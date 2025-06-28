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Кто победил в Крымской войне

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Переслано от: Александр Чукланов

Кто победил в Крымской войне.
Современные исследования о причинах и итогах Крымской войны, где доказано, что Россия эту войну как минимум не проиграла. Автор книги Роман Коротенко.
Если есть возможность и желание поддержать автора канала, это можно сделать здесь: https://yoomoney.ru/to/4100116592555073
и здесь, карта Сбера: 5336690111152924. Причем это никого ни к чему не обязывает.

Комментарий редакции

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Тезисы лекции:


1. Многозначность Крымской войны:
- Крымская война (1853–1856) известна под разными названиями: Восточная, Русско-турецкая, «нулевая мировая война», что подчеркивает ее глобальный характер.
- Война имела планетарное значение, связанное с переделом территорий, сфер влияния и мирового порядка, вызванным упадком или усилением одной из сторон.

2. Контекст и причины войны:
- Гипотеза о связи войны с падением «Великой Тартарии» — мифической империи, якобы существовавшей ранее. После ее распада европейские страны и США начали делить ее территории.
- Крымская война рассматривается как эпизод более масштабного конфликта, связанного с глобальной борьбой за ресурсы и влияние.

3. География военных действий:
- Война не ограничивалась Крымом: боевые действия шли в Балтийском, Белом, Баренцевом и Охотском морях, а также включали бомбардировки Одессы, Таганрога, Свеаборга и Соловецких островов.
- Особое внимание уделяется обороне Петропавловска-Камчатского, где союзные войска потерпели поражение, но это событие замалчивалось.

4. Интернациональный характер союзных войск:
- Союзные войска (Англия, Франция, Турция и др.) имели интернациональный состав, объединялись ситуативно для дележа ресурсов кризисного государства (Российской империи).
- Аналогия с современной Сирией: разные страны действовали на чужой территории, преследуя свои интересы.

5. Роль Севастополя:
- Оборона Севастополя стала кульминацией войны, длилась 11 месяцев. Город был ключевой базой Черноморского флота, что делало его стратегически важным.
- Союзники недооценили стойкость русских войск, включая моряков и мирных жителей. Падение Малахова кургана предрешило исход осады.

6. Исторические искажения:
- Официальная история, по мнению автора, искажает события, представляя Россию проигравшей стороной, чтобы скрыть истинные мотивы войны.
- Упоминаются нестыковки, такие как медали за «победу на Балтике» и в Южной Африке, что вызывает вопросы о реальных целях войны.

7. Книга Романа Коротенко:
- В книге «Как Россия победила в Крымской войне» автор предлагает альтернативную трактовку событий, опровергая миф о поражении России.
- Указываются примеры фальсификаций, например, история с «сапогами Меньшикова» в Британском музее, которые, вероятно, не принадлежали командующему.

8. Роль западных банкиров:
- Крымская война рассматривается как часть борьбы западноевропейских банкиров (называемых «ОПГ закулиса») против суверенной России, которая не подчинялась их банковской системе.
- Россия представляла угрозу из-за независимого рубля, собственных государственных интересов и географической близости к Индии — ключевому рынку Британии.

9. Мехмед Али и международная политика:
- Египетский наместник Мехмед Али использовался западными державами как инструмент против России и Османской империи.
- Его действия (например, поход на Константинополь) были направлены на дестабилизацию региона, но Россия дипломатически предотвратила угрозу, заключив Ункяр-Искелесийский договор (1833).

10. Ункяр-Искелесийский договор:
- Договор между Россией и Турцией (1833) обязывал Турцию закрывать Дарданеллы для иностранных военных кораблей по требованию России.
- Это стало значительным дипломатическим успехом России, достигнутым без кровопролития.

Вывод:


Лекция предлагает альтернативный взгляд на Крымскую войну, представляя ее как часть глобального конфликта («нулевой мировой войны»), связанного с борьбой за мировое влияние и ресурсы. Автор утверждает, что официальная история искажает события, чтобы скрыть истинные мотивы войны, которые заключались в стремлении западных банкиров («ОПГ закулиса») подорвать суверенитет России. Несмотря на падение Севастополя, Россия не была однозначно проигравшей стороной, о чем свидетельствуют дипломатические успехи (Ункяр-Искелесийский договор) и отдельные победы (оборона Петропавловска). Лекция подчеркивает необходимость критического подхода к официальным историческим нарративам и предлагает читателям изучить книгу Романа Коротенко для более глубокого понимания событий.
Редактор: mini4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=904Bp2XV5VY
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