Война Ирана и Израиля. Зачем Трампу новый конфликт? | Скотт Риттер
В этом выпуске Наталья Хорошевская и Скотт Риттер анализируют кризисные ситуации в Иране и Израиле, а также обсуждают последствия политики Дональда Трампа. Риттер резко критикует Трампа за его вклад в обострение конфликта и обвиняет его в соучастии в обмане, приведшем к текущему положению. Они также рассматривают цели Израиля, последствия его атак на Иран и возможные сценарии для Украины. Риттер делится своими мыслями о патриотизме и трудностях с получением паспорта. В завершение он рекомендует книгу Шона Стоуна, вскрывающую иллюзии контроля и реальность тайного управления.
Книга "Нoвый мирoвой пoрядoк". Стратегия империализма. Шон Стоун":
OZON: https://www.ozon.ru/product/novyy-mirovoy-poryadok-strategiya-imperializma-shon-stoun-2167975277/
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00:00 Начало
00:11 Критика Трампа
01:41 Цели Израиля и Нетаньяху
04:06 Последствия ударов по Ирану
05:54 Глобальные последствия действий Трампа
07:43 Импичмент Трампа
09:15 Ситуация в Украине
10:23 Экспорт нефти Ираном в Китай
11:32 Визит Трампа к Зеленскому
12:44 Сценарии для Украины
13:29 Вера в Санта-Клауса и позиция России
14:26 Перспективы переговоров
15:22 Реакция на речь Трампа
16:17 Будущее НАТО для Украины
18:06 Ответственность граждан Украины
20:19 Призыв к РФ
21:35 Проблемы с паспортом и давление правительства
23:08 Патриотизм и родина
25:17 Рекомендация книги Шона Стоуна
#Трамп #Израиль #Иран #НАТО #Украина #СкоттРиттер #ШонСтоун #глобальныйпорядок #глубинноегосударство #США #книга
Комментарий редакции
Ключевые тезисы и выводы из беседы
1. Критика роли США и Трампа в конфликте между Ираном и Израилем
- Скотт Риттер рассматривает недавний конфликт как искусственно спровоцированный и отмечает, что экс-президент Трамп, скорее, инициировал кризис, чтобы затем представить себя миротворцем. Это сравнивается с ролью поджигателя, который тушит свой же пожар. Риттер считает недопустимым представлять Трампа как героя: он называет такие действия театром и указывает на реальные последствия — смерть людей, экономические убытки, угрозу энергетического кризиса.
- В этом контексте подчеркивается опасность медийных манипуляций, когда реальные трагедии подаются как победы, а политики получают награды за последствия своих же решений.
2. Израиль, Иран и неудавшиеся стратегические цели
- Израиль преследовал две основные цели: нейтрализовать иранскую программу обогащения урана и добиться смены режима в Иране. Обе цели не достигнуты: Иран сохранил свой потенциал, а атаки Израиля привели лишь к усилению решимости Тегерана.
- Более того, теперь местоположение ядерных объектов Ирана неизвестно, и доверие к международным организациям подорвано. Это создает дополнительную неопределенность и риски в регионе.
3. Театрализованность международной политики
- Риттер указывает на иллюзорность нарратива о "маленьких победоносных войнах" как способе легитимизации власти. Вспоминается образ "хвоста, виляющего собакой", когда военный успех используется для внутреннего укрепления позиций лидера.
- На примере ситуации с Ираном и миротворческой "ролей" Трампа показано, как публичная риторика может скрывать нерешенность глубинных противоречий.
4. Ответственность элит и общества
- Особое внимание уделяется ответственности как политических руководителей (например, Нетаньяху), нарушающих международное право, так и граждан, поддерживающих или игнорирующих действия своих правительств. Риттер выступает за личную гражданскую позицию и критикует пассивность общества — это касается и израильтян, и, отдельно, украинцев, поддерживающих иллюзии относительно Запада и НАТО.
- Он поднимает болезненный, но прагматичный вопрос: кто несет ответственность за последствия — не только лидеры, но и сами народы, если они не противостоят политике своих правительств.
5. Украинский конфликт и западная политика
- Высказывается скепсис относительно медийных сценариев (типа "замороженного конфликта" или быстрой победы Украины) и квазиинформационного шума. По мнению Риттера, исход войны определяет лишь решимость и желание одной стороны — России, и Запад не готов к долгосрочному противостоянию.
- Он довольно жестко описывает ситуацию с Украиной — как коллективную трагедию, за которую несет вину и правительство, и народ, если не противится курсу власти. Он отмечает отсутствие реального сочувствия со стороны Запада и предупреждает об опасности ставить ложные надежды на внешние силы.
6. Внутренняя свобода, патриотизм и гражданская ответственность
- Говоря о собственном положении, Скотт Риттер проявляет позицию, близкую к гражданскому стоицизму: он осознает цену и риски несогласия с властью, но не видит в побеге или эмиграции решения вопроса. Дом и долг — там, где ты можешь что-то изменить.
- Аналогии с военной дисциплиной и уважением к Конституции США сопрягаются с идеей индивидуального выбора — патриотизм проявляется не в безусловной лояльности, а в ежедневной ответственной позиции.
Аналитические замечания и междисциплинарные аналогии
- Выстроенное описание политических процессов напоминает архитектонику театра, где массовое восприятие управляется декорациями и сценариями. Это параллельно психологическим механизмам вытеснения — неприятная реальность закрывается ширмой удобных мифов.
- Глобальные игры элит транслируются через медийные образы, создавая ощущение "контроля" и "управления", хотя, по сути, речь идет о сложном сопряжении неконтролируемых процессов (аналог информационных или физических хаотических систем).
- Ответственность гражданина за действия государства резонирует с идеалами стоицизма — принятие реальности, отказ от оправданий, внутренний выбор и смиренное противостояние внешнему хаосу.
- Критика иллюзий (будь то вера в быструю победу, в гарантии НАТО или в "благого западного спасителя") имеет не только политический, но и экзистенциальный аспект: важнее понимать происходящее, чем верить в удобные сказки.
Практические выводы
- В геополитике, как и в личной жизни, ловушка идеализаций и театрализованной самопрезентации может казаться заманчивой, но на деле ждет разочарование и разрушения, если игнорировать реальные последствия своих действий.
- Притворство, основанное на привычном сценарии, не меняет реальности — а польза приходит только тогда, когда иллюзии разрушаются и остается место для зрелого восприятия происходящего.
- Свобода — не в бегстве, а в принятии ответственности за свою позицию и свой дом.
Открытый вопрос
А не кроется ли истинная зрелость политики и гражданства не в осуждении других, а в постоянной внутренней готовности увидеть за изменчивым театром событий — собственную ответственность и право выбрать своё действие, каким бы малым или незаметным оно ни было? И возможно, именно в этом — путь к тому, чтобы шаг за шагом приближаться к неуловимой, но столь необходимой каждому истине.
Великолепно послушать запоздалое мнение. Сивков прав, но его здесь никто не комментил. Он сказал что Трампу нужно давать нобелевскую премию мира.
Вчера состоялся форум Евразийского сотрудничества в Минске и был Путин. Видеосвязь была предоставлена гостям и наблюдателям из Ирана в том числе. Мы поздравляем Иран с сокрушительной Победой над Израилем. У Израиля не было ни одного поражения. Это будет началом окончательного освобождения Украины от похода в Евросоюз. Очень плохо что Турция выразила недоверие С-400 и будет делать совместную защиту с
западной. То есть Запад будет тщательно изучать С-400. Это плохая внутренность Эрдогана проявилась.
Я всех поздравляю с Победой и переломом в мировом господстве глистов.