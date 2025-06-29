Екатеринбург как зеркало гибридной войны, которая началась не сегодня, но точно продолжится завтра

Не стал сразу писать про ситуацию в Екатеринбурге, потому что понимал, что это не просто шум и давление диаспор, а это будет очень громкое гибридное сражение… Но обо всем по порядку.

Если враг внутри, он говорит чужими словами и требует своих прав

27 июня в Екатеринбурге ФСБ и силовые структуры провели обыски и задержания в отношении членов азербайджанской ОПГ. Задержано порядка 50 человек, девятеро – под судом, двое, которые оказали сопротивление – мертвы.

И почти сразу началось то, что я давно называю системным сценарием гибридного давления. Не прошло и суток, как МИД Азербайджана вызвал российского поверенного, выкатил официальную ноту протеста, а через два дня Баку отменил визит вице-премьера РФ Оверчука.

Но что особенно характерно: в заявлении Баку не говорится о деталях дел, о судебных обвинениях или фактах. Там говорится о «жестокости», о «нарушении прав человека», об «этнической неприязни». То есть – всё по методичке ментальной войны, где даже борьба с криминалом объявляется дискриминацией.

Кто говорит и зачем?

– МИД Азербайджана требует “срочного расследования” против российских силовиков. – Депутаты парламента Азербайджана говорят о «грубом насилии по национальному признаку». – Местные СМИ и эксперты описывают ситуацию как «массовое этническое давление». – Правозащитные круги в Баку уже вовсю обсуждают «дискриминацию тюрок».

Вы ещё сомневаетесь, идёт ли против России чужая стратегическая игра?

Как это работает: сценарий гибридного давления, при котором факты переворачиваются, важные детали умалчиваются, давление идет по линии эмоций.

Атака на силовиков РФ: любые действия органов интерпретируются как «преступление».

Диаспора в роли “жертвы”: всё подаётся как охота на азербайджанцев, а не преступников.

Политическая истерика: отмена визитов, ноты, угрозы ухудшения отношений.

СМИ и соцсети: активная раскачка через турецкие и азербайджанские каналы.

Международный шум: попытка втянуть западные правозащитные структуры.

Если это не гибридная операция, то что?

Историческая память коротка? У меня – нет.

В 2013 году Бирюлёво загорелось после того, как азербайджанец убил русского парня. Результат? Беспорядки, истерика в СМИ, а на переговорах с Баку наши дипломаты оправдывались.

В 2009 году Азербайджан обвинил Россию в поставках оружия Армении и потребовал объяснений, несмотря на отсутствие договора между РФ и Азербайджаном.

В 2025 – после крушения самолёта Азал нас обвинили в атаке на гражданский борт. И снова – не расследование, а ультиматум.

Понимаете, в чём суть? Это система требований, оформленных в форму правозащитного манифеста.

Пока власти и коренные народы не пойму, что миграция – это поле боя, мы будем идти к точке, в которой получим поражение изнутри наших границ.

Я говорю об этом не первый год. Миграция – это не просто люди, приехавшие на заработки. Это – контингент: контингент, связанный с родиной, контингент, который может быть активирован. Это военный контингент гибридных войн.

И когда их родина начинает говорить через них – уже не важно, сколько законов нарушено и нарушены ли они вообще. Важно, что каждый обыск у кровавых преступников превращается в “этноцид”, каждое даже административное дело – в “политическое преследование”.

Миграционная политика без контроля – это оружие в чужих руках.

Государство, допускающее неясность в том, кто на его земле имеет право говорить от имени силы, сдаёт первый бастион.

Продолжение о том, что делать в следующем посте ⬇️

Честь имею Роман Алехин