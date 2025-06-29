Большая сфальсифицированная Тайна: Джордано Бруно, Ньютон, Эйнштейн и Секретные общества.
Подписывайтесь и смотрите ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ этого ролика без цензуры и рекламы на сайте видеожурнала «Картина мира»: https://nday.club/v/i8vkof-yt2
Квантовый компьютер выдаёт данные, не соответствующие физическим законам. Эйнштейн был сторонником концепции эфира. Зачем тайными обществами, стоящими за официальной наукой, подделывались рукописи и исторические документы, особенно XV-XVI веков. Как была придумана история с яблоком Ньютона, чтобы скрыть что закон тяготения был открыт другим человеком и был ли Исаак Ньютон магом и каббалистом. Рассказывает Михаил Калмыков автор канала «Эпоха недоверия». С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.
Больше интересных видео для подписчиков на сайте видеожурнала «Картина мира»: http://nday.club/?r=yt2
Комментарий редакции
1. Критика устоявшихся научных догм и институтов:
В беседе последовательно подвергается сомнению объективность научного знания и честность его формирования на протяжении истории. Классические истории научных открытий (Эйнштейн, Ньютон) и даже современные научные эксперименты (как эпизод с квантовым компьютером NASA) рассматриваются как примеры, где официальная наука либо игнорирует, либо скрывает аномалии, не вписывающиеся в признанные теории.
2. Вопрос о природе физических законов:
Возникает мысль — возможно, не реальные данные не соответствуют физическим законам, а законы, к которым мы привыкли, не соответствуют реальности. Декларируется подозрение, что законы часто выбираются и закрепляются не как результат свободного поиска, а как инструмент фильтрации данных.
3. История переписывается, а истоки искажаются:
Приводится пример с Джордано Бруно и подлинностью его трудов — книги фальсифицировали по месту и времени издания ради распространения определённых идей. Участвовали в этом люди при власти, а сама практика не вызывала осуждения, воспринималась как норма. Развивается сомнение в достоверности исторических документов и мотивов их создания.
4. Роль тайных обществ и элит:
Подчеркивается, что многие исторические фигуры (например, Ольденбург, связанный с основанием Лондонского королевского общества), принадлежали или были связаны с элитарными семействами, чьи потомки до сих пор обладают властью. Эти институты влияли на формирование научного дискурса и процедур приоритета научных открытий (споры Ньютона через Ольденбурга и пр.).
5. Персоналии как носители власти, а не только знаний:
Рассматриваются Ньютон, Эйнштейн и Бруно не только как ученые, но и как фигуры, чьи открытия и биографии подчинялись социально-политическим процессам. Открытия Ньютона, например, извлечены из его собственных писем; их легитимность оказалась во многом на доверии и пересказах через влиятельных посредников.
6. Неоднозначность и закрытость архивов:
Указывается на то, что часть истории канула в лету или стала известна лишь после определенных политических событий (например, разграбление Ватикана во время революций XIX века и внезапное "обнаружение" архива инквизиции, а также документы о Бруно). Даже здесь возникают сомнения в подлинности и намерениях тех, кто предъявил эти материалы.
Выводы и интерпретация:
В данном видео развертывается критическое отношение к строительству научной и исторической картины мира как к процессу далеко не нейтральному. Исторические "священные коровы" — от Эйнштейна до Бруно — демонстрируют, что представление о правде, объективности и прогрессе, по сути, всегда опосредовано человеческим фактором: политикой, интересами элит, механизмами власти и институтами признания.
Факты — будь то научные открытия или исторические события — зачастую проходят через фильтр редакторов, кураторов, секретных обществ или влиятельных кланов. Фальсификация источников или подбор доказательств под готовую теорию оказывается нормой, а не исключением.
Можно увидеть параллель с современными процессами: когда аномальные или неудобные данные (пример с квантовым компьютером NASA) не объясняются, а просто прячутся или объявляются несуществующими. Аналогично, сложные философские вопросы о сущности истины, реальности и сознания оказываются неразрешимыми в рамках жёстких систем и идеологий.
Практический аспект:
- Стоит опасаться догматической веры в "объективные истины", оперируя научным знанием осознанно и критично, понимая его исторический и социокультурный контекст.
- Важно относиться к своей личной картине мира с известной долей скепсиса, не поддаваясь идеализациям — как в науке, так и в отношениях с прошлым.
- Истинный поиск требует открытости к многообразию данных и возможностей, гибкости мышления и ответственности в принятии личного выбора.
Открытый вопрос:
Если наша "историческая" и "научная" истина неизбежно искажается институтами власти, человеческими слабостями и культурными трендами, возможно ли — и стоит ли — стремиться к какой-то высшей, объективной истине? Или мудрость и зрелость заключаются в способности осознанно жить среди этих слоёв правды, не позволяя им окончательно затмить внутреннюю честность и человеческое достоинство?