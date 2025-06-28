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Операция “Немыслимое” – последний шанс спасти Британскую империю

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Переслано от: Игорь Шишкин

Мое выступление в программе Николая Старикова "Наследие" о том, что стояло за попыткой Черчилля спровоцировать советско-американскую войну летом 1945 года

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы

1. "Операция Немыслимое": история и суть
— После окончания Второй мировой войны, когда СССР и страны Запада еще номинально были союзниками, британский премьер Уинстон Черчилль поручил Генштабу разработать план внезапной атаки против СССР с участием англо-американских и даже "недобитых" немецких дивизий.
— Целью было не мгновенно разгромить СССР, а втянуть Союз и США в затяжную и изматывающую войну, чтобы Британия сохранила статус великой державы, став "третьей силой".
— В подготовке плана заложили идею восстания в Польше, а также планировали активное участие армии Краёвой для диверсий в тылу советских войск.

2. Исторический контекст и логику Британии
— Союзничество с СССР во Второй мировой интерпретируется как временная мера, продиктованная исключительно интересами Запада (выживание в борьбе против нацизма), а вовсе не искреннее партнерство.
— Идея "вечных интересов, а не вечных союзников или врагов" определяет британскую политику: Британия всегда выступала против любого гегемона на континенте, независимо от его политического облика.
— Приведены примеры: удар по французскому флоту в 1940 году после капитуляции Франции, динамика отношений с Германией до войны, операция "Копьё" как план атаки по советским нефтяным регионам еще до конфликта с Гитлером.

3. Причины нереализации операции
— Ключевые причины:
• осознание страной невозможности быстрой победы над СССР;
• стратегическая демонстрация силы советской армией (например, взятие Берлина, парады, показ новых танков);
• информированность Сталина о плане, подготовка к отражению удара, напряженная дипломатическая игра и военная зачистка польских диверсантов в тылу.
— Отказ США, не желавших быть втянутыми в новую кровопролитную войну ради британских интересов.

4. Методы дипломатии и западное поведение
— В качестве "операции прикрытия" упоминается гуманитарная миссия супруги Черчилля в СССР, чтобы снизить подозрения советского руководства.
— Особое внимание уделяется тому, как Британия манипулирует партнерами для достижения собственных целей, используя как явные, так и скрытые инструменты (дипломатию, информационные акции, поддержку внутренних конфликтов).

5. Уроки и параллели с современностью
— Обсуждается вопрос: есть ли сейчас для НАТО "что-то немыслимое"? Делается вывод, что единственное их ограничение — угроза неприемлемого ущерба; ценности являются риторикой, а действительный мотив — рациональная геополитическая выгода.
— Проведен параллель с современной украинской и европейской политикой Запада: Британия и США по-прежнему склонны разжигать конфликты чужими руками ради своих интересов.
— Осуждается распространенный у романтических интерпретаторов истории образ благородных союзов и противостояния добра со злом — подчеркивается примат прагматики и интересов.

6. Черчилль как политический стратег
— Его личные качества (жесткость, прагматизм, даже пристрастие к алкоголю) оказались несерьезными препятствиями для политики; утверждается, что он владел искусством военной интриги и маскировки намерений.

7. Историческая преемственность западных стратегий
— Британия, спровоцировав Первая и Вторая мировые войны, последовательно реализовала стратегию ослабления возможных конкурентов на континенте, сохраняя за собой право быть арбитром, используя другие большие страны как "кулаки" в борьбе за гегемонию.

Практические выводы и философский анализ

Данная беседа иллюстрирует важную мысль: государственная политика сильных мировых игроков не опирается на идеалы или моральные категории, а определяется прагматикой выживания и превосходства. Исторические примеры (включая операции, о которых редко пишет западная историография) указывают на системное использование партнеров как инструментов, что остаётся характерным и для текущей международной политики.

Однако, если взглянуть чуть глубже — здесь возникает вопрос: возможно ли построить международные отношения, лишённые двойных стандартов, если такова "фундаментальная природа" государств? Не является ли стремление к "вечной дружбе", идеализированной справедливости на мировой сцене просто утопической проекцией человеческих желаний — разновидностью коллективной иллюзии, о которой свидетельствуют постоянно повторяющиеся "удары в спину"?

Понимание этой "гибкой истины" через призму практики оставляет место лишь для осторожного реализма, осознанности собственных интересов и дисциплины, но не для догматизма или безоглядного доверия чужим обещаниям. Вместе с тем, если принять подобное устройство мира, возникает вечный вопрос: должны ли мы, как общества и индивиды, смиряться с этим порядком вещей, либо сознательно искать новые формы доверия и сотрудничества, пусть даже локально, против тенденций "большой политики"?

Открытый философский вопрос:
Если история — это череда рациональных предательств ради выгоды, какую роль в ней могут (или должны) играть личная этика, эмпатия, доверие? Возможна ли "немыслимая" альтернатива привычному ходу вещей?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/0c526a1b2ed46f921e07152ec7baab08/
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