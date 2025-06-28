Очень важная вещь, которую нужно сказать о вере, – это то, что вера есть открытые двери для того,…
Очень важная вещь, которую нужно сказать о вере, – это то, что вера есть открытые двери для того, чтобы Богу зайти. Бог не заходит в дом человеческий, выбивая двери ногой, как забегают, например, в притон наркоманов полицейские или как кто-то еще имеет наглость через окно, с шумом и криком, врываться в наше жилище.
Нет! Господь стоит и стучит! В XIX веке был такой английский художник У. Хант, он нарисовал картину «Ночной путник», или «Путник Апокалипсиса» («Светоч мира»).
На ней изображен Иисус Христос с фонарем, фонарь в закрытом таком сосуде, чтобы ветром не задуло.
Спаситель в терновом венце, в дорожной одежде; Он стоит у дверей некоего дома.
Это очень известная картина, чрезвычайно известная, есть много перерисовок ее, и оригинальная картина сама очень любопытна.
Христос стоит у дверей некоего дома и стучится в эти двери. Очевидно, это двери сердца человеческого, и Он в них стучится. Он не бьет в эти двери ни локтем, ни плечом, ни коленом, Он туда аккуратненько стучится.
У порога этого дома много бурьяна – это значит, что дверь нечасто открывалась, дверь закрыта, она уже заросла, а Он стоит и стучит… Знаете, как бывает, когда стучат к вам в дом аккуратненько, а вы вдруг музыку слушаете, вам не слышен стук, или у вас пьянка-гулянка, и вам не слышно, или футбол по телевизору – Ура-а-а!!! – какое там, разве слышно, что Христос в дверь стучится?
Не слышно!
А вдруг ты спишь, например, – тоже не слышишь… Мало ли, почему ты не открываешь двери своего сердца.
И Ханту, автору этой картины, заметили такую интересную вещь: «Мы понимаем, что это аллегорическая картина: Христос стучится в двери наших сердец.
Всё понятно, двери заросшие, не открываются…
А вот ручки-то нет! Там, снаружи, ручки нет!
Вы забыли здесь ручку нарисовать!
У любой двери есть ручка – и снаружи, и изнутри».
На что художник сказал: «У этой двери ручка только изнутри». Снаружи у дверей сердца ручки нет.
Двери сердца можно открывать только изнутри.
Это – чрезвычайно важная мысль!
Человек должен сам открыться Богу. Христос не будет насильно творить чудеса над человеком, который не открывает Ему дверь.
«Стою у дверей и стучу. Кто откроет мне – войду к нему и буду вечерять с ним, я и Отец Мой» (ср.: Откр. 3: 20).
А если дверь не открываешь – Он что, спецназ, или омоновец, или кто Он? Из налоговой службы?
Он не будет ломать твою дверь. Он будет уважать твою свободу. Будет стоять и стучать, а ручка – только изнутри.
Кстати, и ад закрыт изнутри. Клайв Льюис в одном из своих богословских трактатов пишет о том, что двери ада закрыты изнутри, то есть люди сами находятся в глубине отчаяния, и они закрывают, так сказать, свою адскую каморку изнутри и не хотят оттуда выходить.
Это касается наркоманов, самоубийц, это касается развратников, сребролюбцев, гордецов.
Они заходят в адскую келью, закрывают ее изнутри и не хотят оттуда вылезать.
И потом обвиняют Бога и всех святых в том, что жизнь у них не сложилась, что кто-то там в чем-то виноват, хотя, в принципе, только они и могут выйти из этой двери.
Комментарий редакции
1. Вера — это открытые двери для Бога:
Вера представлена как добровольное, свободное открытие человека навстречу Богу. Бог не вторгается насильно, не врывается в "дом сердца" человека, а терпеливо ждет и стучит у порога.
2. Аллегория картины Уильяма Ханта:
Символизм знаменитой картины "Светоч мира" заключается в том, что Иисус стоит у двери дома (сердца человека) и стучит, но дверь давно не открывалась, она заросла бурьяном. Важно — у этой двери ручка только с внутренней стороны: открыть может лишь сам человек.
3. Ручка изнутри — символ свободы выбора:
Бог уважает свободу человека. Только сам человек способен открыть свое сердце навстречу. Христос не ломает дверь, а с уважением к свободе остается снаружи, ожидая добровольного решения.
4. Закрытость и ответственность:
Аналогия с аду Клайва Льюиса: "двери ада заперты изнутри". Люди нередко остаются в страданиях, отчаянии, предрассудках добровольно, не желая открыться для перемен и обвиняя внешние обстоятельства или Бога.
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Анализ с философским и междисциплинарным ракурсом:
В первую очередь здесь затрагивается глубинная тема свободы воли — категории, переплетающейся и с богословием, и с философией, и с психологией. Картина Ханта оказывается метафорой не только религиозного выбора, но и психологических механизмов: человек может метафорически "запереть" себя, избегая новых смыслов и встреч с изменяющим жизненный уклад опытом. Аналогично, в когнитивных науках (например, теории пластичности мозга) встречается идея: изменения возможны только при внутренней готовности к восприятию нового.
Этот текст также напоминает нам об ответственности субъекта: если держать сердце закрытым из страха, привычки, боли, то изменения извне невозможны. Богу — условному "объективному" фактору, как и любому внешнему стимулу — остается лишь ждать и стучаться.
Вопрос о ручке только изнутри пересекается с экзистенциальной философией (например, Жан-Поль Сартр) — принятие свободы неизменно связано с ответственностью и с тягостью совершения выбора. Многие люди избегают этого, предпочитая обвинять внешний мир, чем признать свою внутреннюю запертость.
Интересный параллелизм дает аналогия с адом Льюиса: личные "аду" — часто плод нашего выбора остаться в ограничивающих состояниях, замкнуться на себе, не воспользоваться шансом на выход.
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Практические выводы:
- Вера как процесс внутреннего согласия и открытия себя навстречу новому (в религиозном, психологическом, жизненном смысле) — добровольна и требует осознанного шага со стороны человека.
- Воздействие извне, даже самое доброе и возвышенное, не может разрушить внутреннюю закрытость, если она поддерживается изнутри.
- Ответственность за открытие или закрытие собственного "сердца" — всегда личная, и винить за закрытую дверь смысла нет.
- Размышление о своих закрытых и открытых дверях может стать точкой осознанности и роста.
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Открытый вопрос для размышления:
Что в нас чаще — страх или усталость, гордыня или обида — превращает дверную ручку в символическую печать, мешая увидеть иный свет? Где проходит граница между сохранением внутренней автономии и добровольным открытием себя чему-то — или Кому-то — большему? Не в этом ли и состоит вечный поиск истины: уметь распознавать моменты, когда надо собраться с духом и повернуть ту самую ручку?
Чё тока не придумают про Сатану.
А ад не закрыт изнутри. Он – пуст, так как фсе бабы – здесь.(из анекдота)
Чёт я в православии подобных икон и картин не видел.Андрушка продвигает католицизм – протестантизм?