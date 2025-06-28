Ладно, достали! Объясняю на пальцах ненависть части наших “православных консерваторов” к Ленину.

Она сродни ненависти иудеев к самарянам, или католиков к богумилам, или православных стяжателей к православным нестяжателям. Это отношение “официалов” к сектантам и ереси.

Можно простить иноверца, потому что он всего лишь иноверец. Что с него взять? Но простить почти единоверца невозможно. Его вера – это мерзость просто по факту того, что она искажает твою. Это кривое зеркало, насмешка над тобой и Богом.

Не зря один очень известный немецкий “консерватор” в 30-е годы в своих застольных беседах заявил, что русский коммунизм – это незаконнорожденное дитя русского православия.

Русская революция 1917 года – это православный аналог протестантизма. Это богумильство XX века. Большевики – это русские катары. Гражданская война – это неогуситские религиозные войны нашего времени. А Ленин – великий православный ересиарх, вроде Мартина Лютера.

Именно поэтому в глазах некоторой части людей, ошибочно называющих себя православными, он, конечно, хуже Гитлера. Место его захоронения – не усыпальница, а зиккурат. Его дела – ужас. Его идеи – ересь. И нет ему прощения. Это, кстати, псевдоправославный взгляд на нашу историю, ветхозаветный.

Новый Завет говорит о другом.

Вспомните притчу о добром самарянине, который оказал помощь там, где другие прошли мимо. Это о том, что доброе дело может совершать и еретик. Самаряне, кстати, для иудеев были гаже язычников, потому что искажали официальную религию храма. Они были не просто ненавидимы, но неприкасаемы. Это о том, что самаряне (большевики) бывают ближе к Богу, чем коэн и левит (официальные “православные”). И о том, что Новый Завет учит любить не букву учения и ритуал, а дух и доброе дело.

Поэтому современных фарисеев и книжников бесит “самаритянин” Ленин и другие “самареи” из РСДРП(б), ведь они – напоминание им об их чахлой духовной жизни, впадении в ветхозаветность и ненависти, пропитавшей их души.