В спорте высоких достижений очень важна идеальная техника исполнения. Неисправленная и закреплённая на начальных этапах пути небольшая помарка может стать непреодолимым барьером, отрезающим от вершин. Отработка и закрепление базовых упражнений, доведение их до идеала становится фундаментом и обязательной программой. Для других видов деятельности подобный перфекционизм и требовательность к техническому исполнению также присутствует, но не всегда заметны, особенно когда отсутствует четкая методика воспитания и подготовки талантов.

Творческая деятельность, в рамках которой индивид может вырасти до создающего шедевры мастера, делающего то, что никто до него не делал, не имеет универсальных алгоритмов обучения. Многим вещам нельзя научить, можно лишь научиться, учитель не ведёт ученика за руку и даже не показывает путь. Он указывает направление, помогает освоить и наработать базовую технику в начале пути, объясняет технику безопасности. Дальше индивид работает сам, царских путей нет. Имеющиеся алгоритмы ограничены, они позволяют готовить лишь ремесленников, которые способны к повторам, но не горазды к новому.

Системы подготовки молодых учёных в общественных и гуманитарных науках в мире с конца XX в. превратились в конвейер по созданию ремесленников, которых не столько направляют и помогают развиваться, сколько натаскивают и ведут проторенным путём, ограничивая правилами. В отечественной науке работа начинается с написания первой главы, где положено детально, скрупулёзно и со всем возможным уважением перечислить классиков и современников, говоривших по данной проблеме.

Боже упаси молодого учёного критиковать или сомневаться в ценности и значимости сказанного мэтрами, даже если это откровенный бред, месть в виде черных шаров будет преследовать десятилетиями, а имидж скандалиста и невежи закрывать двери. В последующих главах диссертации требуется написать нечто, что будет опираться на собранный реферат в первой главе, но будет нести некий элемент «научной новизны». Последнее чаще всего заключается в разборе небольшого ответвления, частного случая работы уважаемого человека, что позволяет тихо и скромно получить вожделенный и бессмысленный статус.

На ранних этапах карьеры, пока ещё горит энтузиазм молодости, многие молодые ученые пытаются сопротивляться системе, перечить, выходить за пределы, показывать новые грани знания. Им очень быстро и болезненно объясняют, что такое корпоративная этика, субординация и выслуга лет. После чего следует публичная и унизительная порка и наказание, чтобы поставить зарвавшегося юнца на место. Если индивид не хочет быть вышвырнут из научной среды, он подчиняется и смиряется.

Дело не в жестокости и в неминуемости наказания, молодому ученому и его ровесникам на конкретном примере объясняют правила игры. Многие разочарованно уходят в другие сферы деятельности, но большинство соглашается с дедовщиной, успокаивая себя – это временно, надо лишь притвориться, перетерпеть, а получив статус поменять систему. Проходят десятилетия, маска прирастает, привычка собирать реферат, опираться на чужое мнение и искать ответы в прошлом становится второй натурой, повторение и распаковка становится призванием, а научная халтура профессией.

В современной общественной и гуманитарной науке учёных-универсалов и создателей научных школ всё меньше, это характерно для мира в целом и России в частности. Многие дошедшие до статусов и формальных высот научной деятельности изначально талантливые ученые вдруг осознают, что ничего яркого и весомого они не сделали и уже не сделают. Похожих на них инкубаторских кандидатов, докторов наук, членкоров целые стадионы. Творческая жизнь практически прошла, а оставить для будущего нечего. Большая часть смиряется, но есть те, кто в поисках второй научной молодости бросается в омут с головой, желая сделать великое открытие, оставить след в истории, стать классиком при жизни и т.д.

Ситуация осложняется закрепленными за десятки лет ошибками в технике научного мышления и поиска, проявлением которой является та самая первая глава. Осознать проблему, дойти до фундамента, исправить помарки очень непросто. Лучше всего тут помощь со стороны, от состоявшегося мастера, но таких очень мало. К тому же мешают гордыня и органические, возрастные изменения. Чаще всего итогом становится один из следующих вариантов:

▪️ сделать вид, что все нормально и продолжать жить как прежде;

▪️ откатиться к «заводским настройкам», в надежде, что мозги ещё способны к работе, найти себя в другой научной и/или практической деятельности;

▪️ «осознать», что в соседней научной области ничего не знают и не умеют, прийти туда со своим бэкграундом и начать строить «прорывные», «альтернативные теории» полностью игнорируя наработки и достижения ученых данного направления;

▪️ не умея работать без основы, первой главы, насобирать туда откровенной «псевдонауки», эзотерики и глупостей, после чего начать строить на этой базе «шедевры».

Периодически можно наблюдать, как обвешанные степенями и званиями учёные вдруг начинают делать открытия, после чего испытываешь испанский стыд. Представьте, что высококлассный, талантливый врач с громадным опытом и стажем вдруг начинает чинить компьютеры с помощью наговоров и спиритических сеансов. Было бы смешно, если бы этот врач не продолжал лечить людей.

Прорывные научные работы в общественных и гуманитарных направлениях должны создаваться на широком фундаменте науки, без написания реферата и систематизации чужих работ. Имеющий соответствующее образование учёный должен сесть и начать самостоятельно искать ответы, строить гипотезы, набрасывать идеи. Только перебрав все возможное, имея большое количество материала для последующих работ, он должен приступать к первой главе. После чего выяснится, что большая часть идей была уже обнаружена и описана теми самыми классиками, но оставшегося материала хватит с избытком на несколько стандартных диссертаций. Времени уйдёт много, но результат будет во много раз лучше.

И, да, главный смысл строгого и неминуемого наказания за преступление не в изоляции от общества и не в мести, а в предостережении, наглядном примере, который должен остановить многих…

Источник

Андрей Школьников