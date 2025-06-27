Мое выступление в программе Федора Бирюкова на «Авроре»
Комментарий редакции
Ключевые тезисы и выводы из беседы:
1. Баланс сил как основа международного права
- В ходе обсуждения отмечается, что международное право реально существует лишь при наличии баланса мощных сил — когда великие державы осознают, что не могут друг друга уничтожить без взаимного ущерба. Мир после Ялты держался на противостоянии двух сильных блоков (США/Запад и СССР/Восток), тогда как капитуляция СССР отбросила систему к однополярности.
- После крушения советского блока международное право перестало быть необходимым инструментом, поскольку доминирующая сила (США и "мировой капитал") предпочтительно действует по своим «правилам» — гибко и ситуативно, не закрепляя их формально, чтобы не ограничивать себя.
2. Природа "мировых правил" и их манипулятивный характер
- США и их союзники последовательно заменяли понятие международного права на «мир, основанный на правилах» — но эти правила остаются неизвестными, меняются по потребностям гегемона и не являются общепринятыми. Смысл их существования — подчинение всех остальному миру интересам Запада.
- Подчёркивается, что любая попытка навязать миру эти "правила" не может быть названа чем-то иным, кроме действия по принципу "право сильного": американская гегемония строится на призыве к подчинению и выплате экономической дани, а не на реальном равенстве.
3. Изменения стратегий США после распада СССР
- В переходный период после 1991 года США осторожно присматривались к новым возможностям, не сразу вступая в роль безоговорочного "жандарма". Ключевым моментом служат действия против Югославии как "показательной порки" для остальных и уничтожения альтернативы в лице движения неприсоединения.
- Концепции глобального управления варьировались: от диктата Буша-младшего («кто не с нами, тот против нас») к "лидерству" Обамы с риторикой либерального глобализма, а затем к прагматиковой позиции Трампа, который свёл отношения до принципа даннического обмена.
4. Роль России и других независимых центров силы
- Опыт прошлого показывает: всякий, кто не вписывается в формат подчинения, становится мишенью, чтобы другим было неповадно выступать против гегемона.
- У России, Китая, Ирана есть свои формы «суверенности», однако только Россия и Китай могут выступить эффективным противовесом. И когда Запад понимает невозможность полного подчинения, появляется шанс нового баланса, а вместе с ним — воскрешения международного права.
5. Исторические параллели и риски будущего
- В истории ни одна империя не удерживала мировое господство бесконечно, но попытки удержаться на вершине всегда сопровождались жестким насилием, иногда катастрофического масштаба.
- Автор и собеседник отмечают, что нынешний кризис особенно острый: США, как и Британия в прошлом, готовы пойти на многое ради сохранения уже почти утраченного господства.
6. Символика и культурные коды
- Акцентируются ритуальные и оскорбительные аспекты современных отношений как особых «ритуалов подчинения» (целовать туфлю, руку — или, как озвучено в видео, задницу), что даёт этим отношениям отчетливо криминальный, внеправовой характер.
- Примечательно сравнение фамилий Трумэн/Трамп — как символ одной и той же исторической роли, повторяющейся в разные эпохи.
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Вывод:
В этом видео прослеживается идея, что международное право и баланс интересов возможны только при наличии как минимум двух сдерживающих друг друга центров силы; иначе господствует "право сильного" и ситуативное "правило", диктуемое победителем. Стратегии американского доминирования эволюционировали — от насаждаемого силой либерального глобализма до циничного прагматизма «даннической» иерархии. Мир находится в фазе опасной нестабильности: для восстановления баланса нужны новые полюса силы, а за попытку любой стороной абсолютного подчинения всегда следуют мощные кризисы и сопряженное с этим страдание миллионов.
Однако, если реальность всегда сложнее идеологем, и даже самые сильные вынуждены рано или поздно считаться с «другой стороной», — то возникает вопрос: не является ли сама идея окончательного мирового порядка (пусть даже маскируемого под справедливые правила) глубоко иллюзорной, и не повторяет ли человечество вновь и вновь одну и ту же ошибку, жертвуя свободой ради призрачной стабильности? Возможно ли вообще устойчивое международное право вне постоянного напряжения между силами, или поиск покоя всегда сопряжён с опасностью очередного катастрофического слома?
