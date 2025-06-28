Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Ближнего востока, Политика

Война Ирана и Израиля. Зачем Трампу новый конфликт? | Скотт Риттер

19 1
Переслано от: Книжный День

В этом выпуске Наталья Хорошевская и Скотт Риттер анализируют кризисные ситуации в Иране и Израиле, а также обсуждают последствия политики Дональда Трампа. Риттер резко критикует Трампа за его вклад в обострение конфликта и обвиняет его в соучастии в обмане, приведшем к текущему положению. Они также рассматривают цели Израиля, последствия его атак на Иран и возможные сценарии для Украины. Риттер делится своими мыслями о патриотизме и трудностях с получением паспорта. В завершение он рекомендует книгу Шона Стоуна, вскрывающую иллюзии контроля и реальность тайного управления.

Книга "Нoвый мирoвой пoрядoк". Стратегия империализма. Шон Стоун":
OZON: https://www.ozon.ru/product/novyy-mirovoy-poryadok-strategiya-imperializma-shon-stoun-2167975277/

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Начало
00:11 Критика Трампа
01:41 Цели Израиля и Нетаньяху
04:06 Последствия ударов по Ирану
05:54 Глобальные последствия действий Трампа
07:43 Импичмент Трампа
09:15 Ситуация в Украине
10:23 Экспорт нефти Ираном в Китай
11:32 Визит Трампа к Зеленскому
12:44 Сценарии для Украины
13:29 Вера в Санта-Клауса и позиция России
14:26 Перспективы переговоров
15:22 Реакция на речь Трампа
16:17 Будущее НАТО для Украины
18:06 Ответственность граждан Украины
20:19 Призыв к РФ
21:35 Проблемы с паспортом и давление правительства
23:08 Патриотизм и родина
25:17 Рекомендация книги Шона Стоуна

#Трамп #Израиль #Иран #НАТО #Украина #СкоттРиттер #ШонСтоун #глобальныйпорядок #глубинноегосударство #США #книга

Комментарий редакции

Ключевые тезисы и выводы из беседы


1. Критика роли США и Трампа в конфликте между Ираном и Израилем
- Скотт Риттер рассматривает недавний конфликт как искусственно спровоцированный и отмечает, что экс-президент Трамп, скорее, инициировал кризис, чтобы затем представить себя миротворцем. Это сравнивается с ролью поджигателя, который тушит свой же пожар. Риттер считает недопустимым представлять Трампа как героя: он называет такие действия театром и указывает на реальные последствия — смерть людей, экономические убытки, угрозу энергетического кризиса.
- В этом контексте подчеркивается опасность медийных манипуляций, когда реальные трагедии подаются как победы, а политики получают награды за последствия своих же решений.

2. Израиль, Иран и неудавшиеся стратегические цели
- Израиль преследовал две основные цели: нейтрализовать иранскую программу обогащения урана и добиться смены режима в Иране. Обе цели не достигнуты: Иран сохранил свой потенциал, а атаки Израиля привели лишь к усилению решимости Тегерана.
- Более того, теперь местоположение ядерных объектов Ирана неизвестно, и доверие к международным организациям подорвано. Это создает дополнительную неопределенность и риски в регионе.

3. Театрализованность международной политики
- Риттер указывает на иллюзорность нарратива о "маленьких победоносных войнах" как способе легитимизации власти. Вспоминается образ "хвоста, виляющего собакой", когда военный успех используется для внутреннего укрепления позиций лидера.
- На примере ситуации с Ираном и миротворческой "ролей" Трампа показано, как публичная риторика может скрывать нерешенность глубинных противоречий.

4. Ответственность элит и общества
- Особое внимание уделяется ответственности как политических руководителей (например, Нетаньяху), нарушающих международное право, так и граждан, поддерживающих или игнорирующих действия своих правительств. Риттер выступает за личную гражданскую позицию и критикует пассивность общества — это касается и израильтян, и, отдельно, украинцев, поддерживающих иллюзии относительно Запада и НАТО.
- Он поднимает болезненный, но прагматичный вопрос: кто несет ответственность за последствия — не только лидеры, но и сами народы, если они не противостоят политике своих правительств.

