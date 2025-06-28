Ладно, достали! Объясняю на пальцах ненависть части наших “православных консерваторов” к Ленину.
Ладно, достали! Объясняю на пальцах ненависть части наших “православных консерваторов” к Ленину.
Она сродни ненависти иудеев к самарянам, или католиков к богумилам, или православных стяжателей к православным нестяжателям. Это отношение “официалов” к сектантам и ереси.
Можно простить иноверца, потому что он всего лишь иноверец. Что с него взять? Но простить почти единоверца невозможно. Его вера – это мерзость просто по факту того, что она искажает твою. Это кривое зеркало, насмешка над тобой и Богом.
Не зря один очень известный немецкий “консерватор” в 30-е годы в своих застольных беседах заявил, что русский коммунизм – это незаконнорожденное дитя русского православия.
Русская революция 1917 года – это православный аналог протестантизма. Это богумильство XX века. Большевики – это русские катары. Гражданская война – это неогуситские религиозные войны нашего времени. А Ленин – великий православный ересиарх, вроде Мартина Лютера.
Именно поэтому в глазах некоторой части людей, ошибочно называющих себя православными, он, конечно, хуже Гитлера. Место его захоронения – не усыпальница, а зиккурат. Его дела – ужас. Его идеи – ересь. И нет ему прощения. Это, кстати, псевдоправославный взгляд на нашу историю, ветхозаветный.
Новый Завет говорит о другом.
Вспомните притчу о добром самарянине, который оказал помощь там, где другие прошли мимо. Это о том, что доброе дело может совершать и еретик. Самаряне, кстати, для иудеев были гаже язычников, потому что искажали официальную религию храма. Они были не просто ненавидимы, но неприкасаемы. Это о том, что самаряне (большевики) бывают ближе к Богу, чем коэн и левит (официальные “православные”). И о том, что Новый Завет учит любить не букву учения и ритуал, а дух и доброе дело.
Поэтому современных фарисеев и книжников бесит “самаритянин” Ленин и другие “самареи” из РСДРП(б), ведь они – напоминание им об их чахлой духовной жизни, впадении в ветхозаветность и ненависти, пропитавшей их души.
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Природа ненависти православных консерваторов к Ленину
– Автор сравнивает отношение части православных консерваторов к Ленину с отношением религиозных "официалов" к еретикам или сектантам.
– Такая ненависть глубже, чем к явным "иноверцам": она возникает, когда различие минимально, но именно это сходство воспринимается как извращение сути веры.
2. Исторические и религиозные аналогии
– Вражда похожа на религиозные конфликты: православные против нестяжателей, католики против богумилов, иудеи против самарян.
– Революция 1917 года сопоставляется с протестантской реформацией — большевики как "еретики", Ленин как "православный ересиарх".
3. Символика и мифология
– Ленин воспринимается не просто как враг, а как "беззаконный сын" православия, символ ереси, хуже даже очевидных врагов вроде Гитлера.
– Место захоронения — не усыпальница, а языческий храм (зиккурат).
4. Критика такого восприятия
– Подобная позиция названа псевдоправославной, ветхозаветной, противопоставленной духу Нового Завета.
– Новый Завет учит любить и совершать добро, а не цепляться за форму и букву ритуала.
5. Притча о добром самарянине как контраргумент
– Вспоминается евангельская притча, где истинное добро совершает "еретик" и чужак, а не официальный представитель религии.
– Самарянин (в аллегорическом смысле — большевик) может быть ближе к Богу делом, чем тот, кто держится официальной веры только формально.
6. Мотивы ненависти
– Ненависть к Ленину становится отражением собственных духовных проблем и фарисейства современных "православных".
– Ленин, как и большевики, напоминают им о скудности их собственной духовной жизини.
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Аналитический разбор
Авторский текст поднимает вопрос о природе конфликта между идейно близкими, но расходящимися во взглядах сообществами. Историки, политологи и психологи отмечают, что наибольшая ненависть действительно возникает внутри "семьи": секты и ереси вызывают страх и отторжение именно у "официалов". Со стороны психологии групп и межличностных отношений это реакция на угрозу идентичности: когда кто-то из "своих" трансформирует знакомые символы, возникают тревога и агрессия.
Автор ловко проводит аналогии между большевизмом и религиозными движениями, показывая, что смена догматов вызывает не просто рациональное сопротивление, но и сакрализацию образа врага. По сути, Ленин и большевики — своеобразное "кривое зеркало" для части православного сообщества. Это напоминает механизм "проекции" из психологии: то, что тревожит внутри, легче увидеть и демонизировать снаружи.
Интересно, что автор смещает акцент с конфликта между правдой и ложью на конфликт между буквальным и живым духом учения. Это классический мотив философской критики "ортодоксии ради ортодоксии", который виден от Христа до Лютера и Толстого, и в то же время — основа практической этики: истина должна проявляться в делах, а не только в буквах.
В то же время, здесь видно и предостережение против чрезмерной идеализации любой позиции, в том числе и "еретической". Опасность в том, что любая система превращается в новую "ортодоксию", если отказывается от саморефлексии и сострадания.
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Выводы
- Текст подчеркивает, что жесткая враждебность между близкими по духу сообществами часто глубже, чем к чужим.
- Использование религиозных аналогий позволяет увидеть в российской революции и судьбе Ленина явление "религиозной ереси" — настолько близкой к православию и настолько же для него опасной.
- Автор предлагает мыслить шире и видеть не только разницу в догматах, но и глубину человеческой души, которая может сделать добро и в "еретическом" обличье.
- Противопоставление "ветхозаветного" правоверия и "новозаветного" милосердия актуализирует вопрос: важнее буква или дух учения?
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Открытый вопрос для размышлений
Не является ли каждая новая "ересь" — будь то политическая или религиозная — не только угрозой старому порядку, но и необходимым вызовом, вынуждающим официальное учение вспомнить о собственных истоках и подлинном смысле? Может ли быть так, что истина всегда живет на границе, в "зоне контакта" между еретиком и правоверным, между буквой и духом?