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Комментарий редакции
1. Баланс сил как основа международного права
- В ходе обсуждения отмечается, что международное право реально существует лишь при наличии баланса мощных сил — когда великие державы осознают, что не могут друг друга уничтожить без взаимного ущерба. Мир после Ялты держался на противостоянии двух сильных блоков (США/Запад и СССР/Восток), тогда как капитуляция СССР отбросила систему к однополярности.
- После крушения советского блока международное право перестало быть необходимым инструментом, поскольку доминирующая сила (США и "мировой капитал") предпочтительно действует по своим «правилам» — гибко и ситуативно, не закрепляя их формально, чтобы не ограничивать себя.
2. Природа "мировых правил" и их манипулятивный характер
- США и их союзники последовательно заменяли понятие международного права на «мир, основанный на правилах» — но эти правила остаются неизвестными, меняются по потребностям гегемона и не являются общепринятыми. Смысл их существования — подчинение всех остальному миру интересам Запада.
- Подчёркивается, что любая попытка навязать миру эти "правила" не может быть названа чем-то иным, кроме действия по принципу "право сильного": американская гегемония строится на призыве к подчинению и выплате экономической дани, а не на реальном равенстве.
3. Изменения стратегий США после распада СССР
- В переходный период после 1991 года США осторожно присматривались к новым возможностям, не сразу вступая в роль безоговорочного "жандарма". Ключевым моментом служат действия против Югославии как "показательной порки" для остальных и уничтожения альтернативы в лице движения неприсоединения.
- Концепции глобального управления варьировались: от диктата Буша-младшего («кто не с нами, тот против нас») к "лидерству" Обамы с риторикой либерального глобализма, а затем к прагматиковой позиции Трампа, который свёл отношения до принципа даннического обмена.
4. Роль России и других независимых центров силы
- Опыт прошлого показывает: всякий, кто не вписывается в формат подчинения, становится мишенью, чтобы другим было неповадно выступать против гегемона.
- У России, Китая, Ирана есть свои формы «суверенности», однако только Россия и Китай могут выступить эффективным противовесом. И когда Запад понимает невозможность полного подчинения, появляется шанс нового баланса, а вместе с ним — воскрешения международного права.
5. Исторические параллели и риски будущего
- В истории ни одна империя не удерживала мировое господство бесконечно, но попытки удержаться на вершине всегда сопровождались жестким насилием, иногда катастрофического масштаба.
- Автор и собеседник отмечают, что нынешний кризис особенно острый: США, как и Британия в прошлом, готовы пойти на многое ради сохранения уже почти утраченного господства.
6. Символика и культурные коды
- Акцентируются ритуальные и оскорбительные аспекты современных отношений как особых «ритуалов подчинения» (целовать туфлю, руку — или, как озвучено в видео, задницу), что даёт этим отношениям отчетливо криминальный, внеправовой характер.
- Примечательно сравнение фамилий Трумэн/Трамп — как символ одной и той же исторической роли, повторяющейся в разные эпохи.
---
Вывод:
В этом видео прослеживается идея, что международное право и баланс интересов возможны только при наличии как минимум двух сдерживающих друг друга центров силы; иначе господствует "право сильного" и ситуативное "правило", диктуемое победителем. Стратегии американского доминирования эволюционировали — от насаждаемого силой либерального глобализма до циничного прагматизма «даннической» иерархии. Мир находится в фазе опасной нестабильности: для восстановления баланса нужны новые полюса силы, а за попытку любой стороной абсолютного подчинения всегда следуют мощные кризисы и сопряженное с этим страдание миллионов.
Однако, если реальность всегда сложнее идеологем, и даже самые сильные вынуждены рано или поздно считаться с «другой стороной», — то возникает вопрос: не является ли сама идея окончательного мирового порядка (пусть даже маскируемого под справедливые правила) глубоко иллюзорной, и не повторяет ли человечество вновь и вновь одну и ту же ошибку, жертвуя свободой ради призрачной стабильности? Возможно ли вообще устойчивое международное право вне постоянного напряжения между силами, или поиск покоя всегда сопряжён с опасностью очередного катастрофического слома?