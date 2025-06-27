Готовы к неудобной правде?! Российская экономика и Дальний Восток: куда ведет "разворот на Восток" на фоне санкций и каковы реальные последствия реформ РАО ЕЭС Чубайса для энергосистемы? Разоблачаем тайны модернизации энергетики, роль РусГидро и Интер РАО, а также скрытые проблемы логистики, тарифов РЖД и зависимости от Китая. Вся правда об энергодефиците и госрегулировании, включая анализ заявлений Путина. Что на самом деле происходит с инвестициями в ТЭС и ГЭС и как это повлияет на энергобезопасность страны? Борис Марцинкевич вскрывает невидимые вызовы для экономики и энергетического сектора России в новом видео

0:00 Демографический Дисбаланс России: Анализ Распределения Населения

0:50 Экономический Поворот России на Восток и Юг: Стратегия Путина

2:40 "Невидимая Рука Рынка" в России: Мифы и Реальность Экономической Политики

3:09 Энергетика как Фундамент Экономики: Стратегия Развития Дальнего Востока

5:27 Выживание Населения в Изолированных Районах России

6:26 Стратегия Развития Энергетики Дальнего Востока: Заявление Путина и Аудит Отрасли

7:07 Реформа РАО ЕЭС России: Наследие Чубайса и Приватизация Энергетики

10:07 Влияние Реформ Чубайса на Дальний Восток: Нулевой Эффект

14:06 Проект "Восточный Полигон РЖД": Потерянное Десятилетие

20:36 "Угольный Манёвр" РусГидро: Убытки и Попытки Решения Проблемы Тарифами

25:17 Программа Модернизации Энергетики Дальнего Востока

32:57 Государственная Инициатива в Развитии Энергетики Дальнего Востока

34:32 Угольные Активы РусГидро на Дальнем Востоке: Масштабы и Проблемы

36:40 Будущее Угольной Генерации на Дальнем Востоке

37:26 Новая Программа Модернизации Электростанций Дальнего Востока

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