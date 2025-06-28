Очень важная вещь, которую нужно сказать о вере, – это то, что вера есть открытые двери для того, чтобы Богу зайти. Бог не заходит в дом человеческий, выбивая двери ногой, как забегают, например, в притон наркоманов полицейские или как кто-то еще имеет наглость через окно, с шумом и криком, врываться в наше жилище.

Нет! Господь стоит и стучит! В XIX веке был такой английский художник У. Хант, он нарисовал картину «Ночной путник», или «Путник Апокалипсиса» («Светоч мира»).

На ней изображен Иисус Христос с фонарем, фонарь в закрытом таком сосуде, чтобы ветром не задуло.

Спаситель в терновом венце, в дорожной одежде; Он стоит у дверей некоего дома.

Это очень известная картина, чрезвычайно известная, есть много перерисовок ее, и оригинальная картина сама очень любопытна.

Христос стоит у дверей некоего дома и стучится в эти двери. Очевидно, это двери сердца человеческого, и Он в них стучится. Он не бьет в эти двери ни локтем, ни плечом, ни коленом, Он туда аккуратненько стучится.

У порога этого дома много бурьяна – это значит, что дверь нечасто открывалась, дверь закрыта, она уже заросла, а Он стоит и стучит… Знаете, как бывает, когда стучат к вам в дом аккуратненько, а вы вдруг музыку слушаете, вам не слышен стук, или у вас пьянка-гулянка, и вам не слышно, или футбол по телевизору – Ура-а-а!!! – какое там, разве слышно, что Христос в дверь стучится?

Не слышно!

А вдруг ты спишь, например, – тоже не слышишь… Мало ли, почему ты не открываешь двери своего сердца.

И Ханту, автору этой картины, заметили такую интересную вещь: «Мы понимаем, что это аллегорическая картина: Христос стучится в двери наших сердец.

Всё понятно, двери заросшие, не открываются…

А вот ручки-то нет! Там, снаружи, ручки нет!

Вы забыли здесь ручку нарисовать!

У любой двери есть ручка – и снаружи, и изнутри».

На что художник сказал: «У этой двери ручка только изнутри». Снаружи у дверей сердца ручки нет.

Двери сердца можно открывать только изнутри.

Это – чрезвычайно важная мысль!

Человек должен сам открыться Богу. Христос не будет насильно творить чудеса над человеком, который не открывает Ему дверь.

«Стою у дверей и стучу. Кто откроет мне – войду к нему и буду вечерять с ним, я и Отец Мой» (ср.: Откр. 3: 20).

А если дверь не открываешь – Он что, спецназ, или омоновец, или кто Он? Из налоговой службы?

Он не будет ломать твою дверь. Он будет уважать твою свободу. Будет стоять и стучать, а ручка – только изнутри.

Кстати, и ад закрыт изнутри. Клайв Льюис в одном из своих богословских трактатов пишет о том, что двери ада закрыты изнутри, то есть люди сами находятся в глубине отчаяния, и они закрывают, так сказать, свою адскую каморку изнутри и не хотят оттуда выходить.

Это касается наркоманов, самоубийц, это касается развратников, сребролюбцев, гордецов.

Они заходят в адскую келью, закрывают ее изнутри и не хотят оттуда вылезать.

И потом обвиняют Бога и всех святых в том, что жизнь у них не сложилась, что кто-то там в чем-то виноват, хотя, в принципе, только они и могут выйти из этой двери.