5. Украинский конфликт и западная политика
- Высказывается скепсис относительно медийных сценариев (типа "замороженного конфликта" или быстрой победы Украины) и квазиинформационного шума. По мнению Риттера, исход войны определяет лишь решимость и желание одной стороны — России, и Запад не готов к долгосрочному противостоянию.
- Он довольно жестко описывает ситуацию с Украиной — как коллективную трагедию, за которую несет вину и правительство, и народ, если не противится курсу власти. Он отмечает отсутствие реального сочувствия со стороны Запада и предупреждает об опасности ставить ложные надежды на внешние силы.

6. Внутренняя свобода, патриотизм и гражданская ответственность
- Говоря о собственном положении, Скотт Риттер проявляет позицию, близкую к гражданскому стоицизму: он осознает цену и риски несогласия с властью, но не видит в побеге или эмиграции решения вопроса. Дом и долг — там, где ты можешь что-то изменить.
- Аналогии с военной дисциплиной и уважением к Конституции США сопрягаются с идеей индивидуального выбора — патриотизм проявляется не в безусловной лояльности, а в ежедневной ответственной позиции.

Аналитические замечания и междисциплинарные аналогии


- Выстроенное описание политических процессов напоминает архитектонику театра, где массовое восприятие управляется декорациями и сценариями. Это параллельно психологическим механизмам вытеснения — неприятная реальность закрывается ширмой удобных мифов.
- Глобальные игры элит транслируются через медийные образы, создавая ощущение "контроля" и "управления", хотя, по сути, речь идет о сложном сопряжении неконтролируемых процессов (аналог информационных или физических хаотических систем).
- Ответственность гражданина за действия государства резонирует с идеалами стоицизма — принятие реальности, отказ от оправданий, внутренний выбор и смиренное противостояние внешнему хаосу.
- Критика иллюзий (будь то вера в быструю победу, в гарантии НАТО или в "благого западного спасителя") имеет не только политический, но и экзистенциальный аспект: важнее понимать происходящее, чем верить в удобные сказки.

Практические выводы


- В геополитике, как и в личной жизни, ловушка идеализаций и театрализованной самопрезентации может казаться заманчивой, но на деле ждет разочарование и разрушения, если игнорировать реальные последствия своих действий.
- Притворство, основанное на привычном сценарии, не меняет реальности — а польза приходит только тогда, когда иллюзии разрушаются и остается место для зрелого восприятия происходящего.
- Свобода — не в бегстве, а в принятии ответственности за свою позицию и свой дом.

Открытый вопрос


А не кроется ли истинная зрелость политики и гражданства не в осуждении других, а в постоянной внутренней готовности увидеть за изменчивым театром событий — собственную ответственность и право выбрать своё действие, каким бы малым или незаметным оно ни было? И возможно, именно в этом — путь к тому, чтобы шаг за шагом приближаться к неуловимой, но столь необходимой каждому истине.
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/ab1d4b22237f01eea2df5e63323ce692/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Михаил Делягин о возможной войне Ирана и Израиля (25.09.2012)
Зачем Трамп убил Сулеймани и почему это важно для нас
Зачем Трамп убил Сулеймани и почему это важно для нас
Haaretz: Россия становится «новым шерифом» Ближнего Востока, и Израилю стоит быть осторожнее
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 сентября 2018
Удар Ирана по Израилю. 14.04.2024
Сталин и Израиль
Последний день Израиля
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13799 10795
    чужой 40 мин. назад

      Великолепно послушать запоздалое мнение. Сивков прав, но его здесь никто не комментил. Он сказал что Трампу нужно давать нобелевскую премию мира.
      Вчера состоялся форум Евразийского сотрудничества в Минске и был Путин. Видеосвязь была предоставлена гостям и наблюдателям из Ирана в том числе. Мы поздравляем Иран с сокрушительной Победой над Израилем. У Израиля не было ни одного поражения. Это будет началом окончательного освобождения Украины от похода в Евросоюз. Очень плохо что Турция выразила недоверие С-400 и будет делать совместную защиту с
      западной. То есть Запад будет тщательно изучать С-400. Это плохая внутренность Эрдогана проявилась.
      Я всех поздравляю с Победой и переломом в мировом господстве глистов.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru