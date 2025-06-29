Военный историк и публицист Фёдор Лисицын разбирает новую книгу экс-аналитика ЦРУ Джеймса Уинтерса «Баланс страха: Тайные механизмы Холодной войны». Автор прослеживает логику глобального противостояния 1945-1989 годов, роль ядерного сдерживания и «переговоров через прицел» — от Берлинского кризиса до советского ввода войск в Афганистан. Лисицын проводит параллели с нынешними конфликтами на Ближнем Востоке, объясняет, почему ядерная дилемма по-прежнему актуальна, критикует типичные западные мифы о мощи СССР и акцентирует упущенные шансы обеих сверхдержав.

Книга "«Союз-Аполлон» — финал лунной аферы":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/soyuz-apollon-final-lunnoy-afery-popov-a-i-popov-aleksandr-ivanovich-2155508029/?at=Eqtkwl5JJhNRN1GoSPgXOYZhqqYyDlujL3pOlFr7Pz46

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/420626187/detail.aspx

Книга "Нoвый мирoвой пoрядoк". Стратегия империализма. Шон Стоун":

OZON: https://www.ozon.ru/product/novyy-mirovoy-poryadok-strategiya-imperializma-shon-stoun-2167975277/

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00:00 — Введение: зачем читать «Баланс страха» сегодня

00:56 — Полиграфические «косяки» российского издания

02:07 — О чём книга: Холодная война, но без пост-1991

04:02 — Кто такой Джеймс Уинтерс и чем ценен его взгляд

05:40 — «Новая» холодная война? Современные параллели

09:23 — Послевоенный пессимизм: история английского туберкулёзника

11:29 — Роман 1984 как предчувствие двухполярного мира

14:17 — Итог автора: без знания ХВ не понять сегодня

15:01 — Россия в будущем балансе сил: потенциал и ограничения

15:45 — Возможный «третий игрок» — консолидированный исламский мир

16:23 — Союз США-СССР-Великобритания против Японии: пролог ХВ

20:33 — Почему идеология решила исход «холодного» противостояния

24:45 — Ядерное оружие: проклятие и спасение ХХ века

28:12 — Альтернативный ядерный сценарий Кореи-1950

31:30 — Проект «Аполлон» и вопросы к «лунной афере»

33:47 — Берлин-1949: воздушный мост и нервы Сталина

36:50 — СССР/Китай: трещина внутри соцлагеря

40:28 — Корейская война как стратегическая ничья

43:45 — Советская термоядерная бомба и шок Вашингтона

47:43 — Де Голль, независимая «ядерка» и слабое звено НАТО

51:03 — Пик шансов СССР (1967-1969) и кризис США

55:42 — Нормализация с КНР: как Никсон «раскачал» треугольник

58:28 — Уход Никсона: культурный шок для советской элиты

59:57 — Итог: почему Берлин и Чили важнее Суэца и Ближнего Востока

01:02:27 — Заключение: чему учит анализ «со стороны противника»

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