массовой культуры, но и обращается к универсальному человеческому поиску баланса между идеалами и практикой.

Вопрос о прошлом — всегда вопрос о будущем: позволит ли общество увидеть за идеологиями и символами живой опыт эксперимента по построению «другой» жизни, или оно навеки закроет себе этот путь через тотальную демонизацию и подмену памяти? Дискуссия наталкивает на мысль: возможно, сама попытка «разоблачить» Советский Союз — это не свидетельство его провала, а наоборот, знак того, что альтернатива и сегодня пугает элиты своей нерассказанной правдой.

Открытый вопрос:
Если память о прошлом — всегда предмет борьбы, то каков предел осознанности в нашем отношении к истории: способны ли мы увидеть в ней не только набор уроков или предостережений, но и неисчерпаемый источник поиска новых, более справедливых моделей будущего? Или мы обречены вновь и вновь повторять одни и те же схемы демонизации и идеализации, не рискуя задуматься о том, что истина всё же целомудренно уклоняется от однозначных суждений?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qM-l6ZqgIe0
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