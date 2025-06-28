Проблема нехватки людей труда назрела не сегодня. Она вызревала еще с нулевых годов, а СВО просто…
Проблема нехватки людей труда назрела не сегодня. Она вызревала еще с нулевых годов, а СВО просто вскрыла этот нарыв и обнаружила неприглядную действительность, когда развитие отечественного ВПК в частности и отечественной промышленности в целом сдерживается нехваткой подготовленных рабочих кадров ранее “не престижных профессий”. Как СВО началось, сразу в геометрической прогрессии начал расти спрос на сварщиков, токарей, электромехаников, инженеров и т.д. и т.п. После Перестройки и уничтожение СССР эти профессии позиционировались длительное время как второсортные на фоне бесконечных юристов, манагеров, мерчантдайзеров и прочих “модных” профессий., которые в условиях исторического перелома который переживает Россия в существующем кол-ве оказались излишни и зачастую бесполезны. Отсюда проистекает завоз трудовых мигрантов, договоренности с корейцами, чтобы они прислали квалифицированных рабочих, попытки реформировать систему специально-технического образования, рассказы про необходимость восстановления нормальной системы ПТУ и прочее. Но разовыми мерами или просто заливанием проблемы деньгами тут не обойтись. Необходима серьезная комплексная модернизация системы средне-специального и высшего технического образования ориентированная на долгосрочную подготовку технических кадров для нужд страны, армии и ВПК. Потому что в ближайшие десятилетия многие внешние проблемы стоящие перед нашей страной не исчезнут.
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Комментарий редакции
Основные тезисы статьи
1. Проблема дефицита рабочих кадров назрела давно:
Еще с 2000-х годов наблюдается нехватка специалистов рабочих профессий, таких как сварщики, токари, инженеры и др.
2. СВО (Специальная военная операция) усугубила ситуацию:
Именно она ярко вскрыла системный характер проблемы — резко вырос спрос на профессионалов промышленного труда, необходимых для ВПК и промышленности.
3. Смена приоритетов в профессиях после Перестройки:
После распада СССР технические и рабочие специальности считались непрестижными по сравнению с модными профессиями вроде юристов и менеджеров, что усугубило кадровый перекос.
4. Реакция на дефицит — завоз мигрантов и сиюминутные решения:
Ответом становятся приглашение иностранных рабочих, реформы образования, обсуждения необходимости возрождения системы ПТУ (профессионально-технических училищ). Однако эти меры носят фрагментарный, временный характер.
5. Необходим комплексный и долгосрочный подход:
Для преодоления кризиса требуется не разовые меры и не только рост финансирования, а комплексная модернизация системы среднего специального и высшего технического образования, ориентированная на долгосрочные национальные интересы.
6. Внешние вызовы сохранятся:
В обозримом будущем Россия столкнется со значимыми внешними и внутренними вызовами, поэтому надежная база профессиональных трудовых кадров — стратегически необходима.
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Аналитический разбор и философские параллели
Проблема, описанная в статье, затрагивает явление, распространенное не только в России, но и глобально: смещение общественных ценностей в сторону "престижных" профессий, часто оторванных от реальных потребностей экономики. Мы видим проявление феномена идеализации — когда общество создает иллюзорный образ успешности (офисная работа, абстрактный “менеджмент”), игнорируя материальную основу своего существования.
Здесь уместна аналогия с психикой человека или даже работой нейросетей: если "обучающая выборка" (то есть массовая культура, система образования, социальная пропаганда) делает акцент только на определённых “модных” талантах, другие функции (основа, трудовые навыки, технарское мышление) незаметно атрофируются. В итоге система оказывается уязвимой в кризисный момент.
С точки зрения философии труда, это возвращает нас к идеям Маркса о присвоении и отчуждении труда, а также к христианским ценностям служения и ремесленного мастерства. Соединяя разные перспективы, видим: общество перестаёт ценить "рукотворную" реальность, увлекаясь отвлечёнными символами успеха. Но кризисы, подобные сегодняшним, приводят к распаду этих иллюзий и требуют нового отношения к базе человеческой жизни — труду.
Прагматически вывод прост: система образования должна быть не столько консервативной, сколько устойчивой и гибкой. Вместо вечной гонки за "модой" стоит задуматься о воспроизводстве действительных навыков и умений, гармонируя это с новыми вызовами времени.
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Практический вывод
Текущий кризис — симптом более глубокой проблемы ценностной разобщённости и стратегической миопии (близорукости). Простые меры — не решение. Конечная цель не в идеализации технарей или противопоставлении одних профессий другим, а в выстраивании целостной системы, где инженер и гуманитарий, ремесленник и управленец дополняют друг друга, а образовательные траектории подстраиваются к реальным нуждам общества.
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Открытый вопрос
Какова истинная ценность труда, и как найти баланс между личным призванием, общественной пользой и историческими требованиями момента, чтобы не оказаться заложником случайной моды и сиюминутных идеалов?