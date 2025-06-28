Телеканал «Спас» создал мерзкий документальный фильм «Мумия» и активно презентует его по всей…
Телеканал «Спас» создал мерзкий документальный фильм «Мумия» и активно презентует его по всей России, по иронии нашей истории включая московский кинотеатр «Октябрь».
Этот киноопус не только и не столько против Ленина или за вынос его тела из Мавзолея, как пишут в некоторый аннотациях. Это удар изнутри по России, от имени заказной духовности власть имущих, по духовности настоящей, народной, неподдельной. В момент, когда наша страна противостоит силам, которые 80 лет назад были побеждены под ленинскими знаменами, евнухи на страже капитализма заметались и завозились в страхе перед неизбежным рождением новой мировой идеологии человеческого братства.
Авторы «Мумии» появились задолго до написания ее сценария, они – на площадях всех украин мира с гоготом сносящие статуи недоступных для них по своему величию фигур. Или кто-то ещё не понимает, что крушители памятников Ленину вскоре стали крушителями и захватчиками храмов Украинской Православной церкви. Фильм возвращает нас к мутным перестроечным сказкам о «России, которую мы потеряли» и в её поисках те же сказочники нас оправили в объятия «великой западной цивилизации», где лицемеры и зачинщики войн всегда клянутся на Библии и долларовая банкнота зачем-то напоминает нам, что «мы верим в Бога».
Христианские и коммунистические идеи России прошли через множество страшных испытаний, преступлений и несправедливостей, чтобы сегодня плечом к плечу защищать настоящую духовность всего человечества. И в этот момент кому-то очень важно расколоть российское общество идиотским фильмом, само название которого – кощунство, и кому как не истинным верующим понимать это.
Мы не будем повторять того, что тело Ленина – это мощи нашей истории, и что имя его уже давно не принадлежит одной России, которая тоже не стала бы без него в ХХ веке тем, чем стала.
Я совершенно убежден, что вера каждого из нас это самая глубокая и интимная наша часть и заслуживает безусловного уважения и защиты от надругательства хамов. И требовать уважения с своим чувствам могут только уважающие чувства других. Этот конфликт – не «между правосланой культурой и безбожным коммунизмом», как пытаются слукавить некоторые, он – между духовностью и хамством.
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Комментарий редакции
1. Фильм «Мумия» телеканала «Спас» воспринимается автором как оскорбительный и вредоносный — не только по отношению к фигуре Ленина, но и ко всей российской истории и духовности.
2. Смысл фильма, по мнению автора, — внутренний идеологический удар, попытка разрушить единство и настоящую, «народную» духовность под видом заказной, демонстративной религиозности.
3. Контекст фильма — историко-политический: автор связывает его с действиями по уничтожению памяти и провоцированием новых разделительных линий в обществе, создавая аналогии с сносом памятников Ленину и преследованием Украинской православной церкви.
4. Автор рисует параллели между западной цивилизацией и внутренними российскими конфликтами, указывая на лицемерие Запада, который якобы прикрывается религиозными ценностями, но на деле действует ради материальных выгод и власти.
5. Христианство и коммунистические идеи в России прошли испытания и страдания, и сегодня, утверждает автор, они могут (или должны) объединяться ради защиты подлинной духовности от оскорблений извне и изнутри.
6. Значение памяти о Ленине, по мнению автора, глубоко укоренено в российской истории; попытки его уничижения — это посягательство на коллективную идентичность и духовные основы страны.
7. Конфликт, озвученный в тексте, представлен не как борьба религии с безбожием, а как противостояние духовного достоинства и «хамства» — неуважения к чужой вере и ценностям.
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Вывод:
В основе статьи лежит глубокое противоречие между различными версиями исторической памяти и духовности, присущими российскому обществу. Автор подчеркивает, что репрезентация сложных и символичных фигур (например, Ленина) неотделима от общественного самоуважения, и выступает против попыток пересмотра или деструкции этих символов под предлогом духовного обновления или борьбы за истинную веру.
Особое внимание уделено тому, как легко подменяются понятия — под искусственной борьбой за религиозные ценности проступает желание расколоть общество, противопоставляя его части друг другу. Это сталкивает «моделируемую» духовность с «народной», настоящей, и провоцирует отклик, зачастую более эмоциональный, чем рациональный.
Показательно, что в материале присутствует призыв к признанию интимности и ценности личной веры каждого — вне зависимости от идеологии. Автор ратует за уважение к чужим чувствам и осуждает публичное хамство и демонстративное надругательство над символами прошлого, будь то секулярными или религиозными.
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Философская рефлексия:
Этот конфликт — не уникальное явление для России или современности. В любом обществе символы, связывающие прошлое с настоящим, становятся полем битвы представлений о том, что считать «истинной духовностью», а что — всего лишь ритуализированной внешней оболочкой или инструментом власти. Мы наблюдаем противоречие между желанием обновления (критический дискурс по отношению к прошлому) и стремлением к целостности (сохранение традиций, уважение к памяти). Примечательно, как в данном случае критика фильма выходит далеко за рамки искусства или медиа и становится симптомом общекультурного кризиса идентичности.
Автор, критикуя внешние и внутренние силы, стремящиеся «расколоть» общество, невольно сам становится частью этой борьбы за интерпретацию прошлого — признавая и свою субъективность, и уязвимость коллективной памяти перед манипулятивными интерпретациями.
Вопрос заключается в следующем: возможно ли на самом деле сохранить живую, подлинную духовность, если каждый новый виток исторической рефлексии воспринимается как нападающий акт или кощунство? Или, может быть, сила духовной традиции — в постоянном переживании и преосмыслении, а её разрушение грозит не столько сменой символов, сколько утратой способности к уважительному диалогу между разными взглядами? Где проходит граница между защитой духовных ценностей и попыткой навязать свою субъективную истину обществу?