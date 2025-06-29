5%, а не 5-я статья: Трамп отказался защищать Европу. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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Комментарий редакции
В данной лекции Николая Сорокина обсуждаются ключевые политические события и тенденции, связанные с западной политикой, Украиной, Арменией, динамикой внутри Евросоюза и США. Центральными темами становятся: роль Дональда Трампа в западной повестке, перспективы Украины, внутренние европейские разногласия, эволюция протестных движений, а также персоналии и изменения в западных разведслужбах.
Основные тезисы:
1. Позиция Трампа и Украина:
- На недавнем саммите Трамп продемонстрировал явное пренебрежение к Зеленскому, что символизировало снижение приоритета украинской темы для западных элит.
- Трамп и его сторонники пролоббировали увеличение расходов на оборону до 5% ВВП, но без прямых новых обязательств поддержки Киева. Европейские страны встречают это требование с неоднозначной реакцией: Испания и Италия открыто против, Словакия и Венгрия также не поддерживают такую повестку.
- Решения саммита названы “виртуальной победой”, поскольку они малоконкретны и выполнены в неопределённой, отложенной перспективе (до 2035 года).
2. Кризис лидеров и смысла в ЕС:
- Венгрия, под руководством Орбана, продемонстрировала открытый скепсис к расширению ЕС на восток, организовав референдум против вступления Украины в Евросоюз. Приводится мнение, что если честно провести аналогичные голосования в других странах Восточной Европы, результаты будут схожими.
- Отмечается, что объективные экономические интересы населения ЕС противоречат официальной политике Брюсселя, особенно по вопросам конкуренции на рынках труда, аграрной и химической продукции.
3. Экономический спад и причины:
- Экономическая рецессия в Европе связывается с отказом от российских и белорусских энергоресурсов, удобрений, а также с сокращением экспорта в Россию. Это усугубляет проблемы занятости, особенно для промышленных и аграрных секторов.
- Рост военных расходов, по мнению Сорокина, грозит разрушением европейских социальных моделей и открывает дорогу радикализации.
4. Внутренняя нестабильность и протесты:
- Армения показана как пример страны, где власть подавляет традиционные институты (Армянская апостольская церковь), а любая оппозиция жёстко пресекается. Аналогии проводятся с опытом Украины.
- С точки зрения Сорокина, оппозиционные силы в Армении недостаточно решительны, что может привести к утрате не только экономических, но и культурных оснований.
5. Изменения в западных и мировых элитах:
- Приводится случай с новым возможным мэром Нью-Йорка с африканскими корнями и лево-центристскими взглядами, что Трамп называет “коммунизмом”. Отражается внутренняя поляризация в обеих партиях США.
- Новая глава британской разведки – женщина с грузинской фамилией, внучка человека, обвинённого в коллаборационизме и военных преступлениях. Это подаётся как символ продолжающейся антагонистической политики Британии по отношению к России.
Выводы и практические размышления:
Видео целиком проникнуто ощущением кризиса идентичности и смысла в европейской и западной политике. Демонстрируется, что многие принимаемые решения – виртуальны или символичны. Возникает диссонанс между риторикой политиков и реальными нуждами населения. На место прежних “больших идей” всё чаще приходят управленческие догматы, опирающиеся на стращание угрозами, что характерно как для западного, так и для постсоветского пространства.
Экономические и политические кризисы оказываются тесно связаны. Решения вроде увеличения оборонных расходов диктуются не стратегической необходимостью, а внутренней борьбой за лояльность и сплочённость альянса. Подобная ситуация напоминает явление “идеи ради идеи”, когда само достижение согласия становится важнее его содержательной наполненности.
С другой стороны, ситуация в Армении высвечивает опасность разрыва между традицией и внешней политической ориентацией: разрыв с историческими институтами приводит к ощущению утраты собственного “я”, что легко может обернуться новыми внутренними потрясениями.
В экономике проявляется парадокс западной политики: в стремлении укрепить безопасность и принципы, официозные структуры подрывают свои же фундаменты – социальное государство, конкурентоспособность, рынок труда. История с новым кандидатом в мэры Нью-Йорка и назначения в разведке демонстрирует дополнительные разломы в западном self-image.
Философский взгляд и открытый вопрос:
Видеотема раскрывает, что истина политики становится всё более ситуативной и “виртуальной”. Каковы устойчивые основания для единства, социальной стабильности, подлинной безопасности, если мотивация ключевых решений – упреждение возможных угроз за счёт жертв настоящими интересами? Не есть ли проблема в том, что “кризисы” обслуживают сами себя, подпитываясь страхами и ощущением разделённости?
Перед каждым из нас и перед обществом в целом встаёт вопрос: возможно ли построить подлинно устойчивую политику и экономику, ориентируясь не на страх и борьбу с “фантомами”, а на принятие сложной реальности, учёт реальных интересов людей и взаимоуважение? Как найти равновесие между защитой от внешних вызовов и сохранением ценности внутреннего самоуважения и социальных связей? Где граница между иллюзией управляемости и мудрым признанием неопределённости мира?