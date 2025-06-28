Главная » Вооруженные силы, Образование, Политика, Экономика

Проблема нехватки людей труда назрела не сегодня. Она вызревала еще с нулевых годов, а СВО просто…

16 0
Переслано от: Colonelcassad

Проблема нехватки людей труда назрела не сегодня. Она вызревала еще с нулевых годов, а СВО просто вскрыла этот нарыв и обнаружила неприглядную действительность, когда развитие отечественного ВПК в частности и отечественной промышленности в целом сдерживается нехваткой подготовленных рабочих кадров ранее “не престижных профессий”. Как СВО началось, сразу в геометрической прогрессии начал расти спрос на сварщиков, токарей, электромехаников, инженеров и т.д. и т.п. После Перестройки и уничтожение СССР эти профессии позиционировались длительное время как второсортные на фоне бесконечных юристов, манагеров, мерчантдайзеров и прочих “модных” профессий., которые в условиях исторического перелома который переживает Россия в существующем кол-ве оказались излишни и зачастую бесполезны. Отсюда проистекает завоз трудовых мигрантов, договоренности с корейцами, чтобы они прислали квалифицированных рабочих, попытки реформировать систему специально-технического образования, рассказы про необходимость восстановления нормальной системы ПТУ и прочее. Но разовыми мерами или просто заливанием проблемы деньгами тут не обойтись. Необходима серьезная комплексная модернизация системы средне-специального и высшего технического образования ориентированная на долгосрочную подготовку технических кадров для нужд страны, армии и ВПК. Потому что в ближайшие десятилетия многие внешние проблемы стоящие перед нашей страной не исчезнут.

https://t.me/readovkanews/98100

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи


1. Проблема дефицита рабочих кадров назрела давно:
Еще с 2000-х годов наблюдается нехватка специалистов рабочих профессий, таких как сварщики, токари, инженеры и др.

2. СВО (Специальная военная операция) усугубила ситуацию:
Именно она ярко вскрыла системный характер проблемы — резко вырос спрос на профессионалов промышленного труда, необходимых для ВПК и промышленности.

3. Смена приоритетов в профессиях после Перестройки:
После распада СССР технические и рабочие специальности считались непрестижными по сравнению с модными профессиями вроде юристов и менеджеров, что усугубило кадровый перекос.

4. Реакция на дефицит — завоз мигрантов и сиюминутные решения:
Ответом становятся приглашение иностранных рабочих, реформы образования, обсуждения необходимости возрождения системы ПТУ (профессионально-технических училищ). Однако эти меры носят фрагментарный, временный характер.

5. Необходим комплексный и долгосрочный подход:
Для преодоления кризиса требуется не разовые меры и не только рост финансирования, а комплексная модернизация системы среднего специального и высшего технического образования, ориентированная на долгосрочные национальные интересы.

6. Внешние вызовы сохранятся:
В обозримом будущем Россия столкнется со значимыми внешними и внутренними вызовами, поэтому надежная база профессиональных трудовых кадров — стратегически необходима.

---

Аналитический разбор и философские параллели


Проблема, описанная в статье, затрагивает явление, распространенное не только в России, но и глобально: смещение общественных ценностей в сторону "престижных" профессий, часто оторванных от реальных потребностей экономики. Мы видим проявление феномена идеализации — когда общество создает иллюзорный образ успешности (офисная работа, абстрактный “менеджмент”), игнорируя материальную основу своего существования.

Здесь уместна аналогия с психикой человека или даже работой нейросетей: если "обучающая выборка" (то есть массовая культура, система образования, социальная пропаганда) делает акцент только на определённых “модных” талантах, другие функции (основа, трудовые навыки, технарское мышление) незаметно атрофируются. В итоге система оказывается уязвимой в кризисный момент.

С точки зрения философии труда, это возвращает нас к идеям Маркса о присвоении и отчуждении труда, а также к христианским ценностям служения и ремесленного мастерства. Соединяя разные перспективы, видим: общество перестаёт ценить "рукотворную" реальность, увлекаясь отвлечёнными символами успеха. Но кризисы, подобные сегодняшним, приводят к распаду этих иллюзий и требуют нового отношения к базе человеческой жизни — труду.

Прагматически вывод прост: система образования должна быть не столько консервативной, сколько устойчивой и гибкой. Вместо вечной гонки за "модой" стоит задуматься о воспроизводстве действительных навыков и умений, гармонируя это с новыми вызовами времени.

---

Практический вывод


Текущий кризис — симптом более глубокой проблемы ценностной разобщённости и стратегической миопии (близорукости). Простые меры — не решение. Конечная цель не в идеализации технарей или противопоставлении одних профессий другим, а в выстраивании целостной системы, где инженер и гуманитарий, ремесленник и управленец дополняют друг друга, а образовательные траектории подстраиваются к реальным нуждам общества.

---

Открытый вопрос


Какова истинная ценность труда, и как найти баланс между личным призванием, общественной пользой и историческими требованиями момента, чтобы не оказаться заложником случайной моды и сиюминутных идеалов?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/boris_rozhin/170537
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мера как социально-политическая и медицинская проблема
Эти две трагедии роднит "единый знаменатель" — крайне пренебрежительное отношение работодателей к людям труда
Дубай объявил о гранте на решение проблемы нехватки воды
«УМРИ, НО НЕ СЕГОДНЯ» ИЛИ КАК СВЕТЛАНА ЛЕВАШОВА МЕШАЕТ ПАРАЗИТАМ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Проблема наших людей в том, что они очень глобально и много думают
Александр Русин. СССР убили идиоты. Сегодня они покусились на Россию
Дискуссия о проблемах замедления советской экономики 60-70х годов
А Сталин и не терялся…

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru