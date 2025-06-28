Андрей Школьников: Проклятие первой главы
В спорте высоких достижений очень важна идеальная техника исполнения. Неисправленная и закреплённая на начальных этапах пути небольшая помарка может стать непреодолимым барьером, отрезающим от вершин. Отработка и закрепление базовых упражнений, доведение их до идеала становится фундаментом и обязательной программой. Для других видов деятельности подобный перфекционизм и требовательность к техническому исполнению также присутствует, но не всегда заметны, особенно когда отсутствует четкая методика воспитания и подготовки талантов.
Творческая деятельность, в рамках которой индивид может вырасти до создающего шедевры мастера, делающего то, что никто до него не делал, не имеет универсальных алгоритмов обучения. Многим вещам нельзя научить, можно лишь научиться, учитель не ведёт ученика за руку и даже не показывает путь. Он указывает направление, помогает освоить и наработать базовую технику в начале пути, объясняет технику безопасности. Дальше индивид работает сам, царских путей нет. Имеющиеся алгоритмы ограничены, они позволяют готовить лишь ремесленников, которые способны к повторам, но не горазды к новому.
Системы подготовки молодых учёных в общественных и гуманитарных науках в мире с конца XX в. превратились в конвейер по созданию ремесленников, которых не столько направляют и помогают развиваться, сколько натаскивают и ведут проторенным путём, ограничивая правилами. В отечественной науке работа начинается с написания первой главы, где положено детально, скрупулёзно и со всем возможным уважением перечислить классиков и современников, говоривших по данной проблеме.
Боже упаси молодого учёного критиковать или сомневаться в ценности и значимости сказанного мэтрами, даже если это откровенный бред, месть в виде черных шаров будет преследовать десятилетиями, а имидж скандалиста и невежи закрывать двери. В последующих главах диссертации требуется написать нечто, что будет опираться на собранный реферат в первой главе, но будет нести некий элемент «научной новизны». Последнее чаще всего заключается в разборе небольшого ответвления, частного случая работы уважаемого человека, что позволяет тихо и скромно получить вожделенный и бессмысленный статус.
На ранних этапах карьеры, пока ещё горит энтузиазм молодости, многие молодые ученые пытаются сопротивляться системе, перечить, выходить за пределы, показывать новые грани знания. Им очень быстро и болезненно объясняют, что такое корпоративная этика, субординация и выслуга лет. После чего следует публичная и унизительная порка и наказание, чтобы поставить зарвавшегося юнца на место. Если индивид не хочет быть вышвырнут из научной среды, он подчиняется и смиряется.
Дело не в жестокости и в неминуемости наказания, молодому ученому и его ровесникам на конкретном примере объясняют правила игры. Многие разочарованно уходят в другие сферы деятельности, но большинство соглашается с дедовщиной, успокаивая себя – это временно, надо лишь притвориться, перетерпеть, а получив статус поменять систему. Проходят десятилетия, маска прирастает, привычка собирать реферат, опираться на чужое мнение и искать ответы в прошлом становится второй натурой, повторение и распаковка становится призванием, а научная халтура профессией.
В современной общественной и гуманитарной науке учёных-универсалов и создателей научных школ всё меньше, это характерно для мира в целом и России в частности. Многие дошедшие до статусов и формальных высот научной деятельности изначально талантливые ученые вдруг осознают, что ничего яркого и весомого они не сделали и уже не сделают. Похожих на них инкубаторских кандидатов, докторов наук, членкоров целые стадионы. Творческая жизнь практически прошла, а оставить для будущего нечего. Большая часть смиряется, но есть те, кто в поисках второй научной молодости бросается в омут с головой, желая сделать великое открытие, оставить след в истории, стать классиком при жизни и т.д.
Ситуация осложняется закрепленными за десятки лет ошибками в технике научного мышления и поиска, проявлением которой является та самая первая глава. Осознать проблему, дойти до фундамента, исправить помарки очень непросто. Лучше всего тут помощь со стороны, от состоявшегося мастера, но таких очень мало. К тому же мешают гордыня и органические, возрастные изменения. Чаще всего итогом становится один из следующих вариантов:
▪️ сделать вид, что все нормально и продолжать жить как прежде;
▪️ откатиться к «заводским настройкам», в надежде, что мозги ещё способны к работе, найти себя в другой научной и/или практической деятельности;
▪️ «осознать», что в соседней научной области ничего не знают и не умеют, прийти туда со своим бэкграундом и начать строить «прорывные», «альтернативные теории» полностью игнорируя наработки и достижения ученых данного направления;
▪️ не умея работать без основы, первой главы, насобирать туда откровенной «псевдонауки», эзотерики и глупостей, после чего начать строить на этой базе «шедевры».
Периодически можно наблюдать, как обвешанные степенями и званиями учёные вдруг начинают делать открытия, после чего испытываешь испанский стыд. Представьте, что высококлассный, талантливый врач с громадным опытом и стажем вдруг начинает чинить компьютеры с помощью наговоров и спиритических сеансов. Было бы смешно, если бы этот врач не продолжал лечить людей.
Прорывные научные работы в общественных и гуманитарных направлениях должны создаваться на широком фундаменте науки, без написания реферата и систематизации чужих работ. Имеющий соответствующее образование учёный должен сесть и начать самостоятельно искать ответы, строить гипотезы, набрасывать идеи. Только перебрав все возможное, имея большое количество материала для последующих работ, он должен приступать к первой главе. После чего выяснится, что большая часть идей была уже обнаружена и описана теми самыми классиками, но оставшегося материала хватит с избытком на несколько стандартных диссертаций. Времени уйдёт много, но результат будет во много раз лучше.
И, да, главный смысл строгого и неминуемого наказания за преступление не в изоляции от общества и не в мести, а в предостережении, наглядном примере, который должен остановить многих…
Комментарий редакции
1. Перфекционизм начальных этапов — в спорте и в творчестве фундаментальные навыки и техника, заложенные на старте, определяют всю дальнейшую траекторию развития. Любая ошибка, если она закрепляется в начале пути, в будущем становится барьером для достижения высот.
2. Недостаточность алгоритмизации и ремесленничество — творческая и научная деятельность плохо поддается формализации и «конвейерному» обучению; современные методики часто готовят ремесленников, но не творцов.
3. Проблема первой главы — в отечественной гуманитарной и общественной науке молодые ученые вынуждены начинать с реферативной первой главы, где без критики перечисляют мнения классиков, что закрепляет пассивную и зависимую модель мышления.
4. Наказание за инакомыслие — система жестко наказывает попытки критиковать авторитеты или выходить за пределы установленного канона, продвигая корпоративную этику, субординацию и выслугу лет.
5. Привычка подчиняться и самообмана — учащиеся часто убеждают себя, что «притвориться» и «смириться» — временно, но спустя годы эта роль становится частью личности, и оригинальное научное мышление гаснет.
6. Потеря творческой искры — большинство научных работников со временем осознают, что они стали «инкубаторскими» специалистами, чья деятельность не создала ничего значимого. Мало кто способен к радикальной переоценке своей научной практики.
7. Закостенелые ошибки научного мышления — ошибки, закреплённые на старте (например, в той самой первой главе), крайне сложно исправить позднее. Переосмыслить фундамент требует внешней поддержки и внутренней смелости, что встречается редко.
8. Карикатурные прорывы и псевдонаука — не овладев настоящим самостоятельным мышлением, некоторые ученые поздно начинают строить спорные теории, подчас скатываясь в псевдонауку, эзотерику и неловкие «открытия», вызывающие смущение.
9. Альтернатива: сначала самостоятельный поиск, потом – систематизация — настоящий прорыв возможен только если ученый сначала формулирует вопросы и гипотезы самостоятельно, а уже потом сравнивает свои идеи с классиками.
10. Смысл наказания — строгое и публичное наказание диссидента оправдывается не «местью», а созданием предупредительного прецедента для остальных.
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Вывод
Текст Андрея Школьникова — это размышление о парадоксах и ловушках образовательных и научных традиций. Он проводит интересную параллель между «закрепленным дефектом техники» в спорте и ошибочным способом мышления, зафиксированным на старте научной карьеры. Критика системы (особенно в гуманитаристике и общественных науках) построена на идее, что отказ от самостоятельного поиска в обмен на адаптацию к устоявшимся традициям обрекает поколение ученых на ремесло вместо творчества.
Школьников настойчиво подчеркивает: надежда «притвориться» и потом изменить правила игры, почти всегда заканчивается тем, что притворство становится второй натурой. Научное мышление заорганизовано, критика не приветствуется, а последствия ошибок на старте часто необратимы.
Оригинальный взгляд автора — в идее реверса процесса: только пройдя самостоятельный путь поиска, ученый сможет оценить достижения предшественников и выстроить на прочной основе собственное здание мысли.
Здесь возникает глубокий вопрос: а возможен ли вообще массовый научный прогресс в системе, которая требует сначала признания авторитетов, а только потом — самостоятельности? Или этим «проклятием первой главы» обречено быть неотъемлемой частью любой образовательной традиции, страхующейся от хаоса и ошибки?
Открытый вопрос:
Что важнее для научного поиска — уважение к фундаменту и классикам или же смелость подвергать их сомнению, даже ценой риска ошибиться? Не является ли истина всегда чем-то промежуточным между дисциплиной прошлого и личным прорывом настоящего?