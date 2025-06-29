По интернету ходит невероятное количество «подлинных карт» средних веков, XVI-XVIII веков – и не них изображена Антарктида! Антарктида без ледяного покрова. Цветущая зеленая Антарктида!

…. Правда, на других картах того же времени вообще нет никакой Антарктиды. А с 1820-х годов появляется абрис Ледяного Материка. Откуда же все эти карты? В том числе зелененькой Антарктиды? Их принесла космическая цивилизация, и подарила… не понятно кому? Их оставила доисторическая цивилизация?

Была ли эта цветущая Антарктида, могла ли быть!? Если могла – то когда?! Есть объяснения простые, есть – фантастические, есть конспирологические. Пробуем разобраться…

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00:00 — Вступление: почему «безлёдные» карты Антарктиды волнуют публику

01:13 — Современный материк: километры льда, подледные моря и ледяная рыба

02:09 — XVII в.: Антарктида = terra incognita; белые пятна вплоть до XX в.

04:24 — Мифы Жюля Верна и переводческие казусы с «моржами» у полюса

06:45 — Русская экспедиция 1819–1820 гг.: Беллинсгаузен и Лазарев подтверждают сушу

10:08 — Подлёдные находки: крилозавр и раскол древнего континента

12:27 — Карты XVI в.: гигантский «южный материк» и пустоты над Россией

14:13 — Античность: шарообразная Земля, глобусы и огромные неизвестные зоны

15:50 — «Посольство» Рима в Китай: как сирийские купцы выдавали себя за дипломатов

16:47 — Китай, Япония, Сибирь для Рима — абсолютное неизвестное

18:47 — Ограниченность технологий: океанский флот — лишь со XVI века

20:55 — Миссия Джеймса Кука: поиск южного материка ради торговли и разочарование Адмиралтейства

22:54 — Любопытство русских мореходов: почему они шли дальше прагматичных англичан

26:05 — Фантастические очертания Антарктиды на картах XVIII в.

29:30 — Две традиции картографии: честные «пустоты» англичан и художественные гипотезы античной школы

30:40 — Легенда о карте Пири-реиса: что на ней действительно изображено

31:30 — Португальские источники и ограниченность знаний об Америке

32:26 — Константинополь после 1453 г.: разгром, грабёж и миграция греческой учёности

34:04 — Византийское и латинское наследие в науке исламского мира и Европы

37:08 — Бритва Оккама: простой путь объяснить «загадки» старых карт

38:51 — Фрагменты карты Пири: Южная Америка известна частично, Антарктида — украшение фантазии

39:39

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