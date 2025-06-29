Екатеринбург как зеркало гибридной войны, которая началась не сегодня, но точно продолжится завтра
Екатеринбург как зеркало гибридной войны, которая началась не сегодня, но точно продолжится завтра
Не стал сразу писать про ситуацию в Екатеринбурге, потому что понимал, что это не просто шум и давление диаспор, а это будет очень громкое гибридное сражение… Но обо всем по порядку.
Если враг внутри, он говорит чужими словами и требует своих прав
27 июня в Екатеринбурге ФСБ и силовые структуры провели обыски и задержания в отношении членов азербайджанской ОПГ. Задержано порядка 50 человек, девятеро – под судом, двое, которые оказали сопротивление – мертвы.
И почти сразу началось то, что я давно называю системным сценарием гибридного давления. Не прошло и суток, как МИД Азербайджана вызвал российского поверенного, выкатил официальную ноту протеста, а через два дня Баку отменил визит вице-премьера РФ Оверчука.
Но что особенно характерно: в заявлении Баку не говорится о деталях дел, о судебных обвинениях или фактах. Там говорится о «жестокости», о «нарушении прав человека», об «этнической неприязни». То есть – всё по методичке ментальной войны, где даже борьба с криминалом объявляется дискриминацией.
Кто говорит и зачем?
– МИД Азербайджана требует “срочного расследования” против российских силовиков. – Депутаты парламента Азербайджана говорят о «грубом насилии по национальному признаку». – Местные СМИ и эксперты описывают ситуацию как «массовое этническое давление». – Правозащитные круги в Баку уже вовсю обсуждают «дискриминацию тюрок».
Вы ещё сомневаетесь, идёт ли против России чужая стратегическая игра?
Как это работает: сценарий гибридного давления, при котором факты переворачиваются, важные детали умалчиваются, давление идет по линии эмоций.
Атака на силовиков РФ: любые действия органов интерпретируются как «преступление».
Диаспора в роли “жертвы”: всё подаётся как охота на азербайджанцев, а не преступников.
Политическая истерика: отмена визитов, ноты, угрозы ухудшения отношений.
СМИ и соцсети: активная раскачка через турецкие и азербайджанские каналы.
Международный шум: попытка втянуть западные правозащитные структуры.
Если это не гибридная операция, то что?
Историческая память коротка? У меня – нет.
В 2013 году Бирюлёво загорелось после того, как азербайджанец убил русского парня. Результат? Беспорядки, истерика в СМИ, а на переговорах с Баку наши дипломаты оправдывались.
В 2009 году Азербайджан обвинил Россию в поставках оружия Армении и потребовал объяснений, несмотря на отсутствие договора между РФ и Азербайджаном.
В 2025 – после крушения самолёта Азал нас обвинили в атаке на гражданский борт. И снова – не расследование, а ультиматум.
Понимаете, в чём суть? Это система требований, оформленных в форму правозащитного манифеста.
Пока власти и коренные народы не пойму, что миграция – это поле боя, мы будем идти к точке, в которой получим поражение изнутри наших границ.
Я говорю об этом не первый год. Миграция – это не просто люди, приехавшие на заработки. Это – контингент: контингент, связанный с родиной, контингент, который может быть активирован. Это военный контингент гибридных войн.
И когда их родина начинает говорить через них – уже не важно, сколько законов нарушено и нарушены ли они вообще. Важно, что каждый обыск у кровавых преступников превращается в “этноцид”, каждое даже административное дело – в “политическое преследование”.
Миграционная политика без контроля – это оружие в чужих руках.
Государство, допускающее неясность в том, кто на его земле имеет право говорить от имени силы, сдаёт первый бастион.
Продолжение о том, что делать в следующем посте ⬇️
Честь имею Роман Алехин
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Ситуация в Екатеринбурге как часть гибридной войны:
- Операция ФСБ против азербайджанской ОПГ (27 июня, ~50 задержанных, 9 под судом, 2 убиты при сопротивлении) вызвала международный скандал.
- Азербайджан отреагировал нотой протеста, отменой визита вице-премьера РФ и обвинениями в «жестокости» и «этнической неприязни».
2. Характер гибридного давления:
- Используется методичка ментальной войны: борьба с криминалом подаётся как «дискриминация» и «этноцид».
- Инструменты: атака на силовиков, позиционирование диаспоры как жертвы, политическая истерика, раскачка через СМИ и соцсети, привлечение западных правозащитников.
3. Исторические примеры:
- 2013, Бирюлёво: убийство русского парня азербайджанцем привело к беспорядкам и дипломатическому давлению.
- 2009: обвинения РФ в поставках оружия Армении без доказательств.
- 2025: обвинения в атаке на гражданский самолёт Азербайджана.
4. Миграция как инструмент гибридной войны:
- Миграция рассматривается как «военный контингент», который может быть активирован для давления на Россию.
- Неконтролируемая миграционная политика — оружие в руках внешних сил.
5. Предложения по противодействию:
- Жёсткий дипломатический ответ с акцентом на преступления диаспор.
- Ограничение транснациональной лояльности: чёткое разделение на граждан РФ и иностранцев.
- Контроль миграции: прозрачность, фильтрация, закрытие каналов «семейного лоббизма».
- Поддержка коренного населения: развитие русских семей, территорий, кадров.
6. Азербайджан как инструмент внешних сил:
- Азербайджан действует как прокси Турции и англосаксонского мира.
- Официальные требования Баку к РФ — посягательство на суверенитет.
7. Риски и последствия:
- Неконтролируемая диаспора, особенно через теневые рынки (Садовод, Фуд-сити и др.), представляет угрозу внутренней стабильности.
- Если Россия не использует текущий скандал для наведения порядка, это станет стратегическим поражением.
Вывод:
Автор рассматривает ситуацию в Екатеринбурге как элемент гибридной войны, где борьба с криминалом искусственно переводится в политическую и этническую плоскость. Азербайджан, по мнению автора, использует диаспору и дипломатическое давление как инструменты влияния, подкреплённые поддержкой Турции и Запада. Миграция без строгого контроля становится угрозой суверенитету, а нерешительность властей может привести к стратегическому поражению. Для противодействия необходимы жёсткие меры: контроль миграции, дипломатическая твёрдость и поддержка коренного населения.