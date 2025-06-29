В программе "Аналитика РАРАН" обсуждаем военную и политическую обстановку в Иране, Израиле и на Ближнем Востоке. Андрей Глебович Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов, рассказывает о внутренних и внешних аспектах иранской проблемы. Он говорит о применении квази-баллистических ракет и возможных ядерных угрозах, а также о дипломатических действиях. Также мы анализируем геополитические стратегии России, направленные на обеспечение стабильности в регионе, и рассматриваем действия США, Израиля и Ирана.

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01:25 Военная стратегия

02:22 Точность ракет

04:30 Действия Израиля

06:23 Иранская авиация

09:11 Военная мощь Израиля

10:08 Удар США

13:07 Будущее конфликта

13:28 Вероятность поражения Израиля

14:29 Ядерное оружие: причины и последствия

16:01 Чернобыльская катастрофа

16:54 Цели Ирана

20:12 Ядерный арсенал Израиля

23:12 Влияние США на Израиль

25:17 Воздействие ядерного взрыва

27:15 Уроки ядерных испытаний

27:47 Религиозные мотивы Нетаньяху

29:21 Политика Клинтона и мирный процесс

31:30 Символика Храмовой горы

35:27 Идея палестинского государства

38:58 Ограничения палестинской армии

40:39 Переговоры в Табе

42:34 Позиция Нетаньяху

44:28 Поддержка Нетаньяху в обществе

45:37 Риски для репутации и радикализм

46:19 Проблемы палестинского вопроса

47:37 Иранская позиция

49:08 Религия и политика

50:06 Израильские военные операции

53:19 Цели Израиля в отношении Ирана

54:12 Политика конфликта

55:11 Военные ограничения

56:11 Опыт войны в Ираке

57:05 Возможные последствия удара по Ирану

58:33 Внутренние проблемы Ирана

01:00:44 Возможные сценарии

01:04:12 Будущее конфликта

01:06:57 Возможные компромиссы

01:08:53 Потенциал Хезболлы

01:09:33 Опасения радикальных действий

01:10:33 Политика и война

01:11:21 Последствия террора

01:12:48 Атака на учёных

01:13:20 Создание диверсионных групп

01:14:40 Операция «Бранденбург-800»

01:15:55 Вклад мигрантов

01:16:46 Масштаб миграционного потока

01:21:07 Гибридная война

01:22:44 Идеологическая борьба

01:23:42 Единство иранского общества

01:24:57 Сравнение с Великой Отечественной войной

01:25:49 Перспективы конфликта

01:27:03 Ошибки Башара Асада

01:28:43 Потенциальная помощь России Ирану

01:29:41 Стратегические интересы России

01:32:00 Заключение

#Иран #Израиль #ядерноеоружие #конфликт #гибриднаявойна #США #Россия #внешняяполитика #БлижнийВосток #дипломатия #Ракеты