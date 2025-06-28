В этом выпуске Наталья Хорошевская и Скотт Риттер анализируют кризисные ситуации в Иране и Израиле, а также обсуждают последствия политики Дональда Трампа. Риттер резко критикует Трампа за его вклад в обострение конфликта и обвиняет его в соучастии в обмане, приведшем к текущему положению. Они также рассматривают цели Израиля, последствия его атак на Иран и возможные сценарии для Украины. Риттер делится своими мыслями о патриотизме и трудностях с получением паспорта. В завершение он рекомендует книгу Шона Стоуна, вскрывающую иллюзии контроля и реальность тайного управления.

Книга "Нoвый мирoвой пoрядoк". Стратегия империализма. Шон Стоун":

OZON: https://www.ozon.ru/product/novyy-mirovoy-poryadok-strategiya-imperializma-shon-stoun-2167975277/

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00:00 Начало

00:11 Критика Трампа

01:41 Цели Израиля и Нетаньяху

04:06 Последствия ударов по Ирану

05:54 Глобальные последствия действий Трампа

07:43 Импичмент Трампа

09:15 Ситуация в Украине

10:23 Экспорт нефти Ираном в Китай

11:32 Визит Трампа к Зеленскому

12:44 Сценарии для Украины

13:29 Вера в Санта-Клауса и позиция России

14:26 Перспективы переговоров

15:22 Реакция на речь Трампа

16:17 Будущее НАТО для Украины

18:06 Ответственность граждан Украины

20:19 Призыв к РФ

21:35 Проблемы с паспортом и давление правительства

23:08 Патриотизм и родина

25:17 Рекомендация книги Шона Стоуна

#Трамп #Израиль #Иран #НАТО #Украина #СкоттРиттер #ШонСтоун #глобальныйпорядок #глубинноегосударство #США #книга