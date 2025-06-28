В эксклюзивной аналитике Борис Марцинкевич погружается тайны деятельности МАГАТЭ, анализируя не только гарантии по ядерной программе Ирана, но и тревожную ситуацию на Украине. Почему в то время как иранские ядерные объекты подвергаются ударам США, Запорожская АЭС под контролем Росси, находящаяся под обстрелами, остаётся без однозначных выводов МАГАТЭ? Мы раскроем, почему вокруг поставок оборудования для атомной энергетики в Украину сохраняется режим секретности, в то время как данные по Ирану сливаются в СМИ, ставя под вопрос принцип конфиденциальности. Расследование того, как геополитика и двойные стандарты МАГАТЭ влияют на глобальную ядерную безопасность и нераспространение ядерного оружия в новом видео

0:00 МАГАТЭ: Конфиденциальность поставок Украине и ее отсутствие для Ирана

0:48 Гарантии МАГАТЭ: Суть договора и взаимные обязательства

1:56 Обязательства, Истоки и миссия МАГАТЭ: Мирный атом и нераспространение

3:10 Поставки МАГАТЭ в Украину: Завеса секретности

3:32 Уничтожение ядерных объектов Ирана: Анализ ситуации

4:44 Инспекции МАГАТЭ в Иране: Ежеквартальные проверки и их результаты

5:22 Иранские объекты уничтожены, несмотря на контроль МАГАТЭ: Что это значит?

6:22 Утечка информации из ядерной программы Ирана: Кто виноват?

7:24 Иран и МАГАТЭ: Будет ли продолжаться сотрудничество?

8:13 Двойные стандарты МАГАТЭ: Израиль, Индия, Пакистан vs. Иран

9:31 Ядерное оружие: Почему США и Россия сотрудничают с Индией?

12:21 Реакция Тегерана: Последствия атак США и будущее программы

13:28 Иранская ядерная программа: Почему действия Тегерана объяснимы?

14:37 Запорожская АЭС: Тайна обстрелов и "слепота" МАГАТЭ

15:18 МАГАТЭ: Дискредитация продолжается – кто в выигрыше?

16:37 Иранская ядерная программа: Выводы и риски

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