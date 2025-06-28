Ядерный скандал! МАГАТЭ: ПОМОЩЬ Украине и Двойные стандарты для Ирана
В эксклюзивной аналитике Борис Марцинкевич погружается тайны деятельности МАГАТЭ, анализируя не только гарантии по ядерной программе Ирана, но и тревожную ситуацию на Украине. Почему в то время как иранские ядерные объекты подвергаются ударам США, Запорожская АЭС под контролем Росси, находящаяся под обстрелами, остаётся без однозначных выводов МАГАТЭ? Мы раскроем, почему вокруг поставок оборудования для атомной энергетики в Украину сохраняется режим секретности, в то время как данные по Ирану сливаются в СМИ, ставя под вопрос принцип конфиденциальности. Расследование того, как геополитика и двойные стандарты МАГАТЭ влияют на глобальную ядерную безопасность и нераспространение ядерного оружия в новом видео
0:00 МАГАТЭ: Конфиденциальность поставок Украине и ее отсутствие для Ирана
0:48 Гарантии МАГАТЭ: Суть договора и взаимные обязательства
1:56 Обязательства, Истоки и миссия МАГАТЭ: Мирный атом и нераспространение
3:10 Поставки МАГАТЭ в Украину: Завеса секретности
3:32 Уничтожение ядерных объектов Ирана: Анализ ситуации
4:44 Инспекции МАГАТЭ в Иране: Ежеквартальные проверки и их результаты
5:22 Иранские объекты уничтожены, несмотря на контроль МАГАТЭ: Что это значит?
6:22 Утечка информации из ядерной программы Ирана: Кто виноват?
7:24 Иран и МАГАТЭ: Будет ли продолжаться сотрудничество?
8:13 Двойные стандарты МАГАТЭ: Израиль, Индия, Пакистан vs. Иран
9:31 Ядерное оружие: Почему США и Россия сотрудничают с Индией?
12:21 Реакция Тегерана: Последствия атак США и будущее программы
13:28 Иранская ядерная программа: Почему действия Тегерана объяснимы?
14:37 Запорожская АЭС: Тайна обстрелов и "слепота" МАГАТЭ
15:18 МАГАТЭ: Дискредитация продолжается – кто в выигрыше?
16:37 Иранская ядерная программа: Выводы и риски
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine
Комментарий редакции
Основные тезисы видео:
1. МАГАТЭ и политика конфиденциальности
Агентство поставило оборудование на Украину, но детали поставок скрываются в полном соответствии с принципом конфиденциальности. Это конечно формально правильно, однако вызывает вопросы на фоне других случаев.
2. Двойные стандарты МАГАТЭ
На примере Ирана, Индии, Пакистана и Израиля показано, что подходы к разным странам со стороны МАГАТЭ и международного сообщества разнятся:
- Украина — полная секретность и формальная корректность,
- Иран — несмотря на присутствие инспекторов и выполнение всех требований, были нанесены военные удары по объектам,
- Израиль и Индия — отвергают договор о нераспространении, обладают ядерным оружием, но претензий к ним нет,
- Пакистан — также проблем нет, несмотря на ядерное оружие.
3. Вопрос легитимности и объективности МАГАТЭ
После военных ударов по объектам Ирана появились подозрения, что информация, собранная инспекторами МАГАТЭ, могла быть передана третьим странам, что ставит под вопрос независимость и честность агентства.
4. Последствия для глобальной безопасности
Существуют опасения, что подобная политика приведет к прекращению сотрудничества с МАГАТЭ:
- Иран и другие страны могут полностью закрыть доступ для инспекции,
- Это приведет к скрытому развитию ядерных программ, как уже было в КНДР и Пакистане.
5. Дискредитация международных механизмов
Так называемые "правила" в ядерной сфере продвигают лишь интересы определённых государств. Договор о нераспространении теряет доверие, если к некоторым странам применяются санкции, а к другим — нет.
6. Результаты и опасения
На эмоциональном уровне отметили парадокс ситуации: "странам можно всё, кроме Ирана". Радости происходящее не вызывает, а возможный отказ Ирана от сотрудничества с МАГАТЭ может привести к еще большей непрозрачности и рискам.
---
Вывод и философская рефлексия
В этом видео подчеркивается относительность и политизированность стандартов, даже в столь критически важной сфере как ядерная безопасность. МАГАТЭ, теоретически выполняя роль нейтрального арбитра, на практике оказывается втянутой в геополитические игры, где объективность и универсализм уступают место прагматичным, но избирательным интересам сильных игроков.
В этом проявляется одна из глубоких человеческих проблем: желание видеть мир как управляемую логическую систему рушится при столкновении с реальной сложностью мира — где законы и принципы действуют неравномерно, а субъективность властей принимает форму "двойных стандартов". Подобно тому, как в психологии человек склонен к самообману во имя внутреннего комфорта, так и на уровне государств комфорт сильных защищен слепыми зонами официальных институтов.
Прагматический вывод здесь прост: любая система контроля, институт доверия или гарантий деградирует, если перестает быть универсальной и справедливой. Это порождает недоверие, стремление к самостоятельности и — в конечном итоге — к хаотизации мировой системы безопасности. Похожий закономерный цикл мы видим в истории — когда распадается единый договор или нарушаются принципы, начинается гонка вооружений, каждый за себя.
Стоит ли удивляться, что государства уходят "в тень", если видят, что правила не одинаковы для всех? Или мы всегда обречены на воспроизводство цикла доверия и утраты доверия, и есть ли путь к действительно справедливой системе международной безопасности? Каково место разума, коллективной ответственности и рефлексии в этом хрупком балансе, где правила существуют только до тех пор, пока им выгодно следовать?
Где та линия, за которой ради личных или национальных интересов мы готовы приносить в жертву универсальные принципы, и может ли вообще существовать по-настоящему нейтральная международная система, если все её члены по-своему субъективны?