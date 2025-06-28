Телеканал «Спас» создал мерзкий документальный фильм «Мумия» и активно презентует его по всей России, по иронии нашей истории включая московский кинотеатр «Октябрь».

Этот киноопус не только и не столько против Ленина или за вынос его тела из Мавзолея, как пишут в некоторый аннотациях. Это удар изнутри по России, от имени заказной духовности власть имущих, по духовности настоящей, народной, неподдельной. В момент, когда наша страна противостоит силам, которые 80 лет назад были побеждены под ленинскими знаменами, евнухи на страже капитализма заметались и завозились в страхе перед неизбежным рождением новой мировой идеологии человеческого братства.

Авторы «Мумии» появились задолго до написания ее сценария, они – на площадях всех украин мира с гоготом сносящие статуи недоступных для них по своему величию фигур. Или кто-то ещё не понимает, что крушители памятников Ленину вскоре стали крушителями и захватчиками храмов Украинской Православной церкви. Фильм возвращает нас к мутным перестроечным сказкам о «России, которую мы потеряли» и в её поисках те же сказочники нас оправили в объятия «великой западной цивилизации», где лицемеры и зачинщики войн всегда клянутся на Библии и долларовая банкнота зачем-то напоминает нам, что «мы верим в Бога».

Христианские и коммунистические идеи России прошли через множество страшных испытаний, преступлений и несправедливостей, чтобы сегодня плечом к плечу защищать настоящую духовность всего человечества. И в этот момент кому-то очень важно расколоть российское общество идиотским фильмом, само название которого – кощунство, и кому как не истинным верующим понимать это.

Мы не будем повторять того, что тело Ленина – это мощи нашей истории, и что имя его уже давно не принадлежит одной России, которая тоже не стала бы без него в ХХ веке тем, чем стала.

Я совершенно убежден, что вера каждого из нас это самая глубокая и интимная наша часть и заслуживает безусловного уважения и защиты от надругательства хамов. И требовать уважения с своим чувствам могут только уважающие чувства других. Этот конфликт – не «между правосланой культурой и безбожным коммунизмом», как пытаются слукавить некоторые, он – между духовностью и хамством.

Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky