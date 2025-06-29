Давайте честно – Россия имеет полное моральное право, по справедливости, стереть в порошок Германию и примкнувшую к ней Европу. За всё то зло, что сделал нацистский Евросоюз Гитлера России, не говоря уже о предущих волнах евро-агрессии, русские на любую попытку новой агрессии могут с чистой совестью уничтожить эти народы.

Да, именно народы! Ибо невозможно без желания простых людей, чтобы при разных режимах в разные эпохи Запад шёл войной на Россию, и тысячи евробюргеров убивали русских детей и женщин, а теперь открыто желают того же.

Собственно, то, что советские русские войска в 1945 не уничтожили немцев под корень после того, что они творили на нашей земле, это великий акт милосердия. На который способна только русская душа.

Но и русских есть конец терпению. И каждый бюргер должен понимать, что поддерживая милитаризацию, он в случае войны гарантированно будет уничтожен русской ракетой (пусть даже в безядерном исполнении). Не только тот, кто с оружием, но каждый житель каждого города.

Об этом Кремлю надо бы сказать громко и чётко: русские превратят в пепел Германию, Англию и всех, кто только рыпнется на Россию. Без стеснения и ложного гуманизма. Настоящее человеколюбие как раз требует такого предупреждения.